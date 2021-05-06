Proforma Fatura Nedir Ve Nasıl Kesilir? Proforma Fatura Nasıl Düzenlenir

Proforma faturanın bir diğer ismi de aslında ön faturadır. Bu ön fatura teklif faturasını ifade eder. Birçok alanda kullanılır. Örneğin bir araç aldığınızda aracın parasını karşı tarafa hemen ödeyemediğiniz zaman satıcı firma size araç bilgilerinin içerisinde yer aldığı proforma faturayı verir. Bu fatura ile araç sigortası ya da kaskosu gibi ihtiyaç gerektiren işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Proforma Fatura Nedir?

Proforma faturanın teknik tanımını mail yükümlülüğü olmayan, teklif özelliği taşıyan fatura cinsi olarak tanımlamak doğru olacaktır.

Elbette ki normal faturadan farklı olduğu belirtilmelidir. Bu farklılık proforma fatura kağıdının üzerine başlık olarak proforma fatura yazılmasıyla sağlanır. Bu bilgi mutlaka proforma faturanın üzerinde yer almalıdır. Firmalar bu faturayı müşterilerine verirken bu konuya dikkat eder.

Bu bilgiler doğrultusunda proforma fatura aslında bir belge olarak düzenlenen fatura tarzını içerir. Satış öncesinde hazırlanarak müşteriye sunulur.

Proforma fatura dış ticaret alanında kullanılır. Aynı zamanda uluslararası satış sözleşmesi olarak da bilinir. Proforma faturayı müşterilerine veren firmalar müşterilerinden henüz mal karşılığı talep edilen para miktarını almamıştır. Bu fatura satış öncesi müşterinin işlerini görmesine yarayan resmi belgedir.

Bu sebeplerden dolayı hizmet ya da ürün verilmediği için proforma fatura karşılığı bir ödeme talep edilmez.

Proforma Fatura Nasıl Kesilir?

Proforma fatura düzenleme işlemi gayet kolaydır. Genellikle muhasebe programları içerisinde bulunan hazır şablonlar sayesinde kolayca düzenlenir. Satış işleriyle uğraşan, pazarlama yapan, dış ticaret işleri yapan, bir mal satan firmalar zaten muhasebe programları kullanırlar. Doğal olarak da proforma fatura kesebilirler.

Bu fatura genellikle antetli kağıda kesilir. Faturanın üzerinde bazı bilgiler yer alır. Proforma fatura kağıdının üzerinde yer alan bilgiler şöyledir:

Satıcı firma satış öncesi işlemde bu faturayı müşterisine verdiği için mutlaka başlık olarak üzerinde proforma fatura ibaresine yer verir.

Faturanın sağ üst köşesinde belge numarası ve düzenleme tarihi yazılıdır.

Faturanın sol üst köşesinde ise alıcı ve satıcının isim, soy isim, firma adı gibi bilgileri yer alır.

Fatura kağıdının orta kısmında ve sayfanın tamamını kapsayan bilgiler de ise müşterinin firmadan almış olduğu malın detaylı bir şekilde bilgileri yer almaktadır. Örneğin sıfır bir araç firmadan alındığında aracın motor numarası, şase numarası, modeli, tipi gibi bilgileri proforma faturanın orta kısmında yer alır.

Proforma Fatura Nasıl Düzenlenir?

İşletmeler proforma faturayı bir satış sözleşmesi olarak düzenler. Bu sebepten dolayı faturanın alt kısmında firmaya ait kaşe ve imza işlemi yer alır.

Firma bu sözleşmeyi yanı faturayı imzaladığında ilgili ürün ile ilgili sözleşmeyi kabul etmiş anlamına gelmektedir. Alıcı ve satıcı arasında anlaşma sağlanmıştır. Ödeme konuşulmuştur. Sadece alıcı tarafından ödenecek miktar henüz ödenmemiştir.

Ayrıca proforma fatura gerçek fatura kesilmeden önce düzenlendiği için gerçek faturada yapılması olası hatalar da firma tarafından düzeltilebilir.

Proforma fatura muhasebe programlarında ilgili firmanın muhasebe ya da satış sorumluları tarafından hazırlanır. Bu muhasebe programlarında kalıplaşmış standart içerikte proforma fatura kalıpları yer alır. Bu faturaya girilmesi gereken bilgiler eklenerek fatura çıktısı alınır ve müşteriye teslim edilir.

Proforma fatura düzenlemek zorunlu değildir fakat yararı ise fatura sürecinin doğru, eksiksiz ve hızlı yapılmasını sağlamaktadır. İhracat işlemleri ile birlikte de bankacılık alanında da kullanılır.

Proforma fatura müşteri için de önemlidir. Ödenecek miktar, mal adedi ve satın alınacak mal ile ilgili tüm detaylı bilgiler müşteriye bu fatura sayesinde sunulur.

Zorunlu olmasa da müşteri alacağı mal ile ilgili resmi işlemlerin gerçekleşmesi adına ilgili firmadan proforma fatura talebinde bulunabilir.

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