Kadın girişimcilere güç verecek iş birliği

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İş birliği kapsamında kadın girişimciler, 3 ay ödemesiz dönemli uygun koşullarda kredi kullanabilecek. Ayrıca Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan ve ödemelerini Garanti BBVA hesaplarını kullanarak alan kadın girişimciler bankanın kendileri için hazırladığı birçok fırsattan yararlanabilecek.

Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Hepsiburada ile yürütülecek bu yeni iş birliğiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Hepsiburada gibi değerli bir kurumla iş birliği yaparak daha fazla girişimci kadına ulaşmayı hedefledik. Bu iş birliğiyle kadın girişimcilerimizin finansal sağlıklarını korumalarına destek olurken, nakit akışlarını düzenlemelerine fayda sağlayıp, ürün ve hizmetlerimize de ücretsiz ya da uygun koşullarda ulaşma avantajı sağlayacağız.”

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez ise şu açıklamayı yaptı: “Önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kadın girişimcilerimizin günü 19 Kasım’da onlara böylesine müjdeli bir destek verebilmekten büyük mutluluk duyuyor, bu vesileyle Dünya Kadın Girişimciler Günleri’ni bir kez daha kutluyoruz.”