Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli? Şirket Kurarken Dikkat Edilecekler

Şirket kurmak, vergilendirmenin ve şirketin beyanının yapılması gereken işlemelerin halledilmesi ile oluşmaktadır.

Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Şirket kurma öncesinde ödeme planlarının, masrafların planlanması ve gerekli olan belgelerin halledilmesi üzerinde durulmalıdır. Şirketin kurulma aşamasında kar marjına bağlı olarak kira ücretlerinin ve işçi ücretlerinin iyi planlanması gerekmektedir.

Piyasa içerisinde rekabet durumuna ve reklam gelirlerinin planlanması öncelikli işlemlerden olmalıdır. Piyasa içerisinde arz değerinin ne olduğu ve müşteri durumunun ne olduğu, istatistik kullanılarak incelenmelidir.

Şirket kurmak, yasal olarak tanınmanın ve vergilendirmeye tabi tutulmanın ilk aşamasıdır. Kazançların belli olarak ifade edilmesi ve fatura çıkarılması da bu durum içerisinde yer almaktadır. Resmi işlemler öncesinde harcamaların minimal düzeyde olması gerekmektedir. Bu harcamalar, işlemlerin ardından vergilendirmeden düşülmeme ihtimali bulunmaktadır.

Şirket kurma aşamasında resmi bir hal kazanmak için harcamaların az tutulması daha yerinde olacaktır. Yıl içerisinde bu miktarlar çıkarılabilmektedir. Ancak vergiden düşme işlemleri belli dönem ve şartlar altında bulunmaktadır.

Belgelerin hazırlanması içerisinde kiranın yıllık olarak kontratı bulundurulmalıdır. Aynı zamanda kurumun ticari olarak statüsünün ne olduğu da ifade edilmek zorundadır.

Kuruluşun hangi bölge üzerinde yer aldığı, beyan edilmelidir.

Şirket türünün ne olduğuna bağlı olarak farklı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Anonim bir şirket olunması halinde hali hazırda bir avukat ve mali müşavir olmalıdır. Belgeler içerisinde avukat ve mali müşavir ile imzalanan sözleşmeler yer almalıdır.

Şirket yapısının hangi seçenek olduğuna bağlı olarak avukat zorunlu olmamaktadır. Ancak yasal süreç ve işlemlerin bilirkişi tarafından onaylanması adına avukatın bulundurulması önerilmektedir.

Şirket kurma aşamasında dikkatli olunması gereken ön önemli kısım vergilendirme borçlarıdır. Vergilendirme borçları aşamalı olarak kişilerden alınmaktadır. Eğer tüzel kişilerden alınmaması halinde statü sırası ile alınmaktadır.

Şirket kurma aşaması içerisinde ticari kuruluş kimliği önemli bir yer tutmaktadır. Ticari kuruluş kimliğinin TOBB içerisinde ve Merkez Kayıt sisteminde yer alması gerekmektedir. Bu işlemler resmi site üzerinden sorgulatarak yapılmaktadır.

Şirket Kurarken Dikkat Edilecekler

İşlemlerin yapılmasında farklı kurumlar arasında mekik dokunmaktadır. İşlemlerin daha doğru ve kanunlara uygun şekilde yapılması için dikkat edilmesi gerekmektedir. MERSİS bünyesi içerisinde ticari kuruluş işlemleri yapılmaktadır.

MERSİS, Türkiye içerisinde yer alan bütün ticari kimlikli olan kuruluşların, kurulum işlemlerini yaptıkları kurumdur. Öncelikle istedikleri belge ise içerisinde sermayenin, şirket temasının ve ortaklık yapıları gibi farklı birçok alanın yer aldığı ana sözleşmenin hazırlanmasıdır.

Ana sözleşme işlemlerin noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işlemleri, MERSİS tarafından verilmekte olan talep numarası üzerinden yapılmaktadır. Ana sözleşme, bu verilmekte olan numara ile tasdik edilmektedir.

Şirket kurma aşamasında, şirketin kurulmasından önce KOSGEB tarafından sunulmakta olan desek faaliyetlerinden yararlanmak mümkündür. Destek miktarı olarak 30 bin TL hibe sağlanabilmektedir.

KOSGEB destekleri için beyanın yapılması ve başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Bu desteğin sağlanması ile şirket kurma aşamasında yer alan maliyetler karşılanabilmektedir.

Şirket kurma içerisinde ana sözleşmeye özen gösterilmelidir. Ana sözleşme, içerisinde şirket yapısının özellikleri, yönetim yapısı ve sektör içerisinde oluşacağı yeri beyan etmektedir. Bu nedenle ana sözleşme, şirketin tam olarak ifadesi halinde hazırlanmalıdır.

Ana sözleşmenin tasdik edilmesinden önce, ticari kuruluş sorgulamasının yapılması gerekmektedir. Noter onayı sonrasında ticari sicil onayının bulunmaması halinde tekrardan noter masrafları alınmaktadır.

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