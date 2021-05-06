Tahsilat Makbuzu Nedir? Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir Ve Doldurulur

Tahsilat makbuzu, satışı yapılan mal ya da hizmet için ödemenin yapıldığına dair kesilen makbuz çeşididir. Örneğin, müşterinize bir ürün sattınız ödemenin bir kısmını ya da tamamını aldınız, her iki durum için de tahsilat makbuzu düzenleyebilirsiniz.

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Tahsilat makbuzu, iki ticari taraf arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet alışverişinde düzenlenmesi gereken bir makbuz türüdür. Bu makbuz, satışı yapılan ürün ya da hizmetin parasının ödendiğine dair düzenlenir. Tahsilat makbuzu, ürün ya da hizmetin ödemesinin tamamının ya da bir kısmının yapılmış olduğu durumlarda düzenlenmiş olabilir. Bu sayede müşterinizden aldığınız ödemeyi resmi bir şekilde belgelemiş olursunuz.

Ürün ya da hizmetiniz ile ilgili karşılaşacağınız olası bir durumda bu belgeyi ibraz edebilirsiniz. Bu anlamda tahsilat makbuzu, diğer makbuz çeşitleri gibi hukuki niteliği ile de önemli taşır. Tahsilat makbuzu ile sıkça karıştırılan tediye makbuzu, yine verilen bir hizmet karşılığında ödemenin kaydının tutulduğu resmi bir makbuz çeşididir. Fakat bu makbuz, ödemeyi yapan kişi ya da firma tarafından hazırlanır.

Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir ve Doldurulur?

Tahsilat makbuzu, taraflar arasında alacak verecek olup olmadığını belgeler nitelikte hazırlanan bir makbuz çeşididir. Tahsilat makbuzu, ödeme alındıktan sonra doldurulur. Bunun için zorunlu alanların dikkatli bir şekilde doldurulması ve hangi tarihte düzenlendiğine dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde belgenin geçersiz sayılabilir. Ödemenin yapıldığı tarih bölümüne hizmetin alınıp paranın ödenmiş olduğu tarihin yazılması gerekir. Tahsilat makbuzunda yer alması gereken bilgiler;

Makbuz düzenleyenin adı, soyadı ve unvanı

Makbuzun düzenlendiği tarih

Makbuz düzenleyen tarafın adresi ve telefonu

Ödemenin yapılma sebebi

Yazılı ve rakam ile yapılan ödemenin tutarı

Tahsilatın çekle gerçekleştirilmesi halinde çek numarası ve çekin hangi bankaya ait olduğu

Ödemeyi alan tarafın imzası

Ödemeyi yapan kişi adı ve soyadı

Tahsilat Makbuzu Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tahsilat makbuzunda doldurulmayan bir alan varsa bu alanların çizgi ile kapatılması gerekir.

Ticari faaliyet sonucunda parayı alan kişinin belge üzerinde adı ve soyadı geçmelidir.

Tahsilat makbuzu eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra, makbuzu alan kişinin makbuzda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ettiğine dair belgeyi imzalaması gerekir. Bu aşamadan sonra makbuz, hukuki olarak yasal bir belge olarak kabul edilir.

Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir?

Tahsilat makbuzunun ödemenin alındığı gün kesilmesi gerekir. Ay sonunda kesilmesi gereken bir tahsilat makbuzunun, bir sonraki ayın başında kesilmesi o ayın vergilerini etkiler. Bu da devlete ödenen verginin yanlış hesaplanmasına neden olabilir. Tahsilat makbuzu üzerinde doldurulması zorunlu olan tüm alanlara gerekli bilgiler yazıldıktan sonra tahsilat makbuzunun iki nüshası çıkarılır. Makbuza, firma kaşesi vurularak yetkili kişiler tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası sizde, diğerinin ise, satışını yaptığınız kişide ya da firmada kalması gerekir.

Tahsilat Makbuzu Nerelerde Kullanılır?

İşletmenize para giriş - çıkışı olduğu zaman tahsilat makbuzu düzenlemeniz gerekir. Temelde ürün ya da hizmet karşılığında yapılan ödemenin kayda geçmesini sağlar. Tahsilat makbuzunun yasal olarak geçerliliği, Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışı işlemleri önlemek için belirlemiş olduğu bir limit vardır. 7.000 TL’yi geçen ödemelerin finans kuruluşları, banka ve PTT aracılığı ile yapılması gerekir.

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