Vadesiz Hesap Nedir, Nasıl Açılır? Vadesiz Mevduat Cüzdanı Nedir?

Vadesiz hesap konusunda bilgi edinmek isteyen ve bu konuda gerekli olan bilgiye ulaşmayı arzu eden insanların en çok başvurduğu mecraların başında internet gelmektedir.

Vadesiz Hesap Nedir?

Vadesiz hesap, belirsiz süreli olan ve para yatırma ve çekme amacı doğrultusunda hizmet veren bir banka hesabı türüdür. Bankalarda kurumsal ve bireysel vadesiz hesap açılabilme olanağının yanı sıra altın ve döviz cinsinden olan varlıkların güvenli bir şekilde muhafaza edilebilmesine yönelik olarak da farklı türlerde vadesiz hesapların açılabilme olanağı söz konusudur. Yabancı para cinsinden açılmış olan vadesiz hesaplara ise Vadesiz Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) adı verilmektedir. Her para birimi için ayrı bir vadesiz hesap açılmasının gerekliliği söz konusudur.

Vadesiz Hesap Nasıl Açılır?

Vadesiz hesap açmak son derece kolay olan bir işlemdir. Vadesiz hesap açmak istendiğinde bu işlem için bankanın müşterisinden talep etmiş olduğu belgelerin hazırlanmış olması ve birkaç form doldurulmasının gerekliliği söz konusudur. Tüm bunlara ek olarak vadesiz hesap açılış sözleşmesinin imzalanması yeterli olmaktadır.

18 yaşını doldurmuş durumda olan tüm bireyler kolaylıkla vadesiz banka hesabı açtırabilme olanağına sahiptirler. Fakat pek çok banka 18 yaşın altında olan kişiler için de bankacılık hizmetlerinden yararlana bilme olanağı için bazı özel uygulamalar sağlamaktadır.

Vadesiz hesap açmak için kişinin istediği bir banka şubesine kimlik belgeleriyle birlikte gitmesi yeterli olacaktır. İlgili bankanın şube yetkilileri çok kısa bir süre içerisinde başvuruda bulunan müşterisinin vadesiz hesabınızı açarak kullanıma hazır hale getirmektedir.

ATM’leri kullanabilmek için gerekli olan banka hesap kartı yahut ATM kartı ya da internet bankacılığını kullanabilmeniz için ise ihtiyaç duyulan şifreler, 3 ila 7 günlük bir zaman dilimi içerisinde kişinin bankaya vermiş olduğu adrese gönderilir.

Kişiye özel olarak kullanıma hazır hale getirilen banka kartı ve şifrenin ulaştırılmasından sonra kart sahipleri internet bankacılığı ve telefon bankacılığı şifrelerini oluşturabilir ve sonrasında açtırmış oldukları vadesiz hesabı kullanmaya başlayabilirler. Böylece bankaların vadesiz hesap sahiplerine sağlamakta olduğu çeşitli bankacılık hizmetlerinden faydalanılmaya başlanılmaktadır.

Vadesiz Mevduat Cüzdanı Nedir?

Vadesiz mevduat hesabı kişilerin, müşterisi oldukları bankaya yatırmış olduğu paradan herhangi bir faiz talep edemeyeceğiniz hesap türüdür. Bankalarda kurumsal ve bireysel olarak vadesiz mevduat hesabı açılabildiği gibi altın ve döviz cinsinden varlıkların muhafazasının gerçekleştirilebileceği farklı türlerde vadesiz mevduat hesapları da açılabilir.

Vadesiz mevduat hesabı açanlara ise bankalar tarafından bir hesap cüzdanı verilir. Bu konuyla alakalı olarak ise pek çok kişi vadesiz mevduat cüzdanı nedir sorusunu sormaktadır. Bu soruya yönelik olarak verilebilecek en basit ve anlaşılır şekildeki yanıt şudur: Bir bankada vadesi mevduat hesabı açanlara verilen, yatırılan ve çekilen paraların yazılmasına yarayan bir defterdir.

Bu defter sayesinde vadesiz mevduat hesabınızda mevcut olan paranın toplam tutarını görebilirsiniz. Ayrıca mevcut vadesiz mevduat hesabınıza yatırmış olduğunuz paranın tutarı bu deftere yazılır. Buna ek olarak çekmiş olduğunuz paranın tutarı ve çekim sonrası vadesiz mevduat hesabınızda kalan para miktarı da bu deftere yazılır.

Vadesiz mevduat hesabınıza ait olan IBAN numarası bilgisi de bu vadesiz mevduat cüzdanına yazılır. Bu ve benzeri bilgilerin yazılı durumda olmasından dolayı muhafazasında son derece dikkatli olunması gereken bir cüzdan olma özelliği barındırmaktadır.

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