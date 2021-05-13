Şirket Nasıl Kapatılır Ve Ne Kadar Sürer? Şirket Kapatma Masrafı Ve Gerekli Belgeler

Şirket kapatmak, hiç bir işletme sahibinin karşılaşmak istemediği oldukça olumsuz bir durumdur. Ancak işletmelerin kurucularına ya da ortaklarına maddi manevi zarar vermesi şirket kapatma işlemlerini kaçınılmaz kılar.

Şirket Nasıl Kapatılır?

Şirket kapatma işlemi bir diğer adıyla tasfiye olarak bilinir. Tasfiye, herhangi bir nedenden dolayı şirket faaliyetlerinin durdurulması ve şirket hesaplarının kapatılmasıdır. Tasfiye işlemleriyle şirketlerin ilgili sicilleri silinir, tüzel kişilikleri sonlandırılır, faaliyetleri durdurulur ve hesapları kapatılır. Şirket iflas etmişse de şirketin varlığı sonlandırılır. Şirket kapatma işlemleri iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Tasfiyeli ya da tasfiyesiz olarak gerçekleştirilen şirket kapatma işlemlerinde farklı gereklilikler bulunur.

1- Tasfiyeli Şirket Kapatma: Tasviyeli şirket kapatma işlemleri en kolay gerçekleşen kapatma işlemleri arasında yer alır. Limited ve anonim şirketlerin kanun ve şirket ana sözleşmesindeki kararlara bağlı olarak sonlandırılırlar. Şirketlerini kapatmak isteyen kişilerin ilgili vergi dairelerine ve ticaret müdürlüklerine bilgilendirme sağlamaları gerekir.

Şirket tasfiyesinin başladığı tarih, şirket tasfiyesinin ticaret siciline tescillettirildiği tarih olarak belirlenir. Ticaret siciline bilgilendirme yapılırken alacaklılara ait kişisel bilgilerin yer aldığı bir mal beyanının da iletilmesi gerekir. Yapılan bilgilendirmelerin onaylanmasıyla birlikte ilgili şirketin tasfiye kararı sicil gazetesinde bildirilir. Böylelikle şirket sahipleri ya da ortakları 1 yıl boyunca işlemlerini sürdürebilirler. Gazetede yayınlanan şirket bu 1 yıllık sürede sadece tasfiye amacıyla işlem yapar.

2- Tasfiyesiz Şirket Kapatma: Tasfiyesiz şirket kapatmaya dair karar mahkeme tarafından alınır. Şirket ortaklarının kendi aralarında anlaşmazlık yaşaması, şirket borçlarının ödenememesi ve şirketin devamlılığını sürdürmek için yeterli kaynaklara sahip olmaması tasfiyesiz şirket kapatma için yeterlidir.

Mahkemeye tasfiyesiz şirket kapatma talebinin sunulması için şirket ortaklarında herhangi bir kusur olmaması gerekir. Haklı bir nedenin bulunması ve şirket ortaklarının suçsuz olması durumunda ticaret mahkemelerine yapılan başvuru olumlu sonuçlanır ve şirketin tasfiyesiz şekilde kapatılmasına karar verilir. Tasfiyesiz şirket kapatma işlemleri 1 yıl kadar sürer. Şirket borçlarının ödenememesi durumları bu süreci daha fazla uzatabilir. Tasfiyenin başlangıç tarihi mahkemede alınan iflas kararı doğrultusunda belirlenir.

Şirket Kapatmak Ne Kadar Sürer?

Şirket kapatmak için tasfiyeli ya da tasfiyesiz olmak üzere iki farklı yöntem uygulanabilir. Tasfiyeli şirket kapatma işlemleri yaklaşık olarak 1 yıl sürer. şirketler tasfiye kararından sonra 1 yıl daha varlıklarına devam edebilirler. Ancak bu süreçte sadece şirket kapatma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Tasfiyesiz şirket kapatma işlemleri de yaklaşık 1 yıl sürer. Ancak tasfiyesiz şirket kapatma durumunda şirketlerin eski borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmiş olması ve mevcut borçlarının bulunması bu sürecin daha da uzamasına sebep olur. Borçların ödenmesiyle birlikte tasfiye süreci sonlandırılır.

Şirket Tasfiye Süreci Nasıl Olur?

Şirketlerin sonlanma nedenlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte şirketlerde tasfiye süreci başlar. Şirket tasfiye sürecinde, şirketin aktif olduğu çalışma yıllarında başladığı ve henüz sonlandıramadığı iş ve eylemlerin bütünü tamamlanır, borç ve taahhütlerin hepsi yerine getirilir ve alacaklıların alacakları borçları toplaması sağlanır, diğer yandan şirketin alacağı meblağlar da aynı süreçte toplanır, firmanın bütün varlıkları paraya dönüştürülür, borçların tamamen ödenmesinden sonra arta kalan pay şirket ortakları arasında dağıtılır. Şirketin ticaret sicilinden çıkarılmasıyla birlikte tüzel kişilik de ortadan kalkmış olur ve şirket tasfiyesi sonlandırılır.

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