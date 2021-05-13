Ticari E-Fatura Nedir? Ticari E-Fatura İptali Nasıl Yapılır

Ticari e-faturalar, diğer faturalardan farklı olarak alıcıya onay verme ya da reddetme imkanı sunar. Bu tür faturalar, daha çok ticari işlemler için kullanılır. Alıcı tarafından fatura, 8 gün içinde kabul edilebilir ya da reddedilebilir. Bu süre içinde alıcının hiçbir işlem yapmaması ise, faturayı onayladığı anlamına gelir.

Ticari E-Fatura Nedir?

Ticari e-fatura türlerinden birisi olan temel e-fatura, bir faturanın göndericiden alıcıya iletilmesine dayanan bir dijital faturadır. Temel e-fatura uygulamalarında alıcı, kendisine iletilen faturayı inceler ve o faturada herhangi bir teknik sorun bulunmuyorsa faturayı kabul etmekle yükümlüdür.

Kısacası, alıcının kendine iletilen faturayı reddetmesi söz konusu olamaz. Ama faturada teknik bir sorun olduğu anlaşılırsa, alıcı duruma itiraz edebilir ve bu durumda fatura iptal edilebilir. Bir temel e-fatura, alıcıya ilettiğiniz andan itibaren onaylanmış olarak kaydedilir. Alıcının 8 gün itiraz etme hakkı vardır. Bu süre içinde alıcı bir şey yapmazsa fatura onaylanmış olur.

Ticari E-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

Ticari e-fatura, GİB’de yer alan “E-Fatura İptal Portalı” üzerinden “Temel Fatura” senaryosuna göre düzenlenmiş olan e-fatura iptal edilebilir. Bunun için faturayı düzenleyen kurumun portal sayfası üzerinden iptal talebinin oluşturulması gerekir ve oluşturulan iptal talebinin de alıcı muhattabına gönderilmesi gerekir. Ticari e-Faturanın temel e-faturadan en önemli farkı, alıcıya onay ve ret seçeneği sunuyor olmasıdır. Aradaki bu farktan dolayı ticari e-fatura genellikle ticari işlemler için kullanılır.

Ticari e-faturanın alıcı tarafından kabul ya da reddedilmesi için 8 gün sunuluyor. Eğer alıcı, 8 gün içinde herhangi bir işlem yapmazsa fatura otomatik olarak kabul edilmiş sayılır. Ticari e-fatura iptali için alıcının KEP adresi üzerinden satıcıya bir yazı göndermesi gerekir. İki tarafın da faturanın yanlış olduğu konusunda anlaşması üzerine fatura iptali üzerine anlaşma sağlanır ve iptal işlemi gerçekleşmiş olur.

Ticari E- Fatura Nasıl Kesilir?

Ticari e-fatura, alınan bir ürün için kesilen faturanın dijital yolla alıcıya gönderilmesi şeklinde kesilir. Alıcı faturada herhangi bir yanlışlık olduğunu fark ederse faturanın iptal edilmesi için başvuruda bulunabilir. Ülkemizde dijital alışverişin artması ile birlikte ticari e fatura kesimi de artmıştır.

E-fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilmiş olan elektronik fatura uygulamasına verilen bir isimdir. E- fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki nitelikleri taşır. E- fatura oluşturulurken Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan sabit bir veri formatının ve standartların kullanılması gerekir.

E- Fatura Kimler için Zorunludur?

E-fatura uygulaması, sadece iki tarafın da uygulamaya dahil olması ile kullanılabilir. E-fatura düzenlemesi yapan mükellefler zorunlu alanları doğru doldurmalı ve kaydetmelidir. Çünkü gönderilen her e-Fatura Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol edilir. Mali mühürle ya da e-imza ile mühürlenip karşı tarafa gönderilmiş olan e-faturanın iptali söz konusu olamaz.

E-fatura, faturayı gönderen kişi tarafından iptal edilemez, sadece faturanın gönderilmiş olduğu kurum tarafından, 7 gün içinde iptal edilmesi mümkündür. E- faturalar, genellikle ticari işlemler için kullanılır. Bu sayede ticari işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi sağlanır.

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