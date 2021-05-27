Spk Nedir? Spk'nın Görevleri Nelerdir, Ne İş Yapar? Spk Açılımı

SPK'nın kurucusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. SPK meclisin en önemli organları arasında yer almaktadır. SPK organının yıllık bütçesi 300 milyon TL'yi aşmaktadır. Merkezi İstanbul'da yer alan bir devlet organıdır.

SPK Nedir?

SPK devlet organlarından bir tanesidir. Devlet organlarından olan denetleyici ve düzenleyici bir organdır. SPK aynı zamanda bir mali özerkliği de bulunan kurumdur. 1981 yılında çıkan kanun ile kurulmuştur. SPK kurumunun amacı çıkan kanun ile birlikte 1. maddede belirtilmiştir. Bu kurumun 1981 yılında ki ilk bakanı ise İsmail Türk'tür. Kuruma en son başkan 2018 yılında atanmıştır. 5 yıl içerisinde SPK kurumunda yeni başkan seçilmektedir.

Bu kurumun ana merkezi Ankara'da yer almaktadır. Aynı zamanda İstanbul'da da bir merkez binası yer almakta olup iki lokasyonda yönetilmektedir. Kurumun 7 tane üst düzey personeli vardır. 521 tane ise diğer personelleri vardır. SPK'nın bir diğer özelliği ise Türkiye'de kurulmuş olan bağımsız ilk kurullardan bir tanesidir. Aynı zamanda üst kurul olarak da bilinmektedir. Mali ve idari özerkliğe sahip olan her türlü denetlemeyi SPK yapar. SPK'nın pek çok görevi bulunmaktadır. Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak bilinmektedir. Günümüzde ise başbakanlık kurulu tasfiye edildikten sonra SPK kurumu Cumhurbaşkanlığı'na bağlıdır.

Türkiye'de ki ilk denetleyici ve düzenleyici kuruluşlar arasında yer alan SPK bundan dolayı önemli bir konumda yer almaktadır. 1981 senesinde kurulan SPK kurumu 2499 sayılı kanun ile birlikte kurulmuş bir kuruluştur. Bağımsız bir şekilde düzenlemeler yapan SPK ülkenin en önemli kurumları arasında er almaktadır. En önemli görevi ise tasarruf sahiplerinin her türlü haklarını korumasıdır.

SPK'nın Görevleri Nelerdir?

- Türkiye piyasasında yer alan tüm piyasaların adil ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak.

- Sermaye piyasasının güven ve kararlılık içerisinde çalışmasını sağlamak ve bu ortamı oluşturmak

- Sermaye piyasasına yatırım yapmış kişilerin yani tasarruf sahiplerinin her türlü hakkını korumak

- Sermaye piyasasında yer alan kuralların titizlikle uygulanmasını sağlamak ve işleyişini ivedilikle yerine getirmek.

- Fon kullanmış olan sermaye piyasasında yer alan şirketlerin belirli kurallara uygun bir şekilde kullanımını sağlamak.

SPK Ne İş Yapar?

SPK bir devlet kurumudur. Türkiye'de yer alan mevcut piyasada ki yatırımcıların her türlü hakkının korunmasını SPK denetler ve korur. SPK bu işleyişi sağlar. Yatırım araçlarına ayak uydurmak da yine SPK'nın görevleri arasında yer almaktadır. Teknoloji ile ilgili tüm gelişmeleri takip ederek son teknoloji haberlerini ve işleyişini vatandaşlarla paylaşması SPK'nın işleri arasında yer almaktadır. Kamuda devamlılık esastır. Bundan dolayı SPK kamuda devamlılığın sağlanması ve vatandaşların bu konuda bilgilenmesini sağlamasını yapmaktadır.

SPK'nın yapmış olduğu bir diğer iş ise kamuoyu aydınlatma platformu olarak da bilinen KAP'ın görev ve yetkilerini belirlemektir. Görevleri belirler ve denetleme işini de yine SPK yapar. Halka arz edilmiş olan şirketler yer almaktadır. Bu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin eğitimlerini vermek de yine SPK işleri arasında yer almaktadır.

SPK Açılımı

SPK açılımı Sermaye Piyasası Kurulu şeklindedir.

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