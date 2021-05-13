Vergi Matrahı Artışı Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Vergi matrahı yaparak iş gücünden tasarruf yapılabileceği gibi vergi incelemelerinden muaf olunabilir. Ek vergi ödeme olarak isimlendirilen vergi matrahı artışıyla sayısız firma vergi incelemelerinden muaf olabiliyor.

Vergi Matrahı Artışı Nedir?

Vergi matrahı artışı, ek vergi ödeyip, vergi incelemesinde muaf tutulma durumu olarak değerlendirilebilir. Özellikle şirketini satmak isteyenler, bu yönteme başvurarak önemli bir avantaj sağlayabilirler. Vergi matrahı artışı vergi artırımı ve katma değer ile stopaj vergilerin ödenmesini kabul edip, yapılan incelemeden muaf tutmaya yarar.

Vergi Matrahı Artışı Nasıl Yapılır?

İnceleme döneminde eski dosyaların yenide gözden geçirilmesi zaman isteyen bir süreçtir. Vergi matrahı artışıyla bu zamandan tasarruf etmek mümkündür. Bu artış için başvurmanız gereken vergiler ise belirlenmiştir. Ancak her dönem farklı vergiler için ek ödeme yapmanız gerektiğini unutmayın.

Şirketinizi kurduğunuz tarihe kadarki döneme kadar giderek vergi matrahı artışı yapabileceğiniz gibi sadece belli tarihler arasında vergi matrahı artışı yapabilirsiniz. Ancak seçeceğiniz tarihlerde duruma bağlı olarak ödeyeceğiniz ek vergi miktarları değişebilir.

Örnek olarak KDV için matrah vergi artışı isterseniz, ilave yıllık veri miktarı %3 civarında olacaktır. Bu miktarı ödeyerek Maliye Bakanlığı denetiminden muaf tutulabilirsiniz. Üç vergi artışı için matrah artışı başvurusunda bulunabilirsiniz. Stopaj, KDV ve Kurumlar/Gelir vergisi olarak isimlendirilebilir. Her vergi çeşidi için ödeyeceğiniz miktarlar farklı olacaktır.

Vergi Matrah Artışı Riskli midir?

Çoğu işletme sahibinin merak ettiği konu vergi matrah artışının riskli olup olmadığıdır. Vergi matrah artışı vergi sistemi tarafından olumlu olarak görülüyor. Özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok firmanın vergi matrah artışına gidiyor olması bunun nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Vergi matrah artışının riski neredeyse hiç yoktur. Vergi matrah artışı, vergiler için bir tür sigorta olarak görülebilir. Bu durumda size imaj olarak zarar değil fayda sağlar.

Vergi Matrah Artışı Neden Önemli?

Vergi incelemelerinin belki de en önemli sorunlarından birisi çok zaman alıyor olmalarıdır. Geçmiş evrakların bulunması ve dosyalar hazırlamak, incelemelerin uzun sürmesinin önemli nedenleri arasında yer alır. Hem zaman hem de birçok konuda sorun yaşayabilmek mümkündür. İşte bu nedenle vergi matrah artışına başvurmak, zamandan tasarruf etmek anlamına gelir. Zamandan tasarruf ederek, kendi işlerinize yoğunlaşabilir, buradan yapacağınız kayıpları ödeyeceğiniz minimum vergiyle kapatabilirsiniz.

Ödenecek Vergi Hesaplanabilir mi?

Ödeyeceğiniz ek vergi hesaplaması kafanızı karıştırabileceğinden, mali müşaviriniz ile birlikte çalışmanız daha doğru olacaktır. Ödeyeceğiniz vergi miktarının hesaplanmasında ödenecek belli bazı yollar vardır.

Tüm vergi türlerinde her yıl ödenecek olan vergilerin listesi çıkartılmalıdır.

Geçmiş dönemdeki vergi riskleri ve muhasebe bilgileri tüm detaylarıyla mali müşaviriniz ile konuşmalısınız.

Ödenmesi gereken vergilerin dönemlerine bakarak hangi dönemde hangi matrah artışı yapılabileceğine bakmalısınız.

Bunun sonucunda ödenecek olan vergi miktarınızı hesaplamanız mümkün olabilir. Ancak bunun için mali müşaviriniz ile çalışmasanız, hesaplama konusunda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Matrah Artışına Katılmak Zorunlu mudur?

Matrah artışı yaparak geçmiş dönemlerinizdeki olası vergi risklerinden kurtulmanız mümkün. Bu sayede size yatırım yapacak olan kişilerin karşısına daha rahat çıkabilir ve şirketinizin değerini artırabilirsiniz. Ancak matrah artışına katılmak zorunlu değildir. Çıkış yolunuzun olması halinde veri matrahı artışı fırsatını kaçırmamanız sizin açınızdan çok daha iyi olabilir.

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