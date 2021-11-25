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TOBB ve Visa’dan kadın girişimcilere POS cihazı desteği

#TOBB#Visa#Kadın Girişimci Destekleri
TOBB ve Visa’dan kadın girişimcilere POS cihazı desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, kadın girişimcilerin satışlarını artırmak amacıyla kart kabulüne geçişlerini kolaylaştırmak üzere POS cihazı desteği sunacağını açıkladı. Avrupa KOBİ Haftası için geliştirilen kampanyadan Akıllı KOBİ Platformu üzerinden başvuru yapan 1.000 kadın girişimci faydalanabilecek.

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TOBB ve Visa, kadın girişimciler için yeni bir teşvik programı açıkladı. Pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek ve tüketicilerin ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet etmek üzere hayata geçirilen “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasının devamı niteliğinde olan bu çalışma ile 1.000 kadın girişimciye satışlarını artırmak amacıyla kartlı ödemeyi kolaylaştırmak için POS cihazı desteği sağlanacak. 

Kadın girişimciler kampanyadan yararlanmak için, KOBİ’lerin dijitalleşme konusunda kapsamlı ürün, hizmet ve eğitimlere erişebildikleri, Türkiye’nin dijitalleşme üssü olan Akıllı KOBİ Platformu üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Kriterlere uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS cihazı satın almış 1.000 kadın girişimci kampanyadan yararlanabilecek. akillikobi.org.tr/pos-destegi/ adresinde yer alan kriterler doğrultusunda teşvik almaya hak kazanan kadın girişimciler yeni yıl ile birlikte bu destekten faydalanabilecekler.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Tüketiciler olarak kartla ödeme eğilimimiz pandeminin de etkisi ile son dönemde ciddi oranda arttı. TOBB ve Visa olarak vereceğimiz POS cihazı desteği ile ticaret ve üretim için yola çıkan kadın girişimcilerin kartla ödeme kabul etmesini de sağlayarak daha çok satış yapabilmelerine destek olmak istiyoruz.

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TOBB ve Visa olarak Akıllı KOBİ Platformu, “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyası ve Kartlı Harcamalar Raporlarının ardından yeni bir iş birliğini daha hayata geçirmiş oluyoruz. 2021 yılında işletmelerini faaliyete geçiren tüm kadın girişimcileri bu destekten yararlanmaya davet ediyorum.

TOBB ve Visa’dan kadın girişimcilere POS cihazı desteği

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, "Visa olarak, kadın girişimcilerin işlerini büyütebilmeleri için pek çok başlık altında  veriyoruz ve onları iş hayatında güçlendirmek üzere mentörlük sağlıyoruz. Şimdi de pandemi döneminde küçük işletmeleri desteklemek üzere TOBB ile birlikte hayata geçirdiğimiz “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyamızın kapsamında, kadın girişimcilere kart kabulü konusunda destek olmak istedik. Tüm kadın girişimcilerimizi Akıllı KOBİ Platformu üzerinden başvuruya davet ediyoruz.” dedi.

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#TOBB#Visa#Kadın Girişimci Destekleri

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