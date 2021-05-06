Şahıs Şirketi Nedir Ve Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti, Özellikleri Ve Vergi Oranları

Şahıs şirketi en çok kurulan şirketlerden bir tanesidir. Şahıs şirketinin avantajları ve bazı dezavantajları yer almaktadır.

Şahıs Şirketi Nedir?

Tek bir kişinin ya da birden fazla kişi tarafından kurulan şirkete şahıs şirketi denilmektedir. Şahıs şirketlerinde yer alan ortaklar tüzel kişiler değil gerçek kişilerdir. Şirketin tüm borçlarından bu kişiler mesuldür. Şahıs şirketleri Türk ticaret kanununa göre 3'e ayrılırlar. Bunlar;

- Adi şirketleri

- Kolektif şirketleri

- Ve adi komandit şirketleridir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Bir şahıs şirketinin kurulması için izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. İlk olarak kuracağınız şahıs şirketinin tecilini yapmanız gerekmektedir. Bunun için ilk olarak imza ve imza tescil beyannamesi ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi ile ikametgah belgeleri alınır. Bu şekilde bir başlangıç yapılır. Ardından vergi hesap numarası alınması gerekiyor. Bunun için vergi dairesine başvurarak bir vergi hesap numarası alınır. Vergi hesap numarası alındıktan sonra sırada yapılacak iş defterlerdir. Alınan defterler tasdik ettirilmesi gerekir. Daha sonra bir yoklama tutanağına ihtiyacınız var.

Yoklama tutanağını düzenledikten sonra vergi hesap numarası bu tutana işlenir. Bir sonraki adım ise yazar kasa levhasıdır. Yazar kasa levhası alınması şarttır. Ardından fatura irsaliye ve gider pusula belgeleri alınması gerekir. Fatura irsaliye ve gider pusulası alındıktan sonra bunlara pul ilave edilir. Bütün bu işlemler eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra sicil gazetesine ilan yapılması gerekir. Sicil gazetesine ilan yapıldıktan sonra şahıs şirketinin hangi odaya kayıt olacağı belirlenir. Şahıs şirketi için gerekli odaya kayıt yaptırdıktan sonra iş yeri açmak için bir ruhsat alınması gerekir. İş yeri açma ruhsatı aldıktan sonra ise çalıştırma ruhsatı almanız gerekiyor.

Bütün bunları tamamladıktan sonra yapılacak bir diğer işlem ise SGK işlemidir. SGK işlemleri tamamlanır ve son olarak ise Bağkur işlemleri yapılır. Bağkur işlemleri tamamlandıktan sonra artık şahıs şirketiniz için kurulum tamamlanmıştır.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Şahıs şirketi kurma maliyeti diğer şirket türlerine göre daha az masraflıdır. 2021 yılı itibari ile bir kişinin şahıs şirketi kurması için ödemesi gereken maksimum miktar 800 lira olarak belirlenmiştir.

Şahıs Şirketi Özellikleri

- Şahıs şirketlerinde ortaklar gerçek kişilerden oluşmaktadır.

- Şahıs şirketlerinde mevcut olan sermaye paylara bölünmez.

- Şahıs şirketinde yer alan tüm ortaklar şirketin borçlarından sorumludur. Bu kişilerin sorumluluğu fazladır.

- Ticaret unvanı alındığı durumlarda ortaklardan adının en az bir tanesinin olması zorunluluğu yoktur.

- Şirketin sözleşmesi şirketin ortakları arasında yapılan oylama ile değiştirilme hakkı vardır.

- Bu şirkette vergiye mükelleftirler.

- Her ortağın ise eşit olarak oy hakkı bulunmaktadır.

- Ortakların denetim ve temsil hakkı saklıdır.

- Kurulum esnasında tescil ve ilan zorunludur.

Şahıs Şirketi Vergi Oranları

Şahıs şirketi kurmak isteyenlerin vergi oranlarından mutlaka haberdar olması gerekmektedir. Türk ticaret kanununa göre şahıs şirketleri için bazı vergiler belirlenmiştir.

- Damga Vergisi: Şahıs şirketlerinde kağıtlardan elde edilen vergilere denilir. Damga vergisi ödenmesi şarttır.

- Stopaj Vergisi: Şahıs şirketlerinde stopaj vergisi kira ödemelerinde %20, çalışan ödemelerinde ise 'dir.

- Katma Değer Vergisi: Vergi oranı 'dir.

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