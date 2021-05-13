Matrah Artırımı Nedir Ve Neden Yapılır?

Vergi matrahı artırımı, Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan vergi incelemesinden ek vergi ödeyerek kurtulmanızı sağlayacak olan bir uygulamadır.

Matrah Arttırımı Nedir?

Matrah arttırımı, gerekli görülen durumlarda ek vergi ödeyerek vergi incelemelerinden kurtulmanızı sağlayan bir uygulama çeşididir. Şirket satışı yapmayı ya da hisselerinizi satmayı planlıyorsanız 2015 yılı ve öncesi için çıkarılan bu uygulamaya başvurarak zorlu ve uzun süren vergi incelemelerinden kaçınma imkanı bulabilirsiniz.

Vergi matrahı artırımı, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan zaman zaman yapılan vergi incelemesinden ek vergi ödeyerek kaçınmanızı sağlayacak olan bir uygulamadır. Geçmiş dönem vergi beyanlarınızı belli oranlara göre artırdığınız takdirde yapılan vergi incelemelerden muaf olabilirsiniz. Bu sayede Maliye Bakanlığı matrah artırımı yaptığınız yıllar için incelemeden geçmezsiniz. Matrah arttırımı yaptığınız yıllar için sizden vergi talep edilerek ceza kesilmez.

Matrah Arttırımı Neden Yapılır?

Vergi incelemeleri, genellikle çok fazla zaman alıyor. Aynı zamanda rapor hazırlamak, geçmiş evrak ve defterleri bulmak çok zaman ve emek kaybına neden oluyor. Bu durumda matrah artışı yaparak tüm bu süreçten muaf tutulabilirsiniz. Bu sayede harcayacağınız zamandan da tasarruf edebilir ve kendi işlerinize odaklanma imkanı bulabilirsiniz.

Vergi Matrahı Artışı Nasıl Yapılır?

Vergi matrahı artışı için 3 vergi türünde başvuru yapabilirsiniz. Bunlar ise, kurumlar, KDV, gelir vergisi ve stopaj vergisidir. Her bir vergi yılı ve vergi türü için ödeyeceğiniz tutarlar farklılık gösterir. Örneğin; şirketiniz 2012 yılında kurulduysa son 5 yıla ait olan, yani 2013 yılından itibaren tutulan tüm defterleriniz Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde her zaman incelenebilir.

Kurumlar vergisi için incelenmek istemiyorsanız, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yılları için kurumlar vergisi matrah artışına girmeniz önemlidir. Bu sayede uzun süren vergi incelemelerinden muaf olabilirsiniz. Uzun süren incelemeler sonucunda ceza alabilir ve pek çok sorun ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle vergi matrahında arttırıma gitmek özellikle de büyük şirketlere büyük kolaylık sağlar. Eğer KDV için matrah artışı yaptırırsanız, ödemeniz gereken ek vergi senelik KDV matrahınızın yaklaşık %2’si ile %3’ü oranında olur.

Matrah Artırımından Kimler Faydalanır?

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri

Katma Değer Vergisi mükellefleri

Gelir ve Kurumlar Stopaj Vergisi mükellefleri

Matrah Arttırımı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Matrah, vergiye konu olan ürün ya da belirli bir tutar üzerinden ürünün özelliklerine göre (spesifik matrah) farklı şekilde hesaplama yapılır. İlk matrah şeklinde malın ya da hizmetin nakdi değeri üzerinden hesaplama yapılması gerekir. İkinci türdeki matrahta ise, malın fiziksel özelliklerinin baz alınması gerekir. Mesela araçlar motor hacmine, içkiler alkol oranına göre vergilendirilir ve tüm bunların matrah hesabına göre yapılması gerekir. Matrah arttırımı sayesinde vergi incelemelerinden muaf tutulabilirsiniz.

Matrah Artışı Kararı Almak Olumsuz Bir İzlenim Yaratır mı?

Vergi idaresi sistemi, şirketlerin vergi artışı yapmasına olumlu bakıyor hatta bu durumu önemli ölçüde destekliyor. Vergi Matrah Artışına gitmek şirketinizin riskli bir durumda olduğu göstermez. Aksine bu durumu vergileriniz için bir tür sigortalama yöntemi olarak da görebilirsiniz. Büyük ve çok uluslu şirketlerin büyük bir kısmı da vergi matrah artışı yoluna gidiyor. Özellikle de büyük şirketler ve hisse arttırımı yapan şirketler matrah artışı yaparak vergi incelemelerinden, ceza almaktan ve uzun prosedürlerden muaf olma imkanı bulur.

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