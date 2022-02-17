Richard Marriott’tan KOBİ mesajı: Birlikte büyüyoruz

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Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA programı ve DNA organizasyon tarafından düzenlenen Liderlik Zirvesi altıncı yılında “Yarından Sonraki Gün” temasıyla online olarak gerçekleşti.

Marriott, “Yeni hizmet ve çözümler ortaya koyarken hem müşterilerimizin hem de çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan satış ortaklarımızın beklentilerinden yola çıkarak ilerliyoruz” dedi. Bu doğrultuda müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için her zaman daha iyisini keşfetme tutkusunun Amazon’un DNA'sında bulunduğunun altını çizen Marriott, bu değerlerin otomasyon, etkin yönetim ve ölçümleme, ve uzun vadeli düşünmeyle birleştiğinde başarıyı getirdiğini belirtti.

Marriott, “Bugün dünya çapında 1,9 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletme Amazon mağazalarında satış yapıyor. Dünya çapında Amazon'da satılan ürünlerin neredeyse yüzde 60’ı, çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan satıcılara ait. Amazon’da satış yapan KOBİ’lerin işlerini büyütebilmeleri için yeni fırsatlar sunuyoruz. Örneğin Amazon Lojistik hizmetimizden faydalanan ve Amazon Avrupa mağazalarından birinde hesabı olan KOBİ’ler, bir Avrupa ülkesindeki Amazon lojistik merkezinde depoladığı ürün envanterinden diğer Avrupa ülkelerindeki Amazon müşterilerinin siparişleri için de gönderim sağlayabiliyor ve ürünlerini 27 Avrupa ülkesindeki 340 milyon müşteriye hızlı ve güvenilir teslimatla ulaştırabiliyor.”