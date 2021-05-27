Swift Kodu Nedir, Nasıl Alınır? (Garanti, Ziraat, Yapıkredi, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank) Bankaların Swift Kodu Nasıl Öğrenilir?

Bankaların kimliğini tanımlamak için kullanılan yöntem olan swift kodu uluslararası para transferlerinde istenilen şeylerden biridir. Özellikle döviz transferinde swift kodu olmadan işlem yapmak mümkün olmaz. 11 haneli olan ve bankanın hangi ülkede, hangi şehirde, hangi banka olduğunu tanımlayan bu kod işlemin sorunsuz gerçekleşmesini sağlar.

Swift Kodu Nedir?

Swift kodu yurtiçinde ya da yurtdışında yer alan bütün banka hesaplarına döviz transferi yapılacağı zaman ihtiyaç duyulan koddur. Açılımı Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği olan swift bankaların döviz transferi yapabilmek için tercih ettiği yöntemdir. Bilindiği üzere para transferinin doğru bankaya ve doğru şubeye yapılabilmesi için belirli tanımlamalara ihtiyaç duyulur. Swift kodu da tam olarak doğru transfer gerçekleştirebilmek için aracı kuruluşların yani bankaların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri bünyesinde barındırır. Bu nedenle bankaların kendi aralarında mesajlaşma yöntemi olarak da sıkça söylenir.

11 haneli olan ve tamamı büyük olarak yazılan swift kodu bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Swift kodu öncelikle bankayı tanımlayan 4 haneli harf ile başlar. Devamında gelen iki harf ülkenin yani bankanın hangi ülkede olduğunu gösterir. Sonrasında gelen 2 haneli ya da 4 haneli kod ise yerel kodu gösterir. Ancak bazı ülkeler için yerel kod 3 haneli olarak da kullanılabilir. Herhangi bir sistem içerisinde 11 haneli olarak swift kodunu girmeniz isteniyorsa eksik olan rakamları “X” sembolü kullanarak tamamlayabilirsiniz. Konu örnekle açıklanacak olursa Ziraat Bankası'nın swift kodu;

TCZBTR2AXXX şeklindedir. Başta yer alan 4 haneli “TCZB” ifadesi Ziraat Bankası'nı tanımlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası olarak kısaltılan koddur. Sonrasında gelen 2 haneli “TR” ise Ziraat Bankası'nın bulunduğu ülkeyi yani Türkiye'yi temsil eder. “2A” ise bankanın bulunduğu şehri gösterir. Ancak günümüzde bütün döviz transferlerinin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi için şehir bazında oluşturulan kodlar kaldırılmıştır. Yani “2A” ifadesi bütün Türkiye için geçerlidir. Sonunda yer alan “XXX” ise şube kodunu belirtir. Hesabınıza gönderilen döviz genellikle banka hesabınızın bulunduğu şubeye gönderildiği için şube kodunu girmenize gerek yoktur.

Swift Kodu Nasıl Alınır?

Swift kodu alabilmek için öncelikle transferin yapılacağı banka hesabına bakılması gerekir. Yurtdışından sizin hesabınıza gelecek döviz için bankanızın swift kodunu kullanmanız gerekir. Her bankanın kendine özgü bir swift kodu bulunur. Genellikle bankaların internet sitesinde kolaylıkla bulabileceğiniz bu kodları istediğiniz her türlü döviz transferi işleminde kullanabilirsiniz.

(Garanti, Ziraat, Yapıkredi, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank) Bankaların Swift Kodu Nasıl Öğrenilir?

Swift kodunu öğrenebilmek için kullanabileceğiniz yöntemlerden birisi bankanızın internet sitesini ziyaret ederek bulmak olacaktır. Ancak size kolaylık sağlaması açısından Türkiye'de en çok kullanılan bankaların swift kodlarını sizin için bir araya getirdik.

Türkiye Garanti Bankası Swift Kodu: TGBATRIS

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Swift Kodu: TCZBTR2A

Yapı Kredi Swift Kodu: YAPITRISFEX

Türkiye İş Bankası Swift Kodu: ISBKTRIS

Akbank Swift Kodu: AKBKTRIS

VakıfBank Swift Kodu: TVBATR2A

Yukarıda görebileceğiniz üzere Türkiye'de yer alan neredeyse bütün bankaların swift kodları 8 haneden oluşur. Bazı durumlarda çeşitli sistemlerle transfer yapabilmek için bütün boşlukları doldurmanız istenir. Burada eksik kalan kısmı 11 haneye tamamlayabilmek için yapmanız gereken şey sonuna üç adet “X” sembolü eklemek olacaktır.

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