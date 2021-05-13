Kdv Tevkifatı Nedir Ve Nasıl Hesaplanır? Kdv Tevkifatı Oranları Hakkında Bilgi

KDV tevkifatı, satıcıya ödenen tutara ek olarak KDV'nin belirli bir oranda düşürülmesi ve vergi dairesine ödenmesi işlemidir.

KDV Tevkifatı Nedir?

KDV tevkifatı, satıcıya ödenen KDV değerinin tamamını ya da bir kısmını ana tutardan düşürerek direkt vergi dairesine ödeme uygulamasına verilen isimdir. KDV tevkifatında faturaya işlenen verginin bir kısmı satıcıdan bir kısmı da alıcıdan alınır. KDV tevkifatı uygulamasıyla, KDV ödemelerinden direkt olarak devlete vergi ödemesi gerçekleştirildiği için vergi kaçırma gibi usulsüzlüklerin önüne geçilir.

KDV tevkifatı uygulamasında satılan mal ya da hizmete göre hareket edilmesi gerekir. KDV oranları mal ve hizmetlere göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle KDV tevkifatında da satılan malın veya hizmetin türüne göre farklılıklar oluşur. KDV tevkifatı uygulamasında, alınan mal ya da hizmetin toplam tutarı üzerinden hesaplama yapılır. Daha sonra mal ya da hizmete air oran toplam fiyattan düşürülür. Bu eksilen tutar satıcıya ödenmesi gereken miktarı gösterir. Kalan KDV tutarının ise vergi dairesine ödenmesi gerekir.

Tevkifatlı faturalar KDV oranı, KDV tutarı, KDV tevkifat oranı ve KDV tevkifat tutarı gibi bilgileri içerir. Bu hesapların elden yapılması yerine fatura üzerinde bulunan vergi numarasıyla vergi dairesine başvurmak da mümkündür. Böylelikle ilgili dönemlere ait ödemeleri beyanname vererek ödemek de mümkün olur.

KDV Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?

KDV tevkifatı hesaplanacağı zaman alınan mal ya da hizmetin türü son derece önemlidir. Çünkü KDV oranları mal ya da hizmet çeşitlerine göre değişir. KDV tevfikatı da bu değişen oranlara göre hesaplanır.

Örneğin; 2000 TL ödeme tutarında bir servis hizmeti aldınız. Servis taşımacılığı hizmetine ait KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bu durumda 2000 TL'nin %8'i yani 160 TL KDV ücreti olur. Aynı hizmetin KDV tevkifat oranı ise 5/10 olarak belirlenmiştir. Burumda KDV bedelinin yarısı yani 80 TL tutarındaki miktar vergi dairesine ödenmesi gereken ücret olur. Toplam tutar olan 2000 TL'den bu tutar çıkarıldığında geriye 1920 TL kalır. 1920 TL hizmetin alındığı yere ödenmesi gereken hizmet bedelidir.

KDV Tevkifat Oranları Nelerdir?

KDV tevkifat oranları ve KDV oranları her yıl değişebilir. Bu konudaki detaylı bilgi vergi dairesinin sayfasından ya da resmi gazeteden edinilebilir. Güncel KDV tevkifat oranları ve KDV oranları hakkında detaylı bilgiyi vergi dairesinden edinebilirsiniz.

Tevkifat Uygulanan İşlemler Nelerdir?

KDV tevkifatının uygulanması için belirli ürünlerin ya da hizmetlerin satışının yapılması gerekir. Çünkü her türlü hizmet ya da mal satışında KDV tevkifatı uygulanmaz. Tevkifat uygulanabilecek hizmetlerin bütünü Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. KDV tevkifatı uygulamasının geçerli olduğu hizmetler aşağıdaki gibidir:

Bir takım yapım ve restorasyon işlemleri ve bu işlemlere ait mühendislik ya da mimarlık bedelleri

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri

Her türlü özel güvenlik hizmetleri

Teçhizat, makine, taşır ve demirbaşlarla ilgili bakım, onarım ve tamirat hizmetlerinin bütünü

Her türlü yemek servis hizmetleri

Denetim ve danışmanlık hizmetleri

Yapı denetim hizmetleri

Tevfikat işlemlerinin kamu kuruluşları, döner sermaye kuruluşları, katma bütçeli idareler, belediyeler, köyler, il özel idareleri, bankalar, kamu iktisadi kuruluşları, özelleştirilmiş kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri ve vadeli işlem borsaları gibi pek çok kurum, idare, daire ve kuruluş tarafından uygulanması gerekir.

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