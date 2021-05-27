Mavi Yaka Nedir? Mavi Yaka Çalışanları Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

Mavi yaka, bedensel gücünü kullanarak maaşlı ve ya süreli ücretli olarak çalışan işçilerden oluşmaktadır. Mavi yakalı kişiler genellikle el emeğine dayanan işlerde çalışırlar.

Mavi Yaka Nedir?

Bedensel gücü ile maaşlı ve ya süreli ücretli işlerde çalışan kişilere mavi yaka denilmektedir. Mavi yaka olarak bilinen bu kişiler mal ve hizmet üretimi yapılan yerlerde, sahada ve üretim tezgahı başında çalışırlar.

Mavi yaka olarak bilinen çalışanlar genellikle işçilerdir. Bu işçiler ise emeğe dayalı iş kollarında faaliyet yürütürler. Çalışma kolları ve iş şartları beyaz yakadan çok daha farklıdır. Mavi yaka olarak çalışan kişiler maaşın dışında parça başına, saatlik ve ya yevmiye ile ücret alırlar. Mavi yaka çalışan kapsamı da oldukça geniştir.

Mavi Yaka Çalışanları Ne İş Yapar?

Mavi yakalılar genellikle hizmet ve mal üretimi yapan işletmeler, arazi, saha ve üretim tezgahında çalışabilirler. Mavi yakalılar zihin gücünden çok bedensel güç harcarlar. Temizlik sektörü, güvenlik, bakım- onarım ve üretim tezgahı gibi iş sahalarında çalışan kişiler de mavi yaka olarak adlandırılırlar. Özellikle beyaz yaka ve mavi yaka arasındaki en önemli fark çalışma alanlarından çıkar.

Beyaz yaka ofis çalışanı olarak bilinirken mavi yaka ise işçi sınıfını temsil etmektedir. İş gücü noktasında da beyaz yaka ve mavi yaka farklılık göstermektedir. Mavi yakalılar zihinsel güçlerinin yanı sıra beden gücü ağırlıklı olarak çalışırlar. Endüstriyel alanlarda çalışan mavi yakalılar mesailerini çoğunlukla ayakta geçirirler.

Masa başı işten ziyade mavi yakalılar daimi olarak ayakta sahada görev alırlar. Mavi yakalılar çoğunlukla birbirinden farklı fabrikalarda da çalışabilirler. Mavi yakalılar çoğunlukla üniforma ve ya rahat kıyafetler giyerler. Tehlikeli sahalarda çalışan mavi yakalılar tehlikeli ortamlarda çalıştıkları takdirde baret takarak koruyucu kıyafetler giymeliler. Beyaz yakalılarda olan fazla mesai mavi yakalılarda da olmaktadır.

Ne Kadar Maaş Alır?

İş yaşamında önemli bir yeri olan mavi yakalıların maaş aralıkları değişiklik gösterir. Özellikle de maaşlı çalışan mavi yakalılar parça başına, saatlik ve ya yevmiye ücreti ile de çalışabilirler. Mavi yaka maaşları beyaz yaka maaşlarından daha düşüktür. Bunun yanı sıra mavi yaka haftalık ve ya saatlik yevmiye biçiminde çalışırken bazı koşullarda aylık maaşlar ile de çalışma imkanına sahip olurlar.

Mavi yaka maaşları aylık asgari ücret olarak belirlenebilir. Çoğunlukla asgari ücret ödenen mavi yakalıların tecrübesine ve kapasitesine göre maaşlarında değişiklikler de yapılabilir. Mavi yakalılar aylık ortalama 2 bin 800 ile 8 bin lira arasında maaş alabilirler.

Mavi Yakalıların Çalışma Koşulları İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Mavi yakalılar aylık işlerin yanı sıra haftalık işlerde de çalışabilirler. Bunun yanı sıra mavi yaka giyim konusunda beyaz yakaya göre daha rahattır. Spor kıyafetleri tercih edebilen mavi yakalılar çoğunlukla kendi alanlarında belirlenen üniformaları da giyebilirler. Özellikle mavi yakalıların tehlikeli işlerde çalışmaları durumunda baret takarak koruyucu kıyafetler giymeleri de zorunludur.

Mavi yakalılar haftalık 45 saat ile 66 saatten fazla çalıştırılamazlar. Fazla mesai yapabilen mavi yakalılar aynı zamanda kanunen beyaz yakalılar ile aynı haklara sahiplerdir. Mavi yakalılar istedikleri durumda sendikaya da bağlı çalışabilirler. Mavi yakalıların iş yaşamındaki oranı da oldukça yüksek olması ile bilinmektedir.

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