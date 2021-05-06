Yıllık İzin Hesaplama Nasıl Yapılır? Basit Olarak Yıllık İzin Ve Ücreti Hesaplama İşlemi (2021)

Çalışanlar iş yerinde göreve başladığı tarihten itibaren bir yılı doldurduğu durum da izin hakkına sahip olmaktadırlar. Aynı zaman da yıllık ücret alma hakkı da ortaya çıkmaktadır. Bu sürelere deneme, ve hazırlık dönemleri de dahil edilmektedir. Bu izin türleri yapılacak iş sözleşmeleri ile de değerlendirilirken, sözleşmelerin süreleri belirli ya da belirsiz süreli olabilmektedir.

Yıllık İzin Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yıllık izin hesaplamaları çalışanın bağlı olduğu sözleşme var ise ilk olarak bu sözleşmeye bakılması gerekmektedir. Genel kamu hizmetine giren personeller de is en az bir yıl çalışma şartı bulunmaktadır. Yıllık izinle ile alakalı olarak memur kapsamında ki personel için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, işçi statüsünde ki personel için ise 4857 sayılı İş Kanununa bakmak gerekmektedir. Çünkü söz konusu kanunlar da gerekli açıklamalar ve kıstaslara tek tek değinilmiştir. Bu kapsamda çalışan personelin özlük haklarından bir tanesi olan yıllık izin hesaplamaları doğru olarak yapılabilecektir.

İş yerlerinde personelin çalışma süreleri dikkate alınarak yıllık izin hakları verilmektedir. Bu çalışma dönemleri 1 ila 5 yıla kadar olanlar, 5 ila 15 yıla kadar olanlar ve 15 yıldan fazla çalışanlar olmak üzere bölümlere ayrılmıştır.

- Bir yıldan beş yıla kadar olan personelin izin hakkı on dört gün olarak belirlenmiştir. Burada beş yıl dahil olarak hesaplanmalıdır.

- Beş yıldan fazla ve on beş yıldan az olan çalışanlar için yirmi gün olarak belirlenmiştir.

- On beş yıl ve daha fazlası olanlar için de yirmi altı gün olarak belirlenmiştir. Ayrıca kanun bu sürelerden az olamaz şeklinde bir ibareye de yer vermiştir. Yer altın da çalışan işçilere de 4'er gün arttırılması konusu eklenmiştir. Bu bağlam da İş Kanununun 53. maddesi açıklayıcı nitelikte bulunmaktadır. Bu izin sürelerinin yapılacak toplu sözleşmeler dahilin de arttırılabileceği de ayrıca belirtilmiştir. On sekiz yaş altı ve elli yaş üstü işçilerin izin durumları daha farklı uygulanmaktadır.

Basit Olarak Yıllık İzin ve Ücreti Hesaplama İşlemi (2021)

Yıllık izin ve ücret hesaplamaların da ana kıstas hak kazanılmış olan yıllık izin günlerinin dikkate alınmasıdır. Hesaplama işlemi ise brüt ücret üzerinden yapılması gerekmektedir. Bu brüt ücret içerisin de damga vergisi, SGK payı ve gelir vergisi gibi unsurların da dikkate alınması gerekmektedir. Bu yapılacak kesintilerden sonra net ücret belirlenmiş olacaktır.

Bu ücret durumunun ve yıllık izin durumunun işverenler tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Çalışanların izin hakları yasal hakları arasın da sayılmaktadır. 2021 yılında da geçerli uygulama bu şekilde devam etmektedir. Bu bağlam da yapılan izin ve ücret hesaplamaları geçerliliğini korumaktadır.

Bu ücret hesabında kanun da belirtilen yasal izin günlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlam da yapılacak tüm işlemler de kanun bağlayıcı nitelikte bulunmaktadır. Memur personel de ise izin ücreti gibi bir durum söz konusu değildir. Memurların izin hakları iki yıl geçerliliğini korumaktadır. İşçiler de ise bu haklar silinmeksizin toplanarak devam etmektedir. Biriken izinlerin işçiler de ücreti de ödenebilmektedir.

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