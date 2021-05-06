Tevkifat Nedir Ve Nasıl Hesaplanır? Kimler Tevkifat Yapar Ya Da Yapmaz

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan gelir çeşitlerinden, aynı yasada içinde yer alan kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılıyor.

Tevkifat Nasıl Hesaplanır?

Yürürlükte yer alan gelir türleri üzerinden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 5/10, 9/10 gibi belirlenmiş olan tevkifat oranı aralıkları bulunur. Basit bir hesaplama örneği üzerinden giderek ve 200 TL tutarı olan bir satış faturanız varsa;

Faturaya yansıyacak KDV oranı:

KDV tutarı: 36 TL

Genel fatura toplamı: 236 TL olur. Bu durumda ise, satıcı unvanı ile 36 TL KDV ödemeniz gerekiyor. Bu durumda tevkifat yapılması söz konusuysa ve bunun için kullanılan oran 5/10 ise 18 TL’lik KDV tutarının 18 TL’lik kısmı tevkif edilir. Kısacası, ödeme sorumluluğu alıcıya geçer. Faturanın genel toplamı da sizin için 236 TL’den 218 TL’ye inmiş olur.

Kimler Tevkifat Yapar?

Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları

Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar

Bankalar

Kanunla kurulan ya da tüzel kişiliği bulunan emekli ve yardım sandıkları

Genel bütçe içinde yer alan, katma bütçeli idareler, daireler, belediyeler, köyler, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler

Organize sanayi bölgeleri, vadeli işlemler borsaları ve menkul kıymetler dahil olmak üzere tüm borsalar

Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler

Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Neler?

Her ürün ya da hizmetin satışında tevkifat uygulanmaz. Gelir vergisi yasasının 94. maddesi gereğince sayılan gelir türleri için tevkifat yapılabilir. Tevkifat yapılabilecek başlıca işlemler ise;

Çevre, bahçe, temizlik hizmetleri,

Bakım, onarım hizmetleri,

Bazı yapım işleri ve bunlarla ilgili mimarlık ve mühendislik hizmetleri,

Yemek servisi hizmetleri,

Danışmanlık, yapı ve denetim hizmetleri,

Nasıl Tevkifatlı Fatura Oluşturulur?

Tevkifatlı fatura hazırlamak için faturanızı oluşturma sırasında bütün verilerinizi girdikten sonra sayfanın en altında yer alan TOPLAM KDV tutarının yanında bulunan "+" işaretine tıklamanız gerekir. Karşınıza çıkacak olan tevkifat oranlarından birini seçtiğinizde bu tutar otomatik olarak hesaplanarak KDV tutarından çıkarılır. Aynı zamanda "+" işaretinin ve karşınıza çıkacak olan görüntünün bir örneğini de görebilirsiniz.

Tevkifat Ne Demek?

Tevkifat sözcüğü, TDK sözlüğüne göre, “para konusundaki kesintiler” olarak tanımlanır. Vergi açısından bakıldığı zaman ise, tevkifat kelimesi kesinti yapma ve bölüşme işlemlerini açıklamak için kullanılır. Bu vergi türünde devlet, alacağı katma değer vergisini (KDV) sadece satıcıdan almaz, onun yerine alınacak olan vergi alıcı ve satıcı arasında bölüştürür. Bu sayede ödemenin daha düzgün ve düzenli olması sağlanır. İki çeşit tevkifat türü vardır. Bunlardan birisi, gelir vergisi tevkifatı, diğeri de KDV tevkifatıdır. Her iki tevkifat çeşidi,

Gelir vergisi tevkifatı: Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi gereğince gelir türleri üzerinden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş olan oranlarda yapılan kesinti türüdür. Gelir vergisi tevkifat oranlarını ise, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Gelir Vergisi Tevkifat Oranları sayfasında bulabilirsiniz.

KDV tevkifatı: Yasada belirli hizmet bedeli, malların alım satımı üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin alıcılardan bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak satıcı yerine vergi dairesine beyan ederek ödenmesidir.

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