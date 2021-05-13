Vergi Levhası Nedir Ve Nasıl Alınır? Vergi Levhası Sorgulama Ve Alma

Gelir İdaresi Başkanlığı kısa adı ile GİB tarafından her firma için yıllık olarak hazırlanmakta olan vergi levhası, mükelleflerin vergilendirmeye esas olan kazançları ile bu kazançlara denk gelen vergi tutarlarını gösteren bir evrak olma niteliğini taşımaktadır. Vergi mükellefi olan herkesin vergi levhası bulundurma mecburiyeti var olup vergi levhasının içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Vergi levhası, her firma için GİB tarafından senelik olarak düzenlenmektedir. Yükümlülerin İnternet Vergi Dairesi (İVD) adresine gönderilmektedir.

Vergi Levhası Nedir?

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi tarhına temel olan kazancın ve buna karşılık gelecek vergi miktarını gösteren belgeye vergi levhası adı verilmektedir. Vergi levhaları merkezlerde, şubelerde, satış mağazalarında mükellef tarafından rahat okunabilir bir şekilde görülmesi gerekmektedir. Daha önceden vergi levhası asılması zorunluluğu bulunuyor iken bu zorunluluk günümüzde kaldırılmıştır. Vergi levhası alma zorunluluğu olanlar şunlardır:

Gelir Vergisi Mükellefleri:

- Ticari Kazanç Sahipleri

- Zirai Kazanç Sahipleri

- Serbest Meslek Erbabı, Adi Ortaklık, Kolektif ve Adi Komandit şirket şeklindeki işletmelerin her bir ortağı

Kurumlar Vergisi Mükellefleri:

- Anonim Şirketler

- Limited Şirketler

- Eshamlı Komandit Şirketler

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri tarafından beyannamelerin verilmesinin ardından vergi levhası, GİB tarafından mevcut beyannameler kıstas alınarak düzenlenmekte ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına iletilmektedir. Vergi mükellefleri, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya SMMM ya da yeminli MM aracılığı ile gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisandan itibaren; kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren vergi levhalarını Mayıs ayının son gününe kadar alabilmektedir.

Vergi levhasının nasıl alınacağına dair yanıtı merak edilen sorulardan biri de internetten vergi levhası nasıl alınır sorusudur. Vergi levhası almak için https://intvrg.gib.gov.tr adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmaktadır. Vergi levhası internet üzerinden alınabilmektedir. İnternette ilgili bölümlere gerekli bilgiler girildikten sonra vergi levhası alınabilmektedir. Vergi levhası internet üzerinden alınabilir. İnternette gerekli bilgiler girildikten sonra vergi levhası alınabilir.

Vergi Levhası Sorgulama ve Alma

Vergi levhası almak için belirtildiği üzere https://intvrg.gib.gov.tr adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra "sorgulamalar" bölümü açılır. Açılan pencerede bulunan "vergi levhası oluşturma" seçeneğine tıklanır. Bu açılan ekranda mevcut vergi levhaları görüntülenebilmektedir. Ayrıca görüntülenen vergi levhaları bilgisayara indirilebilmektedir. Yazıcıdan çıktıları da kolaylıkla alınabilmektedir. Vergi levhası sorgulama işlemi en fazla merak edilen hususların başında gelmektedir. Vergi levhası sorgulama işlemi https://intvrg.gib.gov.tr adresinden gerçekleştirilmektedir.

Vergi Levhası Bulundurmamanın Cezası Var mıdır?

Vergi levhası bulundurmamanın cezasının olup olmadığı araştırılan hususlardan biridir. Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak zorunlu oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine riayet edilmemesinin tespiti akabinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilmektedir, vergi levhasını asma zorunluluğu ise yoktur.

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