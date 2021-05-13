Sigorta Primi Nedir Ve Nasıl Hesaplanır? Sigorta Primi Hesaplama Hakkında Bilgi

Sigorta primi, sigortanın yapıldığı kişi ile sigortayı yapan kişi arasında ödenmesi gereken bir ücrettir. Bu ücret gösterilen teminatlara göre yükselebildiği gibi, ilgili prim tutarının ödenmemesi halinde sigortanın etkinliği kabul görmemektedir. Sigorta sözleşmelerinde önemli bir etmen olan sigorta primleri sigorta şirketi tarafından karşılanması zorunlu olan faaliyet ve maliyet karlarını barındırmaktadır.

Sigorta Primi Nedir?

Sigorta primi sigortalılar ve sigorta yaptıran kişi veya kurumlar aracılığıyla ödenen ücretin genel adıdır. Sigorta priminin belirlenmesi noktasında riziko koşulları önemli bir etmendir. Sigorta branşına yönelik olarak bu şartlar ve gösterilecek teminatlar değişmekte olup her sigorta firmasının da belirlediği prim tutarı farklılık gösterebilir.

Genellikle sigorta primi hesaplama noktasında hasar talebi öncelikli bir yükseliş nedenidir. Özellikle primi yükseltme noktasında belirli bir hasarın tazmini belirleyici bir unsur olarak kabul edilir. Sigorta priminin ödenmesi noktasında sigorta primi yapılacak kişiye yönelik riskler önceden hesap edilerek tutar oluşturulmaktadır. Bu durumdan hareketle ağır işlerde çalışan kişilere yönelik sigorta prim tutarının yükseleceği çıkarsamasında bulunulabilir.

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Sigorta primini belirleyen pek çok etmen bulunur; bu etmenlerin başında teşvik türü gelir. Eğer kişi teşvikten yararlanabiliyorsa bu durumda belirli bir indirim yapılabilmektedir. Böylelikle ödemelere yönelik olarak tutarda değişkenliklerle karşılaşmak olasıdır. Unutulmaması gereken en önemli etmen vadesi geçmiş borçlara yöneliktir. Vadesi geçmiş borç durumunun olması halinde sigorta prim ödemesi yapılamaz. İndirimin olmadığı sigorta prim ödemesini hesaplamak için elde edilen brüt kazancın %37,5 oranı baz alınır.

Sigorta primine dair gerekli borcu ödemiş ve ödemekte olan kişiler 5510/5 olarak adlandırılan indirimden yararlanabilir. Bu indirimle birlikte brüt sigorta prim kazancı %32, oranına erişmiş olur. Sigorta priminin hesaplanmasına dair net bir veri elde etmek için SGK üzerinden T.C kimlik numarası ile giriş yapıp mevcut gün sorgulama alanında hizmet döküm sayfasına girilir. Bu sayfadan son ay sigorta ödemesine ve prim ödemesine dair bilgi elde etmek mümkündür.

Sigorta Primi Hesaplama Hakkında Bilgi

Sigorta primi işveren kişilerin çalışan kişilere ödemek zorunda olduğu bir ücrettir. Bu ücret sayesinde kişi emekli olmaya hak kazanır ve hizmetlerinden yararlanma olanağı elde eder. Özellikle yaşlılık, kaza veya hastalık gibi durumlarda meydana gelebilecek problemlerinin önüne geçmek için sigortanın ve sigorta priminin yatırılması şarttır. SSK primleri de bu amaç için ödenir.

Sigorta primini hesaplarken çalışan kişinin işyerindeki brüt ücreti dikkate alınır. Bu ücret de kişinin aldığı zamma göre artmaktadır. Kişinin sigorta priminin ödenmesi halinde sağlık hizmeti alması ve emekli olma sürecine dair ödenmesi gereken tutarın karşılanması mümkün olmaktadır. Sigorta primi ödenmeyen kişilerin ilgili hizmetlerden faydalanması mümkün olmaz. İşverenler, çalışan kişinin çalışma durumuna, mevcut branşına ve pozisyonuna bağlı olarak ödedikleri ücret değerinde sigorta primi yatırdıkları gibi sigorta priminin firmadan firmaya değişkenlik gösterebilen bir ücret içerdiğini söylemek de mümkündür. Sigorta primi için işveren payı %20,5 + işsizlik primi %2,0 toplanarak 22,5 şeklinde oluşturulmuştur.

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