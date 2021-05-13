Satış Teklifi Nedir Ve Nasıl Hazırlanır? Satış Teklifi Hazırlama Hakkında Bilgi

Satış teklifi, satış işlemi tamamlamadan önce müşteriler ile paylaşacağınız belgeye verilen isimdir. Yaptığınız işin şekline göre bu belgenin içeriği değişiklik gösterse de satılacak ürünü, hizmetin türünü, adetini, müşteri bilgilerini ve talep edilen ücreti gösterir. Bu belgenin genellikle bir geçerlilik süresi vardır.

Satış Teklifi Nedir?

Satış teklifi, satış işlemi yapılmadan önce müşteri ile paylaştığınız resmi belgedir. Yaptığınız işin şekline, niteliğine ve kapsamına göre bu belge değişiklik gösterse de müşteri bilgilerini, satılacak ürünü ya da hizmetin adetini, türünü ve talep edilen ücreti içinde barındırır. Bu belgenin genellikle belirlenmiş olan bir geçerlilik süresi bulunur.

Satış Teklifi Nasıl Hazırlanır?

Satış teklifinden genellikle en önemli beklenti fiyat bilgisi olduğu için müşterinize göndereceğiniz teklifte buna net bir şekilde yer vermeniz çok önemlidir. Fakat belgede tek bir fiyat vermeniz müşterinizin bütçesini zorlayabilir. Bu nedenle teklif sunacağınız hizmetlerin niteliğine ve kapsamına göre farklı fiyat seçeneklerini de belgeye ekleyebilirsiniz. Bu sayede karşı taraf bütçesine uymadığı için teklifinizi direkt reddetmek yerine bütçesine uygun olan bir seçeneği de değerlendirme şansı yakalayabilir.

Satış Teklifi Hazırlama Hakkında Bilgi

Teklif hazırlarken fiyat avantajını belgede sürekli olarak vurgulamaktan kaçınmanız gerekir. Bir ürün ya da hizmet satın alacağınız zaman karşı tarafın sürekli fiyat avantajını vurgulaması hoş karşılanmayabilir. Bunun yanında teklif hazırlarken dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise, muhatabınızın kim olduğunu belgede açıkça belirtmeniz gerekir. Belgede kendisine hitap ederek, ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara uygun olarak sunacağız çözümleri özetlediğiniz bir teklif sunmanız, müşterinizin kendini özel hissetmesini sağlar.

Satış Teklifinin İçinde Bulunması Gereken Bilgiler

Satış tekliflerinin formatı firmaya ya da sektöre göre değişiklik gösterebilir. Mal satışı için hazırlanacak olan teklif genellikle bir sayfa oluşurken, bir reklam ajansının hazırlayacağı teklif ise, birkaç sayfadan oluşabilir. Her satış teklifinin içinde bulunması gereken bazı bilgiler bulunur. Bunlar ise,

Müşteri bilgileri

Satıcı firma bilgileri

Teklif tarihi

Ara toplam ve KDV dahil toplam tutar

Hizmet ya da ürünün cinsi, birim fiyatı, miktarı ve KDV bilgisi

Tüm bu bilgilerin yanında sağlayacağını ürün ya da hizmetin sağlayacağı faydalara belgede yer vererek kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Satış Teklifi Nasıl Takip Edilir?

Satış teklifini hazırlayıp ilgili firmaya gönderdikten sonra teklifinizi takip etmeniz gerekir. KOBİ’ler genellikle satın alma süreçlerini yakından takip eden bir eleman çalıştırmadığı için günlük işler arasında teklifiniz gözden kaçırabilir. Bu nedenle özellikle de KOBİ’ler ile çalışmak istiyorsanız, teklif gönderdiğiniz firma ile sürekli olarak iletişim içinde olmanız gerekir. Bu sayede satış sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Teklif takibinde dikkat etmeniz gereken noktalar ise;

Teklifinizin hemen onaylanması için müşterinize sürekli baskı yapmaktan kaçınmanız gerekir. Fazla ısrar, müşterinizin bunalarak teklifi reddetmesine neden olabilir. Bu nedenle gerekli hatırlatmaları yaparak müşterinizin cevap vermesini sabırla beklemeniz gerekir.

Teklif takibi yaptığınız sürede sözlü olarak teklifinizi onaylayacak müşterileriniz olabilir. Ama bu gibi durumlarda müşterilerinizden size yazılı olarak da dönüş yapmalarını rica etmeniz gerekir.

Gerekli olduğu durumlarda firmanın beklentilerine göre teklifinizi yeniden revize etmeniz gerekebilir. Piyasanın altında bir fiyat vermemeye ve teklif tutarında indirime giderken kar oranınızı da korumaya dikkat etmeniz gerekir.

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