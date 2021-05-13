Kdv Beyannamesi Nedir Ve Nasıl Düzenlenir? Kdv Beyannamesi Ne Zaman Verilir

KDV beyannamesi, devletin belirlediği oranlarda, satılan ürün ve hizmetten firmanın elde edilen kazanç üzerinden vergi daireleri aracılığı ile devlete bildirilmesi gerekir. Mal ya da hizmet alım satımı yapan kişilerin mutlaka bildirmesi gereken vergi türlerinden birisi de KDV beyannamesidir.

Kdv Beyannamesi Nedir Ve Nasıl Düzenlenir?

Kdv beyannamesi, devletin belirlemiş olduğu oranlarda, satılan ürün ve verilen hizmetten elde edilen kazançlar üzerinden vergi daireleri eli ile devlete bildirilmesidir. KDV beyannamesi, ”Katma Değer Vergisi Beyannamesi Formu”nun hazırlanması ile verilir. Beyannamenin üst tarafında yer alan bölümlerde mükellefin bağlı olduğu il, vergi dairesi ve ilçesinin belirtilmesi gerekir.

Yanında yer alan bölümlerde ise, beyannamenin verildiği döneme olduğu ait yıl yazılır ve vergilendirme dönemlerinden aylık mı yoksa 3 aylık mı verildiğine dair işaretleme yapılır. Vergi dairesine verilen KDV beyannameleri, okunaklı ve hatasız bir şekilde hazırlanmalıdır. Beyannamede yer alan her bilgi, gereken alana doğru ve eksiksiz bir şekilde yazılmak zorundadır.

Beyanname siyah ya da mavi tükenmez kalem ile doldurulmalıdır. Tutarların sağa doğru yaslı olacak şekilde yazılması gerekir. Beyannameyi, bağlı olduğunuz vergi dairesine elden ya da posta yolu ile taahhütlü ya da iadeli taahhütlü olarak ulaştırabilirsiniz. Aynı zaman internet vergi dairesi aracılığı ile E-Beyanname şeklinde de düzenlenerek de gönderilebilir.

Kdv Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

KDV beyannamesi, mükellef tarafından her ayın 24. günü bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekir. Verilen beyannamenin ödemesi ise, beyannamenin verildiği ayın 26. gününün akşamına kadar yapılmalıdır. Tüketici, KDV ödemesini ise, bir mal ya da hizmet satın alırken gerçekleştirmiş olur.

Kimlerin Kdv Beyannamesi Vermesi Zorunludur?

KDV beyannamesi, bir malı ya da hizmeti satan kişilerin vermesi gereken bir vergi türüdür. Ülkemizde her ürün için farklı KDV oranı verilir. KDV oranları, %1, %8 ve olmak üzere 3 çeşit olarak alınır. Türkiye’de lüks olmayan temel tüketim ürünlerinden ve barınma ihtiyaçlarından %1 oranında KDV alınırken, yumurta, peynir, süt gibi unlu olmayan tüketim ürünlerinden %8 oranında Katma Değer Vergisi alınıyor. Aynı zamanda beyaz eşya ve telekomünikasyon ürünleri gibi temel tüketim ürünü arasına girmeyen ürünlerden de oranında KDV alınması gerekir.

Vergi dairesine bildirmeniz zorunlu olan evrakları internet vergi dairesi aracılığı ile e-Beyanname sistemi üzerinden elektronik ortamdan da yükleyebilirsiniz. Elektronik beyanname kullanarak ve tüm beyanname verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz ve bunun için özel tasarlanmış olan programlardan da yararlanabilirsiniz.

KDV Nasıl Hesaplanır?

Kdv iki şekilde hesaplanabilir. Sadece KDV tutarı hesaplanabilir ya da KDV dahil edilmiş şekli ile oluşan toplam vergi tutarını hesaplayabilirsiniz. KDV Hesaplama uygulamaları ile da hatasız ve eksiksiz bir şekilde KDV dahil ve hariç, tevkifatlı-tevkifatsız gibi farklı pek çok şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Hesaplamayı kolay ve pratik bir şekilde yapabilmek için çeşitli uygulamaları kullanabilirsiniz. KDV tutarını hesaplarken;

KDV’sini hesaplayacağınız tutarı belirlemeli.

Yasal oranlar olan %1, %8 veya ’den birini seçip.

Mevcut tutarı, seçtiğiniz oran ile çarpmanız gerekir.

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