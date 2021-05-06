SGK İş Yeri Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? SGK İş Yeri Tescil Evrakları Neler Ve Form Nasıl Doldurulur

İş yeri tescil başvurusu gerçekleştirmek için "İş Yeri Tescil Uygulaması"na e-devlet üzerinden giriş yaparak erişebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için iş yeri yöneticisi ya da yetkilisi kim ise onun e-devlet şifresi ile giriş yapmanız gerekir.

SGK İş Yeri Form Nasıl Doldurulur?

SGK iş yeri tescil uygulamasına e-devlet uygulaması üzerinden giriş yaptıktan sonra ana sayfada çıkan ekrandan ne tür bir iş yeri bildirgesi vereceğinizi doğru bir şekilde seçmeniz gerekiyor.

Seçiminizi yaptıktan sonra ilgili butona tıklayarak bildirgeyi doldurmaya başlayabilirsiniz. Karşınıza ilk olarak iş yeri bilgilerinin yer aldığı bölüm çıkıyor. Burada doldurmanız gereken en önemli bölümler ise, İl, İlçe, SGK Merkezi bölümü, Yapılan işin niteliği, Sigortalı Çalıştırılmaya Başlanacak Tarih ve Çalışmaya başlanacak Sigortalı Sayısıdır.

Bu bölümde “Çalışmaya başlanacak Sigortalı Sayısı” bölümüne iş yerine hangi tarihte, aynı anda ve kaç kişi başlamasını istiyorsanız o rakamı yazmanız gerekir. Tüm bu alanlara ek olarak İş yeri Mahiyeti bölümünde sürekli dosya açmanız gerekiyorsa "devamlı", taahhüt işi gibi süresi belirli bir iş yapıyorsanız da "geçici" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu seçimin ardından "Defter Tipinizi" belirtmeniz gerekiyor. Bu sayfada gerekli tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra ileri butonuna tıklayarak adres bilgileri sayfasına geçiş yapabilirsiniz.

İş Yeri Adres Bilgileri

İş yeri bilgilerini eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra karşımıza İş yeri Adres Bilgileri bölümü karşımıza çıkıyor. Bu başlık altında da iş yerinizin adresini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmemiz gerekiyor. Eğer açacağınız iş yeri merkeze bağlı bir şantiye ve şube gibi bir iş yeri ise merkez adresi var mı kısmına "Evet" işaretleyerek firmanızın merkezdeki adresini ilgili bölüme yazarak ileri butonuna tıklamanız gerekir. Ardından "Nace Bilgileri" bölümüne geçiş yapabilirsiniz. İş yerinizin adresini doldurduktan sonra iş yerinizde yapılacak işin nace kodunu bu bölümde bulunan ilgili alana yazmanız gerekiyor. Bu bölümde yapılacak iş sürekli bir iş ise, vergi levhanızda yer alan iş ile aynı olması gerekir.

Eğer yapılacak olan iş taahhütlü bir iş ise, sözleşmede geçen iş kısmındaki iş bilgilerinin aynı olması gerekir. Sigorta memurları buna çok önem veriyor. Bu bölümü de eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra sıradaki bölüm olan "Yönetici Bilgilerini" doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Yönetici bölümünde de iş yerinizin yöneticisinin ve varsa müdürünüzün (işveren vekili statüsünde olması gerekiyor.) bilgilerini doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Eğer iş yeriniz tüzel bir kişilik ise, imza yetkisi olan ortakların tümünü girmeniz gerekiyor.

SGK İş Yeri Evrakları Nelerdir?

SGK iş yeri tescil işlemlerini internet sitesi üzerinden tamamlayıp dokümanı yazdırdıktan sonra 7 gün içerisinde aşağıdaki evraklar ile birlikte Bağlı bulunduğunuz SGK İl Müdürlüğü’ne teslim etmeniz gerekir. SGK iş yeri tescil evrakları;

Kimlik fotokopisi (Tüzel kişi ise, başvuruda girilen tüm kişiler)

Vergi levhası

Tüzel kişi ise Ticaret Odası Sicil - Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi

Mali Müşavir ile birlikte düzenlediğiniz hizmet sözleşmesi

İmza Sirküleri

Yapılan iş taahhütlü bir iş ise, ihale makamı tarafından düzenlenen sözleşme

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