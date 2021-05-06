Tevkifatlı Fatura Nedir Ve Nasıl Doldurulur? Tevkifatlı Kimlere Ve Nasıl Kesilir

Tevkifatlı fatura konusu bu anlamda çok fazla araştırılan ve cevabı çok fazla araştırılan bir nitelik barındırmaktadır. Bu bakımdan konuyla alakalı detaylı ve doğru bilgi verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Tevkifatlı Fatura Nedir ve Nasıl Doldurulur?

Fatura içeriğinde bulunan KDV tutarının belirli bir oranının alıcı olan kişi veya kurum tarafından ödenmesini sağlayan kesinti yöntemidir. Bu sayede devlete KDV tutarının bir bölümünü satıcı öderken bir bölümünü de alıcı ödemiş olmaktadır.

Konu ile alakalı olarak bir örnek verilmesi gerekirse; Yazdırmış olduğunuz Satış Faturası Tutarınız 100 TL tutarında olsun. Bu tutara bir de oranında KDV eklensin. Mevcut durumdaki faturanın KDV tutarı 18 TL olmaktadır. Söz konusu faturanın genel toplamı ise 118 TL olmaktadır. Bu durumda satıcı konumunda olarak siz 18 TL KDV vergisini ödemekle yükümlü durumda olursunuz. Bu bilinen fatura senaryosu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tevkifatlı fatura, normal bilindik fatura ve irsaliyeli fatura ile benzerdir. Sadece faturaya konu olan KDV oranı, alıcı ve satıcı arasında pay edilmektedir. Bu sayede KDV’nin sorumluluğu, alıcı ve satıcı arasında yarı yarıya bölüştürülmüş durumda olur.

Tevkifatlı Kimlere ve Nasıl Kesilir?

Tevkifatlı fatura kimlere ve nasıl kesilir sorusu konu ile alakalı olarak en fazla sorulan ve yanıtı aranan soruların arasında yerini almaktadır. Bu bakımdan önemli bir konu başlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda verilen cevaplar şu şekilde listelenmek durumundadır:

- Genel bütçeye dahil durumda olan daireler, belediyeler, il özel idareleri, katma bütçeli idareler, köyler ve bunların teşkil etmekte oldukları birlikler,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşlar,

- Kanunla kurulan yahut tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ),

- Bankalar,

- Organize sanayi bölgeleriyle birlikte menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil tüm borsalar,

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören firmalar.

Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılmış durumda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait nitelikte olan (tek başına veya birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

KDV mesuliyetini alıcı ve satıcı arasında yarı yarıya paylaştırması söz konusu durumda olan tevkifatlı faturaya örnek verelim:

İşin içine tevkifat oranı yerleştirildiği durumlarda ise durum şu şekilde olmaktadır: Örnekte 5/10 tevkifat oranı kullanılmakta olsun. 18 TL olan KDV tutarının 5/10'lik bölümü (yani yarısı) 9TL tutarında olur. 9 TL'lik kısım tevkif edilmiş durumda olur. Tevkif edilmiş durumda olan 9 TL tutarı sizin değil alıcının ödeme sorumluluğuna geçmektedir. Siz yalnızca bu faturadan kaynaklanmış durumda 9 TL'lik kısımdan sorumlu olursunuz.

Mevcut durumdaki faturanızın son durumda genel toplamı 118 TL'den 109 TL'ye inmektedir. Bu sayede 18 TL olan KDV tutarının sorumluluğu yarı yarıya olacak şekilde alıcı ve satıcı arasında paylaşılmış durumda olur.

Belirlenmiş durumda olan oranları sizin kendinizin belirleme olanağınız söz konusu değildir. Bu konuda önceden tanımlı durumda olan oranlar bulunmaktadır. (5/10, 9/10 gibi) Alıcı sizden tevkifatlı bir satış faturası düzenlemenizi talep ediyor ise alıcıdan tevkifat oranını öğrenmenizin gerekliliği söz konusudur. Bu konuyla alakalı olarak kendi mali müşavirinize de mutlaka danışmanız önerilmektedir.

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