Muhtasar Beyanname Nedir Ve Nasıl Hesaplanır? Muhtasar Beyanname Ne Zaman Verilir

Bu beyanname türü; kamu idare ve kuruluşları, İktisadi kamu kuruluşları, yatırım fonu yönetenler, ticaret şirketleri, dernek ve vakıflar, iş ortaklıkları, serbest meslek erbapları ve kazanç durumuna göre bilançoya bağlanan çiftçiler tarafından verilen beyanname şeklidir.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Bu beyanname türü vergi tevkifatı yapan diğer şahıslar ve işverenlerce kesilen vergilerin matrahları ile birlikte vergi dairelerine beyan edilmesi şeklidir. Muhtasar beyanname stopaj usulü vergi geçerli olduğundan burada esas borçlu olanın yerine vergi, vergi sorumlusundan istenmektedir. Yani gelir vergisi beyanları arasın da muhtasar beyanname bulunmaktadır.

Bu konuyu bir örnek ile açmaya çalışalım. Mesela, çalışanlara maaş ödemesi yapılırken ilgili kişiler için maaş bordrosu tanzim edilmektedir. Burada kişiye maaş verilmeden hemen önce brüt tutarlar üzerinden damga vergisi ve gelir vergisi kesintileri yapılmaktadır. Bu kesintiler de Muhtasar Beyanname ile birlikte devlete aktarılmaktadır.

Muhtasar Beyanname Nasıl Hesaplanır?

Muhtasar Beyanname hesaplamasını bir örnek dahilinde açıklamaya çalışalım. X işyerinde 9 kişinin diğer ücretli ve 3 kişinin de asgari ücretli çalıştığını düşünelim. Bu iş yerinin mevcut kire bedelini de 20.000 TL kabul edelim. Görüldüğü üzere bu X işyerin de 10 kişiden fazla çalışan olduğundan dolayı aylık muhtasar beyanname verilmesi gerektiğini vurgulayalım. Çalışanların gelir vergisi hesaplamaları muhtasar beyanname kodları tablosunda ki kodlara istinaden belirlenmektedir.

Tabloya bakıldığın da asgari ücretlinin kodu ile diğer çalışan kodunun karşılıkları bulunabilir. Bu arada damga vergisi tutarının toplu olarak muhtasar beyanname de belirtilmesi gerektiğini de vurgulayalım. Ayrıca ilgili tablodan kira geliri kodunu da tespit edelim. Stopaj hesaplarının bu verilere göre yapılması işlemini de unutmayalım.

Burada bir ayrıntıya da dikkat etmek gerekmektedir. Bu da 302 koduna sahip Damga Vergisi Kanunu kapsamında yapılan ödemeler kalemidir. Peki nedir bu kalemler? Huzur hakkı, ikramiye, aidat, yemek, mesken, tazminat, harcırah gibi nakdi veya tediyeyi temin eden kağıtlar bu kapsam da değerlendirilmektedir. Tüm bu işlemlerden sonra bordro da brüt tutar matrah kısmına, vergi kısmına ise tevkif edilen damga vergisi tutarları yazılmalıdır.

Muhtasar Beyanname Ne Zaman Verilir?

Bu beyanname aylık ve üç aylık olarak verilen bir beyannamedir. Ancak üç aylık verilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Örneğin çalışan sayısının 10 kişiden az olması durumu vb. gibi. Bir aylık muhtasar beyanname takip eden ayın yirmi altısında ödenmesi gerekmektedir. Üç aylık muhtasar beyanname verilen ve ödenen zaman ise; üç aylık dönemi takip eden ayın yirmi altısı akşamına kadar verilmesi gerekir. Yani bu durumu açar isek, birinci dönem 26 Nisan, ikinci dönem 26 Temmuz, Üçüncü dönem 26 Ekim ve yılın son dönemi 26 Ocak olarak bilinmektedir.

Söz konusu olan bu şartların ve beyanname verilme günlerinin unutulmaması önem arz etmektedir. Anlatıldığı üzere takip eden yirmi altıncı günleri akşamları kaçırılmamalıdır. Aylık ve üç aylık dönem periyotlarına dikkat edilmelidir. Hangi döneme hangi iş yerlerinin dahil olduğuna dair kriterler de gözden geçirilmelidir.

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