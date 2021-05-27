Limited Şirket Nedir? Limited Şirketi Kurmak İçin Gerekenler

Limited şirketi en yaygın olan şirket türleri arasında yer almaktadır. Şahıs şirketinden farklı olmak üzere limited şirketi kurmanın bazı prosedürleri bulunmaktadır. Limited şirketinin kuruluş amaçları diğer şirket türlerine göre farklıdır. En çok kurulan şirket türleri arasında yer alan limited şirketleri yasal sermaye ve ticaret faaliyetleri için gerekli olan bir şirket türüdür.

Limited Şirket Nedir?

Bir ya da daha fazla tüzel kişi tarafından oluşturulmuş olan şirketlere limited şirketi denilmektedir. Limited şirketinde esas sermaye tamamen bellidir. Bu sermayelerin payı da şirket sahipleri tarafından pay edilmektedir. Limited şirketi kurmak için ticaret siciline de kayıt olmak gereklidir. Limited şirketi bankacılık ve sigortacılık işlerinden bağımsızdır. Bu şirkete sahip olanlar bu faaliyetleri yerine getiremezler. Limited şirket kurulması için en az 10 bin tl sermaye gereklidir. 10 bin TL sermaye ve tüzel kişilerden oluşan bir şirket türüdür.

Limited şirketi sayısı anonim şirketlerden daha fazladır. Bir limited şirketinde ortak sayısı ise en fazla 50 tane olabilir. 50'den fazla limited şirketinde ortak yoktur. Limited şirketinde genel kurullar ve müdürler yer almaktadır. Limited şirketi kurarken sermayenin nasıl bölündüğü de çok önemlidir.

Limited şirketinde sermayeleri ortaklara bölerken 25 ve katı olacak şekilde bölünmüş olması gerekiyor. Bunun dışında ki sermaye bölünmeleri mümkün değildir. Limited şirketi yasal şirketler arasındadır. Dolayısıyla şirket kurulduktan sonra her türlü yasal faaliyetleri yürütebilirler. Limited şirketi kurarken şirkette yer alan tüm ortakların yine yetkileri de belirlenmiş olması gerekmektedir.

Limited Şirketi Kurmak İçin Gerekenler

1) Kuruluş Bildirim Formu

Limited şirketi kurmak için kuruluş bildirim formu yer almaktadır. Bu kuruluş bildirim formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Kuruluş bildirim formunda şirket bilgileri yer almaktadır.

2) Dilekçe

Limited şirketi için gerekli olan bir diğer evrak ise dilekçedir. Dilekçe yazmanız limited şirketi kurmanız için önemlidir. Dilekçe noter tasdikli olması gerekmektedir. Noter tasdikli dilekçe yazarak limited şirketi için gerekli olan evrağı tamamlayabilirsiniz.

3) Kira Kontratı

Limited şirketi kurmanız için öncelikle bir kira kontratınıza ihtiyacınız vardır. Kira kontratı göstererek limited şirketi açacağınız lokasyonu belli etmelisiniz.

4) Dekont

Limited şirketi kurmak için sermayeyi ilgili banka hesabına yatırmış olmanız gerekmektedir. Limited şirketleri için minimum 10 bin TL ücret gerekmektedir. 10 bin TL ücret dekontunu göstererek limited şirketini kurabilirsiniz.

5) Oda Kayıt Beyannamesi

Limited şirketi için gerekli evraklardan olan oda kayıt beyannamesi de hazır bulunması gerekmektedir. Oda kayıt beyannamesi şirketiniz için uygun olan odadır. Kurmuş olduğunuz şirketin uygun olan odaya kayıt yaptırmış olmanız gerekmektedir. Bu şekilde şirketiniz resmi olacaktır.

6) Sözleşme

Sözleşme evrağı da gerekli olanlar arasında yer almaktadır. Sözleşmeniz mutlaka noter tasdikli olması gerekiyor. Noter tasdikli olan sözleşme ile birlikte limited şirketinizi kurabilirsiniz.

7) İkametgah Belgesi

Limited şirketi için en gerekli evraklar arasında ikametgah belgesi gelmektedir. İkametgah belgesi muhtarlıklardan alacağınız mühürlü evraklardandır. İkametgah belgesinin de yine doğru ve güncel olması gerekmektedir.

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