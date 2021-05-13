Muhasebe Hesap Kodları Nelerdir Ve Ne İşe Yarar? Muhasebe Hesap Numaraları Hakkında Bilgi

Muhasebenin bazı temel görevleri vardır. Bu görevler; kayıt aşaması, sınıflandırma, raporlama ve analiz aşamasıdır. Muhasebe sürecinde yapılan kayıtlar bazen yüksek sayılara ulaşabilmektedir. Bu sebeple yapılacak kayıtların karışmaması gerekir.

Muhasebe işlemlerinin türüne ve amacına göre işbu kayıtlar belirli kodlar altında saklanmakta ve sınıflandırılmaktadır. Tüm bu sınıflandırma işlemini yapan kodlar hesap kodlarıdır ve tek düzen hesap planı olarak isimlendirilir. Muhasebe hesap kodlarının öğrenilmesi muhasebe işlemlerin doğru şekilde yapılabilmesi için şarttır.

Muhasebe Hesap Kodları Nelerdir?

İşletmelerin mali işlemlerini kaydetmeye yarayan bir çalışma sistemi olan muhasebe, mali durumların kaydolması, sınıflandırılması, özetlenmesi ve raporlanması işlemlerini kapsamına almaktadır. İşletmelerin para durumlarının kontrol altına alınması muhasebe sistemi ile mümkün olabilmektedir. Muhasebe kavramı ile birlikte ön muhasebe de ön plana çıkmaktadır. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin fazlaca önem verdiği ön muhasebe, şirketlerin finansal yönetimini sağlayacak verilerin işlenmesi ile yönetilmesini sağlamaktadır.

Muhasebe Hesap Kodları Ne İşe Yarar?

Muhasebe hesap kodlarında sayılar son derece önemlidir. İçerisinde asla harf bulunmamaktadır. Ana hesaplar genel olarak üç haneden oluşmaktadır. İlk hanede yer alan rakam hesaplarınbilanço, gelir tablosu ve nazım hesaplarına göre farklılıklar arz edebilir. Bunlar şu şekilde listelenebilir:

- 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamı ile başlayan hesaplar: Bu hesaplar bilanço hesaplarıdır. Bu sayılarla başlayan bir hesaba kayıt atılması halinde doğrudan bilançoya veri işlenmiş olur.

- 6 rakamı ile başlayan hesaplar: Bu hesaplar gelir tablosu hesaplarıdır. Bu sayılar ile başlayan bir hesaba kayıt atılması durumunda direkt olarak gelir tablosuna veri işlenmesi gerçekleştirilmiş olur.

- 7 rakamı ile başlayan hesaplar: Bu hesaplar gider hesaplarının yer aldığı hesap kodlarıdır.

- 9 rakamı ile başlayan hesaplar: Bu hesaplar nazım hesaplardır. Bu hesaplar bilgi amacı ile kullanılan tali hesaplar olarak da isimlendirilir.

Muhasebe Hesap Numaraları Hakkında Bilgi

Muhasebe hesap numaralarından anlaşılması gereken muhasebe hesap kodlarıdır. Muhasebe hesap kodları nümerik yani sayısal karakterlerdir. İlk rakamlar muhasebe hesap kodları ne işe yarar başlığı altında açıklandığı gibi belirlenir. Bu ilk rakamlara 2.si ve 3.sü eklenir ve detaylandırma ile ana hesaplar oluşturulur. Bu oluşturulan ana hesaplar alt alta eklenir ve ortaya Tek Düzen Hesap Planı çıkar.

Muhasebe sistematiğinde ana hesaplarla harekete geçmek tek başına mümkün olmamaktadır. Aynı gruptaki hesapların detaylandırılması gerekir. Ana hesaplar altına başka kırılımların eklenmesiyle alt hesaplar oluşturulur.

Muhasebe hesap kodlarının işleyişi de oldukça mühimdir. Muhasebe kayıtları, muhasebe programına muhasebe fişleri aracılığıyla atılmaktadır. Muhasebe hesap kodları işleyişinden önce muhasebe kayıt mantığının anlaşılması gereklidir. Bir muhasebe fişinin iki dalı bulunur. Bunlar borç ve alacaktır.

Muhasebeye yalnızca borç ya da yalnızca alacak kayıt olarak atılamaz. Bir başka deyişle her iki tarafta da bir ya da daha fazla kayıt atılması şarttır. Ayrıca borç ile alacak dip toplamlarının birbirine eşit olması gerekir. Hesap kodları incelemeye alındığında hesap kodunun ilk hanesinin çıkış noktası olarak ele alınması gözden kaçırılmamalı, bu husus işlemlerde dikkate alınmalıdır.

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