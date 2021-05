SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir, Nasıl Ve Nereden Yapılır?

Herhangi bir işletmede çalışanların işe başlamadan önce SGK’ya bildirilmesi işlemi işe giriş bildirgesi ile birlikte gerçekleşmektedir.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

SGK işe giriş bildirgesi, SGK bünyesinde sigortalı bir şekilde çalışmaya başlayacak olan elemanları alakadar etmektedir. SGK işe giriş bildirgesi; işverenler tarafından sigortalı olacak personellerin işe başlamasının öncesinde kurumlara bildirmeleri gerekliliği söz konusu olan son derece önemli bir belgedir.

Her işverenin işe almış olduğu her bir çalışan için SGK'ya yaptığı bildirime, SGK İşe Giriş Bildirgesi denilmektedir. 5510 sayılı kanun çerçevesinde işveren her bir çalışan için ayrı ayrı SGK İşe Giriş Bildirgesi vermek mecburiyetindedir.

SGK işe giriş bildirgesi ile birlikte Genel Sağlık Sigortası ve İşsizlik Sigortası gibi zorunluluğu söz konusu durumda olan sigortalar başlar. SGK, işe giriş bildirgesinin hem işverende hem SGK'da hem de işe alınan şahıs da bulunmasının gerekliliği söz konusudur.

SGK İşe Giriş Bildirgelerinin ise SGK'ya en geç (istisnai durumlar dışında) sigortalı olan bireyin çalışmaya başlamış durumda olduğu tarihin bir gün öncesinde verilmesinin gerekliliği söz konusudur. Eğer 1 gün öncesi resmi tatil gününe denk geliyor ise ilk iş günü sonuna kadar verilmesinin gerekliliği söz konusu durumdadır.

Bir çalışan deneme süresine tabi tutulsa dahi bu süre zarfında sigortalı olmasının gerekliliği söz konusu durumdadır. İlk kez iş yeri bildirgesinde bulunulması halinde, çalışanın SGK İşe Giriş Bildirgesini, çalışmaya başlamış durumda olduğu iş yerinin tescil olduğu tarihten sonraki bir aylık süre içinde yapabilmesi mümkün olmaktadır.

Nasıl ve Nereden Yapılır?

Bir kuruluşun çalışmakta olan elemanlarının kimlik numarası ile SGK’nın internet sitesi üzerinden bildirimini kolaylıkla gerçekleştirmesi mümkün olmaktadır. Bu sayede işverenlerin iş yerinin SGK hesabına giriş yapmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesi’ni tıklamasının ardından çalışanlarının kimlik numarası ile sorgulama yapması mümkün olur.

İşverenin elemanın bilgilerini sistemde görmesinin ardından açılan ekranda bilgi girişleri gerçekleştirilerek onay butonu ile SGK işe giriş bildirgesi tamamlanmış olur. İşverenin, yarı zamanlı veya part time çalışanları için SGK işe giriş bildirgesini yaparken de bu kapsam doğrultusunda bilgi girişini gerçekleştirmesinin gerekliliği söz konusudur.

Sonrasında ise günde kaç saat çalışma gerçekleşecekse çalışılacak olan bu saati 30 ile çarparak 7.5’a bölme işlemi yapmak ve sisteme bu şekilde giriş işleminin gerçekleştirilmesinin gerekliliği söz konusudur. SGK işe giriş bildirgesinin yasal sürede yapılmamasının tespit edilmesi halinde işletmeye idari para cezası uygulanması söz konusudur.

SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin yanı sıra İşten Çıkış Bildirgesi işlemlerinin aşağıdaki bağlantıdan online olarak kolaylıkla yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap

- Verilen internet adresine giriş yapıldıktan sonra ilk olarak çalışan elemanın T.C. kimlik numarası bilgisi girilir. (Şayet çalışan yabancı uyruklu bir kimse ise kurumun vermiş olduğu kimlik numarasının girilmesi gerekir)

- Bireyin işe başlayacağı şirket seçilir.

- Çalışanın işe giriş tarihi ve sigorta kolu seçilir.

- Çalışan kişinin, emeklilik gibi bir gelir sahibi olması halinde bunun kesilmemesi amacıyla "Sosyal Güvenlik Destek Primi seçilmelidir.

- SGK işe giriş bildirgesini part time olarak çalışacak bir eleman için dolduruluyorsa "Kısmi süreli çalışan" seçeneğinin "Evet" olarak işaretlenmesi gerekir. "Zorunlu çalışılan gün sayısı" alanında doldurulması gerekir.

- İş yeri İş kolu ve Sigortalı meslek kolu, kodları girilmelidir.

- Çalışan elemanın adres ve iletişim bilgilerinin girilmesinden sonra kaydedilmelidir.

- Son olarak ise SGK işe giriş bildirgesinin tamamlanması gerekir.

