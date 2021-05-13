Poşet Beyannamesi Nedir Ve Nasıl Düzenlenir? Poşet Beyannamesi Nasıl Verilir Detaylı Bilgi

Çevre Koruma Kanunu ile bazı işletmelerde poşet kullanımı ücretlendirilirken bu düzenleme beraberinde poşet beyannamesinin düzenlenme ve verilme süreçlerini getirmiştir. 10 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan resmi gazetede yer alan 7102 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun üçüncü maddesinin birinci fıkrasının h bendinin değiştirilmesi sonucu yaşamımıza poşet beyannamesi dahil olmuştur. Poşetlerden ücret tahsilindeki asıl amaç, kullanımı azaltmak suretiyle çevrenin korunması ile kirliliğin önlenmesidir.

Poşet Beyannamesi Nedir?

Poşet beyannamesi, Çevre Kanununa ekli listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenerek bildirimidir. Poşet beyannamesi de belirli kurallara uygun olarak düzenlenerek teslim edilmektedir. Yürürlüğe giren uygulamaya göre her ayın 15'inde poşet beyannamesi verilmesi gereklidir. Poşet beyannamesi, e-devlet üzerinden ve interaktif vergi dairesi aracılığı ile yapılabilmektedir.

Ocak 2019 itibari ile yürürlüğe giren poşet satışlarına ait ocak ayı beyannameleri 15 şubat 2019 tarihine kadar yapılması gerekirken 22 Şubat 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7166 sayılı Kanunla geri kazanım katılım beyan ve ödenmesinde değişiklikler yapılmıştı. Buna bağlı olarak da 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına dair verilmesi gereken beyannamelerin 24 Nisan 2019 tarihine kadar verilmesi imkanı sağlanmıştı. Günümüzde beyannamelerin verilme ve ödenme tarihleri belli bir düzen çerçevesinde devam etmektedir.

Poşet Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

Poşet beyannamesi düzenlenirken muhasebe işlemleri ana menüsünden "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi" modülüne giriş yapılır. Beyanname üç kısımdan oluşur. Bu kısımlar: Genel Bilgiler, Matrah Bildirimleri ile Düzenleme Bilgileridir. Dönem bilgisi aylık ya da üç aylık şeklinde beyannamede Genel Bilgiler sekmesinden seçilir. Oluşan üç aylık beyanname dönemleri sabit dönemler değildir. Örnek verilirse; Şubat ayı seçilerek üç aylık beyanname hazırlanmak istendiğinde; Şubat - Mart - Nisan aylarına ait verilerin girişi yapılır.

Çalışma ayları bölümünden hangi ay hazırlanacak ise o dönem seçilerek beyanname hazırlanmaya başlanır. Belirtmek gerekir ki üç aylık hazırlama durumunda üç aylık dönem seçimi bulunmadığından seçilen ay ve sonraki iki ay dikkate alınarak xml hazırlanır.

Poşet Beyannamesi Nasıl Verilir?

Poşet beyannamesine dair yanıtı merak edilen konulardan biri de poşet beyannamesinin nasıl verileceği konusudur. Öncelikle plastik poşet kullanımı olan bütün satış noktalarının poşet beyannamesi yükümlülüğü olduğu gözden çıkarılmamalıdır. Bazı zamanlar plastik poşet satın almayan veya stokta bulunan plastik poşetleri kullananlar ile plastik poşet satışı yapmamış bütün satış noktalarının da bu beyannamede bulunma zorunlulukları mevcuttur.

Poşet beyannamesi döneminde plastik poşet satın almamış ve plastik poşet satımı yapmamış olan satış noktaları beyanlarını; https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden interaktif vergi dairesine kayıt işlemlerini tamamlamaları akabinde veri girişlerini boş bırakıp veya miktarlar bölümüne "0" (sıfır) değeri girerek gerçekleştirebilirler.

Poşet beyannamesi verilirken daha öncede alınan, alım yeri adresi bilinmeyen ya da vergi numarası bilinmeyen kaynaktan edinilen stok poşetlerin bulunması halinde bunlar için "stoktan kullanım" ile buna benzeyen ifadeler girilerek stokta bulunan poşet adedi ile birim alış fiyatının belirlenmesi gerekir. Birim fiyatların belirlenmesi aşamasında muhasebe kayıtları esas alınarak bedelsiz olarak alınan plastik poşetler için temin bedeli değeri "0" olarak girilmektedir.

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