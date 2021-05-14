Yevmiye Defteri Nedir Ve Nasıl Tutulur? Yevmiye Defteri Özellikleri

Yevmiye defteri ticari faaliyetleri olan işletmeler için oldukça önemlidir. Doğru şekilde ve belgeler gösterilmeden tutulduğunda ise bazı cezai uygulamalar muhatap kalınabilir. Bu sebeple işletme sahiplerinin yevmiye defteri tanımını ve işlevini iyi anlayıp öğrenmesi önemlidir.

Yevmiye Nedir?

Yevmiye kelime anlamı olarak günlük manasına gelir. Yevmiye defteri ise işletmelerde ticari faaliyetlerin belge gösterilerek kayıt alınması işlemine denir. Çalışanlar için ödenen miktarlar da mutlaka bu yevmiye defteri denilen belgede tutulmalıdır. Yevmiye genellikle inşaat sektöründe önemli yer tutar. Bunun nedeni, inşaat sektörü çalışanlarının ücretlerini yevmiye olarak almalarından kaynaklıdır.

Yevmiye Defteri Nedir?

Muhasebe alanında ticari tüm işlemlerin kayıt alınması işlemine yevmiye tutma olarak bilinir. Yevmiye kayıtları, işletmenin günlük masrafları, işçi ücretleri olarak tanımlanabilir. Tüm bu ücretler, doğru ve eksiksiz şekilde muhasebe kuralları çerçevesinde yevmiye defterinde yer verilmelidir.

Muhasebede kaydı olmayan hiçbir belgenin kaydının yapılamayacağı bilinmeli ve buna göre yevmiye defteri alınmalıdır. Yevmiye defterine açılış kaydı ise daha önceki dönemlerin bilançosu alınarak başlatılmalıdır. Bu durum faaliyetlerine daha önce başlamış ve halen devam etmekte olan işletmeler için geçerli olmaktadır.

Yevmiye Defteri Nasıl Tutulur?

Yevmiye defteri Türkçe olarak tutulmalı ve kullanılan para birimi Türk lirası olmalıdır.

Eğer Türkçe kaydı mevcutsa, yevmiye defteri başka bir dille tutulabilir.

Herhangi bir harf veya sembol varsa bunların anlamı da mutlaka yer almalıdır.

Alınan defter kayıtlarının arasında boşluk bulunmamalıdır. Bunun yanında defterde satır atlaması yapılamaz.

Defter kaydının doğru ve zamanında bilgilerle doldurulması gerekir. Yanlış bilgilere yer verilmemelidir.

Kayıtlar 10 gün ve üzerinde gecikemez.

Ciltli yevmiye defterlerinde sayfalar koparılamaz veya sayfaların sırası değiştirilemez.

Yevmiye defterine daha önce bir kayıt yapılmışsa, sonrasında anlaşılmayacak biçimde değiştirilemez.

Hata tespit edilmişse bunun üzeri çizilebilir. Ancak üstü çizilen yerin mutlaka doğru bilgiye tekrardan yazılması gerekir. Kayıt görünmesin diye silinmesi durumunda ise cezai işlemlerin uygulanması gündeme gelebilir.

Maddelerde hatalar mevcut ise düzeltmeler muhasebe kaidelerine uygun şekilde yapılabilir. Bunun haricinde keyfi düzeltme veya isteğe bağlı değiştirme söz konusu olamaz.

Yevmiye Defteri Özellikleri

Yevmiye defteri tutan işletme bu defterin içerisindeki tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Eğer yanlış veya aykırı bilgi mevcutsa burada cezai işlemlere başvurulabilir.

Yevmiye defteri işletmenin kayıt defteridir. Defter işletmeyi koruduğu gibi işletmede çalışan işçileri korumayı hedefler. Çünkü bu defterin içerisinde günlük faaliyetlerin tümü yer alır.

Yevmiye defteri denetlenebilir şekilde hazırlanmalıdır. Denetlenemez, okunamaz veya tahrip edilmiş durumda olması durumunda problemler çıkabilir.

Yevmiye Defteri Yazılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Hesap ismi mutlaka büyük harflerle yazılmalıdır.

Hesap numaraları hesap planlarına bakılarak öğrenilebilir.

Hesap isimlerinin arasında herhangi bir boşluk olmamalıdır. Hesap numaralarının aralarında boşluk olması durumunda üstleri çizilmelidir.

Yevmiye maddesinde yer alan alacak ve borç tutarlarının aynı olmasına dikkat edilmelidir.

Yevmiye defterinde her sayfa özeldir. Bu durum şöyle açıklanabilir. Bir sayfa dolduktan sonra o sayfanın özeti sayfanın hemen altı kısmına yazılır. Daha sonra ise diğer sayfaya geçiş yapılır. Sayfa bitmeden veya sayfaya ait hesaplamalar diğer taraflara aktarılamaz.

Ayrıca büyük defterdeki hesapların hani sayfalarda yer aldığı yevmiye defterinde yazılmalıdır. Bu yevmiye defterinin madde numarasının önünde yazılmalıdır.

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