Mutabakat Nedir Ve Nasıl Yapılır? Mutabakat Hangi Durumlarda Yapılır

Muhasebe ile alakalı bir terim olması nedeniyle çok sayıda firmalar tarafından kullanılır. Tabi ki de hukuksal bir süreç içerisinde yer aldığından dolayı dava açanlar da bilir. Dava açan insanlar ve dava açılan insanlar arasında bir bağ kurmayı hedefler. Bu bağ da mutabakat kelimesi ile tanımlanmaktadır. Tabi ki de anlamı bakımından daha çok derin ve çeşitlidir.

Mutabakat Nedir ve Nasıl Yapılır?

Muhasebe kontrol yöntemi bakımından birden fazla çeşitlik vardır. Muhasebe kayıtlarının en önemi kontrol yöntemlerinden bir tanesi de mutabakattır. Firmaların faaliyetleri kayıt altına alınmalıdır. Firmaların faaliyetleri bu şekilde takip edilir. Bu da mutabakat sayesinde gerçekleşir. Bu bakımdan mutabakat firmaların alacak ve verecek işlerine kayıt altına alıp kontrol etmesini sağlar. Bu borç ve alacak verecek durumu bir çeşit takip edilmesi için kurulan bir plandır.

Mutabakatın firmalar arasında karşılıklı olarak saplanması gereklidir. Bu bakımdan mutabakat formu erilen bir takım resmi belgeler firmalar tarafından imzalanmalıdır. Bu sayede mutabakat iki firmanın da kendi rızası ile gerçekleşmesini sağlar. Bu bakımdan firmaların birbirleri ile anlaşması için mutabakat yapılması bir zorunluluktur.

Her türlü muhasebe ile ilgili işlemlerin kontrolünün sağlanması bu durumu bağlıdır. Bu nedenle mutabakat yapılmadan iki firma arasında anlaşmalar takip edilemez. Yani hukuksal açıdan sorunlar çıkarabileceği gibi iki firmanın da birbirine dava açmasına sebep olabilir. Bu nedenle her işte odluğu gibi mutabakatın da açılması resmi bir gerekçedir.

Mutabakat yapılması için de bir takım resmi evrak adı verilen mutabakat formları hazırlanmalıdır. Bu formlar her iki firma tarafından da eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Her iki anlaşmalı firma da cari mutabakat formlarının doldurulmasını bekler. Her iki taraf da bu formları birbirlerine faks ya da e mail yolu ile gönderir. Bu sayede mutabakat işlemi eksiksiz olarak iki firma tarafından da yapılmış olur.

Mutabakat Hangi Durumlarda Yapılır?

Mutabakat, usulsüzlükleri azaltmak, vergi takibini sağlayarak riskleri azaltmak adına yapılır. Bu durumlara ek olarak doğru mali raporlama ve tahsilatların düzenli olarak hazırlanması da mutabakat için gereklidir. Mutabakat genel olarak bir sonuç olarak görülmez. Bir işin başlangıcında yapılması gereklidir. Yani genel olarak bir anlaşma başlangıcı olarak da kabul edilebilir.

Firmalar belirli dönemler sonucundan alacak ödemeleri ve borçları mutabakat ile kontrol eder. Gerekli tüm kayıtlar mutabakatlar ile sağlanması durumunda herhangi bir sorun çıkmaz. Bu bakımdan mali işlemlerin eksiksiz olması için mutabakatlar çok önemlidir. Bu borçların hazırlanması ve teyit edilmesi için mutabakat mektupları hazırlanmalıdır. Mutabakat mektupları sonucunda gelen bilgiler teyit edilebilir. Bu mutabakat mektupları sonucundan bu bilgilerin teyit edilip diğer firmaya bilgi verilmesi gereklidir. Mutabakat mektuplarının eksiksiz ve doğru olması durumunda mutabakat bilgisi gönderilir. Yani mutabakat anlaşması olan firmalar sürekli iletişim haline olmalıdır. Bu sayede herhangi bir usulsüzlüğün önüne geçilmiş olur.

Mutabakat sadece firmalar arasında geçerli bir durumdur. Yani herhangi resmi bir belge için kullanılmaz. Devlete mutabakat bir vergi şeklinde gösterilemez. Yani gerekli tüm mutabakat işlemleri sadece firmaları ilgilendirir. Yani mutabakat için özet olarak firmalar asındaki anlaşma denebilir. Tabi ki de farklı çeşitlerdeki mutabakatlar davardır. Buna rağmen mutabakat adı altında hepsi gerçekleştirilebilir. Bu bakımdan firmaların her daim mutabık oldukları durumlar olmalıdır. Bu sayede mutabakattan herhangi bir sorun çıkmadan tam ve kusursuz olarak çıkılabilir.

