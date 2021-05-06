SGK Borcu Yoktur Yazısı Ve Belgesi Nereden Ve Nasıl Alınır?

SGK borcu yoktur yazısını almak önceden oldukça zordu. Çünkü bu belgenin, Sosyal Sigortalar Kurumu il ve ilçe müdürlüklerine gidilerek alınması gerekiyordu. Günümüz teknolojisi ile internetten artık çok kolay bir şekilde dakikalar içinde bu belge alınabiliyor. Bu sayede herhangi bir başvuru yapmak için zaman kaybetmenize de gerek kalmıyor.

SGK Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde pek çok belgeye kolaylıkla ulaşılabiliyor ya da başvuru işlemleri internet ortamından hızlıca yapılabiliyor. Türkiye'de e-devlet sisteminin gelişmesi ve pek çok kurumun bu site ile entegre edilmesi sonucunda artık pek çok kurum ve kuruluşun sunmuş olduğu hizmete saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Eskiden SGK binasına gidip uzun kuyruklarda bekleyerek gerçekleştirmeye çalıştığımız bir sürü işlemi artık bir kaç tık ile yapabiliyoruz.

En çok kullanılan işlemler arasında yer alan "SGK Borcu Yoktur" yazısı almaktır. Kurum başvurularında lazım olduğu zaman bu belgeye ulaşmak için artık yapmanız gereken birkaç adım bulunuyor. Bu belgeyi alabilmek için başvuru yapmanız gerekiyor. İşverenlerin "Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar" olarak başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sırasında "e-borcu yoktur başvuru formları" ve "e-borcu yoktur taahhüt belgesi" dilekçelerini eksiksiz bir şekilde doldurmak gerekiyor.

Doldurulan bu dilekçeler SGK'ya teslim edilir. Bu sayede "SGK borcu yoktur." işlemi için aktivasyonu tamamlamış olursunuz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra gerekli adımları izleyerek "SGK borcu yoktur." yazısını kolaylıkla alabilirsiniz.

SGK Borcu Yoktur Yazısı Nereden Alınır?

"SGK borcu yoktur." aktivasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu kısa adı ile SGK'nın resmi sitesi üzerinden kalan işlemlerinizi yapmanız gerekiyor.

( https://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/loginldap ) linkine tıklayarak,

En üst tarafta yer alan işveren kısmını seçmeniz gerekiyor.

Açılan ekranda karşınıza işlem menüleri çıkar.

Buradan 4a butonuna tıklayarak uygulamanın giriş ekranına giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından kullanıcı adı, iş yeri şifresi ve sistem şifresi gibi bilgileri girmeniz gerekiyor.

Buradan rahatlıkla "SGK borcu yoktur." yazısını alabilirsiniz.

SGK Borcu Yoktur Yazısı Ne İçin Alınır?

Kredi çekmek, ihaleye girmek ve teşviklerden yararlanmak gibi pek çok nedenden kaynaklı olarak "SGK borcu yoktur" yazısı almak gerekebilir. Bu yazı, bir süredir internet üzerinden rahatlıkla alınabiliyor. Bu belgeyi alabilmek için öncelikle gerekli başvuruların yapılmış olması gerekiyor.

Türkiye'de pek çok uygulama artık dijital ortamdan kolay ve çok daha hızlı bir şekilde yürütülebiliyor. Günümüzde dijitalleşmenin artması ile birlikte kurumlarda işlemlerini yoğunluk olmaması ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde çözülebilmesi için internet ortamına taşımaya başladı. Pek çok kurum e-devlet ile entegre olarak çalışsa da bazı işlemleri kurumların kendi internet sayfaları üzerinden gerçekleştirmek gerekebiliyor. "SGK borcu yoktur." yazısı almak için önceden Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı Sigorta Müdürlüklerine gitmek gerekiyordu. Fakat bu uygulama bazı aksaklıklara ve yoğunluklara yol açtığı için bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyordu.

“Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi” konulu bir tebliğ yayınlanması ile birlikte bu belgenin internet ortamında alınabilmesi sağlanmış oldu. Bu sayede işverenler artık ihtiyaçları olduğu zaman bu belgeleri kolayca dakikalar içinde temin edebiliyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara