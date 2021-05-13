Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Ve Çıkarılma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Şirketlerde ortaklıktan çıkma veya çıkarılma, herhangi bir sebep nedeniyle şirkette ortaklığı bulunan kişinin şirketteki hukuksal bağlantılarını tamamen koparması anlamına gelir. Ortaklığın sona ermesi, kanuna uygun biçimlerde yapılmalıdır. Bu nedenle bu süreçte doğru bilgi sahibi olmakla oldukça önem taşır.

Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Nasıl Gerçekleştirilir?

Anonim şirketlerde ortaklıktan çıkmak için geçerli olan haklar Türk Ticaret Kanunu’nun belirlediği ilkelere göre gerçekleşir. İlgili kişinin ortaklıktan çıkması durumunda pay sahibi kişi şirketten ayrılan kişinin hakkını satarak değerlendirme olanağına sahiptir. Bu haklar halka açık şekilde olması durumunda yine ortaklıktan çıkacak olan kişi kendi payını şirketin sahibine de satabilir. İlgili madde gereğince ortaklıktan çıkmak için pay sahibi olan kişiye şirket tarafında hak tanınmış olması gereklidir.

İmtiyaz halinin ön görülmüş olması,

Sahip olunan mal varlığının devri ya da değişimi,

Şirketin sona erme kararı alması ya da tür değiştirmesi,

Bölünme-birleşme gibi işlem süreçlerinde ortakların taraf olarak bulunması,

İlgili ortağın borsa kotunu sona erdirmesi gibi durumlar göz önüne alınarak oluşturulan genel kurulda değerlendirilen kararlar neticesinde kişinin ortaklıktan çıkma işlemi gerçekleşir.

Limited şirketlerde ortaklıktan çıkmak için şirket sözleşmesinde bulunan ortaklıktan çıkma hakkının nedenine yönelik bir durum baz alınır. Eğer şirket uzun bir müddet boyunca zarar ediyorsa, istenilen hedefe ulaşılamadıysa, ilgili sermaye payı ödenmemişse tek taraflı olarak ortaklıktan çıkma işlemi talep edilebilir. Limited şirketlerde ortaklıktan çıkma daha esnek düzenlemeler ve kişiye özgü nedenler içerir.

Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma Nasıl Gerçekleştirilir?

Anonim şirketlerde ortaklıktan çıkarma işlemi için öncelikli olarak pay alım teklifi göz önüne alınır. İlgili paylar belirtilmiş olan orana ulaştıysa ortaklıktan çıkarılma yapılabilir. Yine halka açık olan paylar genel kurul tarafında değerlendirilir; bu duruma bağlı olarak pay sahibi olan kişiler kendi paylarını iptal edebilir veya yeni payları kendi üzerine almak için satın alma işlemi talebinde bulunabilir. Ortaklıktan çıkarılma işleminde mevcut pay oranları dikkate alınır.

Limited şirketlerde ortaklıktan çıkarma işlemi sözleşme üzerinde yazan maddelere göre gerçekleşir. Eğer kişi genel kurum tarafından ihraç edilmesine yönelik kararlara uygun hareket etmişse ve yasal anlamda önem arz eden kuralları yerine getirmemişse şirket ortaklığından çıkarılabilir. Ortaklıktan çıkarılma durumuyla ilgili olarak itiraz hakkı 3 aydır. 3 ayın üzerindeki iptaller dikkate alınmamaktadır.

Limited şirketlerde ortaklıktan çıkarma için genellikle haklı olarak sayılan sebepler şu şekildedir;

Kişinin mevcut borçlarını ödememiş olması ve şirketin zararının devam etmesi,

Şirketle ilgili gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmiyor olması,

Şirketle alakalı dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi

Bu maddeler dışında ortaklığın kurulma sürecinde imzalanan sözleşmede bulunan diğer maddeler de taraflar tarafından yerine getirilmezse ve bu durum ispat edilebilir nitelik taşırsa ortaklıktan çıkarılması için genel kurula bir başvuruda bulunmak mümkündür. Ayrılma akçesi olarak adlandırılan tutar, ilgili kişinin ortaklıktan çıkarılma sürecinden sonra ödenmektedir.

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