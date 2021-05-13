Patent Nedir Ve Nasıl Alınır? Patent Başvurusu Nasıl Yapılır Ve Patent Başvuru Ücreti Hakkında Bilgi

Patent kelimesi Latince "pateden" kelimesinden türetilmiştir. Patent kelimesi Latincede açık bırakmak anlamında kullanılır.

Patent Nedir?

Patent, yapılan buluş ya da icatların globalleşmesine yardımcı olan bir kavramdır. Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin, marka isimlerinin, yeni buluşların resmi evrak ve belgelerle kime ait olduğunu kanıtlamak patent olarak adlandırılır.

Patent belgeleri marka isimlerinin ya da buluşların kime ait olduğunu kesin olarak bildiren ve kanıtlayan belgelerdir. Patentin tescil edilmesi, isim üzerindeki hak sahibinin 20-25 yıl süreyle koruma altına alınmasını sağlar. Ancak patent belgelerinde 25 yıldan fazla koruma sağlanmaz. Bu nedenle sürenin bitimi patentin halka açılmasına ve yeni başvurulara uygun hale gelmesine yol açar. Patent belirli aralıklarla yenilenmesi gereken bir haktır.

Patent Nasıl Alınır?

Türkiye'de Türk Patent Ve Marka Kurumu, patent tescil işlemlerinde yetkili olan kurumdur. Bir icat, buluş ya da yeni marka oluşturma aşamasında patent başvurusu yapmak için bu kuruma ulaşılması gerekir. Türkiye'de bunun dışında hiçbir yerden patent başvurusu yapılamaz. Türk Patent Ve Marka Kurumu'na yapılan başvurular detaylı bir şekilde incelenir.

Patent başvurusuna ait buluşun daha önceden yapılmamış yenilikçi ve orijinal bir ürün olması başvurunun olumlu sonuçlanmasını sağlar. Ancak fikir yeni değilse ve daha önceki başka bir veya birkaç fikrin taklidi durumundaysa patent başvurusu kabul edilmez ve ret alır. Patent almak için patent hakkına başvurulan buluşun her açıdan benzersiz ve farklı olması gerekir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu gerçekleştirmek için öncelikle patent başvuru ücretinin yatırılması gerekir. Ücretin yatırıldığına dair dekont ve patent başvuru dilekçesi Türk Patent Ve Marka Kurumu'na gönderilir. Patent başvuru dilekçesinin özenli bir şekilde hazırlanması gerekir. Patent başvurusunda bulunan bölümler şunlardır:

Buluş Özeti: Buluşun konusu ve buluş hakkında gerçekleştirilen gelişmelerin kısa özet kısmıdır.

Tarifname: Buluş hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu kısımdır. Eğer mevcut buluş daha önceki buluşlardan bazılarıyla benzerlik gösteriyorsa, mevcut buluşun diğer buluşlardan farkı ve ayrılıkları anlatılmalıdır. Mevcut buluşun avantajları, neye çözüm getirdiği, ne sağladığı, neyi farklılaştırdığı gibi bilgilerin hepsi bu bölümde verilir. Tarifname hazırlama konusunda uzman bir kimseye danışılarak bu kısım daha etkili hale getirilebilir.

Teknik Resim: Buluşa ait siyah beyaz eskiz çizimlerinin, detayların, varsa buluştaki parça isimlerinin ve çizimlerinin bulunduğu kısımdır.

İşlemler: Buluşun koruma altına alınması istenen kısımların açıklandığı bölümdür. Buluşta kopyalanması istenmeyen bütün kısımlar bu bölümde tane tane anlatılır.

Evraklar: Patent başvurusunda gerekli olan diğer evraklardır. Patent başvurusunda gönderilen dilekçeye ek olarak firma bilgilerini, kişisel bilgileri, hak sahibinin bilgilerini ve vekaletnamesini kapsayan evraklar bütünüdür.

Patent Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Patent başvuru ücreti her yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenir. Bu ücret her yıl belirli oranlarda değişir. Türk Patent Kurumu'nun başvuru ücretlerinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete aracılığıyla duyurulur. 2021 yılına ait yeni başvuru ücretleri 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli olmaya başlamıştır. 2021 yılına ait patent başvuru ücret bilgileri aşağıdaki gibidir:

e-Devlet üzerinden yapılan patent işlemlerinde model başvuru ücreti 10,76 TL, geleneksel ürün ve coğrafi işaret başvuru ücreti 2,29 TL ve marka tescil ücreti 321,61 TL olarak belirlenmiştir. Tasarım tescil başvuru ücreti 54,24 TL olarak belirlendi.

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