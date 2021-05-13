Puantaj Ne Demek? Puantaj Cetveli Nedir Ve Nasıl Doldurulur

İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli işlerde çalışmak zorundadır. İçinde bulunduğumuz çağda birçok farklı iş sektörü bulunur. Sektörlerin devam etmesi için en önemli ihtiyaç ise personeldir. Her işletme kendi bünyesine göre yeterli sayıda personel çalıştırmaktadır. Bu personellerin kontrolü ise puantaj sistemi ile daha kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Puantaj Ne Demek?

Puantaj; işverenin sahip olduğu iş yerinde çalıştırılan personelin giriş ve çıkışlarını kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemi kullanan işverenler, bu sayede personelini daha rahat bir şekilde kontrol etmektedir.

Puantajı kullanan iş yeri sayısı oldukça fazladır. Bu yöntemin temel amacı ise personelin iş saatlerine riayet edip etmediğinin belirlenmesidir. Personelin işe geliş ve işten çıkış saatleri kayıt altında tutulmaktadır. Her personel kendi imzası ile bu kayıtları imzalamaktadır. Yani bir iş yeri için puantajın önemi büyüktür. Tabi, personel içinde dikkat edilmesi gereken bir durum vardır. Personel iş geliş ve gidişlerine uymak zorundadır.

Puantaj kayıtlarında yer alan bilgiler önemli olduğu için takibini doğru bir şekilde yapmak gerekir. Aksi halde eksik veya yanlış bilgiler ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden işveren puantaj hesabını usule uygun bir şekilde takip etmelidir.

Puantaj Tablosunda Olması Gerekenler

- Personelin çalışmış olduğu gün sayısı,

- Fazla mesai süresi,

- İstirahat edilen gün sayısı,

- Devamsızlık durumu.

Puantaj, sektörlere göre farklı şekillerde kullanılabilir. En yaygın kullanım amacı ise mesai ve maaş hesabını yapmaktır. Puantaj sayesinde istenilen bilgilere en doğru şekilde ulaşılabilir. Buda işveren için büyük bir kolaylık demektir.

Puantaj Cetveli Nedir ve Nasıl Doldurulur?

Puantaj cetveli, işçinin çalıştığı günler başta olmak üzere diğer bilgilerinde bulunduğu bir tablodur. Bu tablo elle oluşturulabileceği gibi excel kullanılarak da yapılabilir. Genellikle elle oluşturmak yerine daha pratik ve kullanışlı bir yöntem olan excelden yararlanılmaktadır. Puantaj oluştururken gerekli olan bilgiler için puantaj cetveli son derece önemlidir.

Puantaj cetveli oluşturmak için sadece tek bir yöntem yoktur. İş yerleri dilediği şekillerde puantaj cetveli yapabilir. Her iş yerinin sahip olduğu personel sayısı ve imkanları farklıdır. Bundan dolayı en uygun puantaj cetvelini seçmek iş yerinin karar vereceği bir konudur.

Puantaj Yöntemleri

1. Yüz Tanıma: Yüz tanıma yöntemi imkanları geniş olan birçok iş yerinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle işçilerin yüzleri taranarak giriş ve çıkışları rahatlıkla kontrol edilebilir.

2. Elektronik Kart: Elektronik ortamda kayıt altına alınan kartlar ile işçilerin ne zaman gelip gittiği kolaylıkla öğrenilebilir. Bunun için elektronik kartın giriş ve çıkışlarda okutulması yeterlidir.

3. Puantaj Defteri: İşçi sayısı az olan ve imkanları kısıtlı olan iş yerlerinde oluşturulan defter ile giriş ve çıkışları kontrol altında tutabilirsiniz Bu defterde tüm işçilerin ismi yer alır ve puantör kontrolünde giriş çıkışlar kayıt altına alınır.

4. Parmak Okutma: Yaygın olarak kullanılan bu yöntem ile kişilerin parmağını okutması sonucunda saatlerin belirlenmesi sağlanmış olur.

Puantaj Cetveli Nasıl Doldurulur?

Puantaj cetvelinde her işçisinin adı ve soyadı bulunur. Her işçinin aylık çalışma günleri cetvelde belirtilir. İşçi işe gelip gittiği sürece günler işaretlenir. İzinli günler ise ayrı bir şekilde puantaj cetvelinde yer alır. Ay sonunda ise çalışılan gün, izin, devamsızlık ve fazla mesai gibi bilgiler toplanarak işçilerin karşılarına yazılır.

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