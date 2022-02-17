Richard Marriott’tan KOBİ mesajı: Birlikte büyüyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Anaokulunu vurdular Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldiAnaokulunu vurdular! Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldi#Rusya
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Ankara
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Görüntüler infial yarattı Rozetleri ellerinden alınGörüntüler infial yarattı! 'Rozetleri ellerinden alın!'#ABD
Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulunduYarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu#Koronavirüs
Yüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayınYüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat! Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayın#Flört Uygulaması
Şota Arveladzeden şaşırtan karar Acun Ilıcalı çok güveniyorduŞota Arveladze'den şaşırtan karar! Acun Ilıcalı çok güveniyordu#Hull City
Kovid atlatanların baş belası olmuştu Büyük gizem çözülüyor...Kovid atlatanların baş belası olmuştu! Büyük gizem çözülüyor...#Koronavirüs
Birbirlerinden şikayetçi oldularBirbirlerinden şikayetçi oldular!#Özer Hurmacı
Estetik yüzünden kariyeri bitti: Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyorEstetik yüzünden kariyeri bitti: "Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyor"#Linda Evangelista
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”#Vladimir Zelenskiy
HABERLEREkonomi Haberleri Kobi Haberleri

Richard Marriott’tan KOBİ mesajı: Birlikte büyüyoruz

#Amazon#E-Ticaret#Teknoloji
Richard Marriott’tan KOBİ mesajı: Birlikte büyüyoruz

Bu yıl altıncısı düzenlenen Liderlik Zirvesi’nde konuşan Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon’un “müşteri odaklılık”, “keşfetme tutkusu”, “operasyonel mükemmellik” ve “uzun vadeli düşünme” ilkeleri doğrultusunda KOBİ’lere sunduğu fırsatlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Haberin Devamı

Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA programı ve DNA organizasyon tarafından düzenlenen Liderlik Zirvesi altıncı yılında “Yarından Sonraki Gün” temasıyla online olarak gerçekleşti.

Marriott, “Yeni hizmet ve çözümler ortaya koyarken hem müşterilerimizin hem de çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan satış ortaklarımızın beklentilerinden yola çıkarak ilerliyoruz” dedi. Bu doğrultuda müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için her zaman daha iyisini keşfetme tutkusunun Amazon’un DNA'sında bulunduğunun altını çizen Marriott,  bu değerlerin otomasyon, etkin yönetim ve ölçümleme, ve uzun vadeli düşünmeyle birleştiğinde başarıyı getirdiğini belirtti.

Marriott, “Bugün dünya çapında 1,9 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletme Amazon mağazalarında satış yapıyor. Dünya çapında Amazon'da satılan ürünlerin neredeyse yüzde 60’ı, çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan satıcılara ait. Amazon’da satış yapan KOBİ’lerin işlerini büyütebilmeleri için yeni fırsatlar sunuyoruz. Örneğin Amazon Lojistik hizmetimizden faydalanan ve Amazon Avrupa mağazalarından birinde hesabı olan KOBİ’ler, bir Avrupa ülkesindeki Amazon lojistik merkezinde depoladığı ürün envanterinden diğer Avrupa ülkelerindeki Amazon müşterilerinin siparişleri için de gönderim sağlayabiliyor ve ürünlerini 27 Avrupa ülkesindeki 340 milyon müşteriye hızlı ve güvenilir teslimatla ulaştırabiliyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amazon#E-Ticaret#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

#Koronavirüs
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

#Koronavirüs
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık