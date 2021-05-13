Temel E-Fatura Nedir? Temel E-Fatura İptali Nasıl Yapılır

Temel fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen ve fatura yerine geçen elektronik fatura uygulamasıdır. Elektronik fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Temel E-Fatura Nedir?

Temel e fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilmiş olan ve kağıt fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan elektronik fatura uygulamasıdır. E-Fatura uygulaması, sadece mükelleflerden iki tarafın da uygulamaya sahip olması halinde kullanılır. E-Fatura düzenlemesi yapan mükellefler, tüm alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaya ve kaydetmeye dikkat etmelidir. Gönderilen her e-Faturanın Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol edildiğini unutmamanız gerekir.

Temel E-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

Temel e-Faturalara Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin 3. fıkrası gereğince harici yollarla itiraz edilir. Yayınlanan e-Fatura İptal Portalı üzerinden e-Fatura sistemi üzerinden gerçekleştirilen iptal işlemleri yapılabilir. Bu işlem sayesinde faturayı gönderene ret yanıtı iletilerek ve sistem içinde itiraz olarak kabul görür. Temel e- fatura iptali, e- imza ile mühürlenerek karşı tarafa gönderilen ya da mali mühürle gönderilen e-Faturanın iptali yapılamaz. E-Fatura, faturayı gönderen kişi tarafından iptal edilemez. E fatura, sadece faturanın gönderildiği kurum tarafından, 7 gün içinde iptal edilebilir.

E Fatura İptal İşlemleri

Temel fatura senaryosuna göre hazırlanmış olan faturanın iptali için e-Faturanın e-Fatura İptal Portalından iptal edilebilmesi için faturayı düzenleyen kişinin yani satıcının iptal talebinde bulunması gerekir. İptal talebine onay verildiği zaman e-Fatura uygulaması üzerinden iletilen "Ret" yanıtını değerlendirir ve bunun sonucunda sistem içi itiraz mekanizması olarak kabul edilir. Aynı zamanda "Temel Fatura" senaryosu ile düzenlenen faturalar için mükellefler hariç olacak şekilde itiraz yollarını (telgrafla, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla ya da güvenli elektronik imza ile kayıtlı elektronik posta sistemi aracılığı ile) iptal işlemini gerçekleştirebilirler.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemi üzerinden harici itiraz yolları aracılığı ile iptal edilen faturanın takibi yapılmaz. Bu nedenle yapılacak denetimler sırasında mükelleflerin "itiraz ve iptal" işlemlerinin harici yollardan gerçekleştirdiği zaman tevsik eden bilgi ve belgeleri, ilgililere sunma ve bu belgeleri istendiği zaman ve gerekli görüldüğünde ibraz ederek muhafaza etmeleri önemlidir. Temel faturanın iptali sadece faturanın kesildiği yer ya da şirket tarafından yapılır. Aynı zamanda 7 gün içinde faturanın iptal işlemi gerçekleştirilmelidir. 7 günden sonra iptal edilmeyen faturalar kabul edilmiş sayılır ve daha sonra iptal edilemez.

Ticari e-Fatura Nasıl İptal Edilir?

Ticari e-Faturanın temel e-Faturadan en önemli farkı, alıcıya onay ve ret seçeneği sunuyor olmasıdır. Bu fark nedeni ile ticari e-Fatura daha çok ticari işlemler için kullanılıyor. Ticari e-Fatura, alıcı tarafından kabul ya da reddedilmesi için verilen süre 8 gündür. Eğer verilen bu 8 gün içinde alıcı herhangi bir işlem yapmazsa ve reddetmezse fatura otomatik olarak kabul edilir. Kabul edilen ticari e-Faturayı reddetmek için alıcının, KEP sistemi üzerinden faturayı gönderen kişiye yazı bir şekilde göndermesi gerekir. Fatura gönderen kişinin ve alan kişinin anlaşması sonucunda iki taraf da bu yazıyı arşive ekler ve fatura iptali gerçekleşmiş olur. Fatura iptali için bu işlemler izlendikten sonra fatura iptal edilmiş olur. Fakat fatura iptalinin kesinlikle 8 gün içinde gerçekleştirilmesi gerekir.

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