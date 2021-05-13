Şirket İsmi Nasıl Seçilir Ve Bulunur? Şirket İsimleri Ve Örnekleri

Şirket ismi seçerken kalıcı ve anlaşılır olması en önemli husustur. Akılda kalıcılık büyümeyi oldukça desteklemektedir. İsim seçerken marka isminizin daha önce seçilmemiş ve kullanılmamış olması da oldukça önemlidir. Çünkü daha önce kullanılmış bir ismi seçerseniz telif yeme olasılığınız yüksektir. Ve markanızın diğer şirketten ayırmak başka bir zorluk olarak karşınıza çıkacaktır.

Şirket İsmi Nasıl Seçilir ve Bulunur?

Şirket ismi, sadece şirketin tanınmasında değil başarısında bile etkisi vardır. Çünkü firma bir düre sonra kendi başarısı ve kimliği olan bir oluşum olacaktır. Titizlikle seçilmesi bu yüzden önemlidir. İşletmeniz için doğru adı bulmak zaferinizde netlikle faktördür. Seçilebilecek yanlış isim alıcılarla irtibat kuramamanıza neden olabilir. Yanlış isim seçimi çözülemeyen ticari anlaşılmalara sebep olabilir. Doğru ad ise namınızın süratle dağılmasını, rekabet eforunuzun çoğalmasını neden olabilir. Yani daha kolay bir yoldan zafere neden de olabilir. Dünyada bunun örneği olan birçok firma bulunmaktadır.

Diğer bir önemli konuysa seçilen adın herkes tarafından kolayca söylenebilir olmasıdır. Firma ismi okunurken duraksamalar ve ya okuyan kişi tarafından takılmalar olmamalıdır. Kelime tek seferde marka ismini okuyan kişinin ağzından çıkmalıdır. Kişiler çeşitli reklam aracılığı ile firmanın ismini duyduğunda karıştırmamalıdır. Hatta o kadar akılda kalıcı olmalıdır ki daha sonra ihtiyacı olduğunda kolay bir şekilde markanıza ulaşabilmelidir. İsim başarısı tam olarak bu şekilde başarılı olmaktadır. Firmanız iyi bile olsa akılda kalmayan ya da çabuk unutulan bir isim hiçbir işinize yaramayacaktır.

Öbür önemli konu gerçekten tanınıp büyümek istiyorsanız kişi adlarından uzak durmanız gerekmektedir. Çünkü 'Ayşe'nin Yeri' tarzında yerlerin dünyanın hiçbir yerinde globalleşemediği unutulmaması gereken bir gerçektir. İsim seçerken çevrenizdekilerin fikrini sormaktan çekinmeyin. Hatta sorabileceğiniz kadar çok insana sorup akıl danışmak işinize bile yarayacaktır.

Şirket İsimleri ve Örnekleri Nelerdir?

Dünyanın her yerinde birçok ünlü ve bilinen firma vardır. Bu firmaların isimlerine de baktığınız zaman önemli firmaların ismi çok kolay ve anlaşılırdır. Dünyanın neresinde hangi dilinde olduğuna bakılmadan dikkat çeken fakat kolay okuyup anlaşılan isimler tercih edilmiştir. Bunlara örnek: Alibaba, Amazon, Opel, Nike, Adidas, Zara, Walmart, Apple'dır.

Kendi ülkemizde de firmalar isim seçerken aynı mantık çerçevesinden ilerlemeyi seçerler. İşletmeler bir ya da iki kelimeden oluşmalı ve bir cümle halini almamalıdır. Yine de dünya çapında bakarsanız tek kelimeden oluşan firmaların başarıyı yakalama olasılıklarının çok daha fazla olduğunu mutlaka görebilirsiniz. Kısa isimlerin daha kolay akılda kalıp pazarlanabildiği artık bir gerçektir. Türkiye'de başarılı firma isimlerine örnek: Getir, Yemek Sepeti, Hepsi Burada, Trendyol bunlar arasındadır.

Bazı firmalar markalarının isimlerini yepyeni ve hiçbir yerde olmayan uydurma bir isim ile çıkarırlar. Bunun çok büyük bir risk taşır ve başarı şansı düşük bir ihtimal olunduğu unutulmaması gerekir. Başarı örnekleri de yok değildir. Bunun örnekleri: Google, Yahoo, Chrome olabilir. Amaç globale gitap etmek ise tüm dünya medeniyetlerinde marka isminizin karşılığının ne olduğunu bilmek sizin için önemli olacaktır.

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