İTO Firma Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? İTO Şirket Ve Ünvan Sorgulama

Bunun yanı sıra tüzel kişiler (firmalar) her türden gelişmelerini sicile kayıt ettirmek mecburiyetindedir. Ticaret sicilin kayıt yapmasının yani tescilin sonrasında diğer resmi işlemlerin tamamlanması gerekliliği söz konusu olabilir. İTO tescil sorgulama: Sicil no ile tescil başvuru sorgulama işlemleri bu noktada büyük önem taşıyabilmektedir.

ITO Firma Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

İTO, tüzel ve gerçek kişilerin kayıtlı olduğu bir birim olma özelliği taşımaktadır. Gerçek kişiler bazı hallerde tüzel kişiler için kanuni yönden İTO'ya kayıt yaptırmak mecburiyetindedirler. Özellikle de tüzel kişilerin diğer tüm yasal işlemlerini yaptırmadan önceki önem arz eden bütün değişiklikleri İTO'ya tescil ettirmelerinin gerekliliği söz konusudur. İstanbul Ticaret Odası'na yapılmış durumda olan kayıtların tasdik edilmesiyle sicile işlenmesi belirli bir zaman almaktadır. Bundan dolayı da tescil işlemlerinin takip edilmesinin gerekliliği söz konusu durumdadır. ITO tescilinin sorgulanmasının yapılması birden fazla yöntem bulunur.

Mevcut sorgulama yöntemlerinden sizin için uygun olanı tercih ederek, İstanbul Ticaret Odası firma sorgulama işlemi sorunsuz ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İTO firma sorgulama sisteminde aşağıda sizin için başlıklar halinde verilmiş olan yöntemleri kullanarak sorgulama yapacağınız firmanın şu bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Bunlar:

- Sicil Numarası

- Firmanın İş Konusu

- Oda Sicil Numarası

- İş Adresi

- Firma Unvanı ve Eski Unvanı

- Ana Sözleşme Tescil Tarihi

- Telefon Numarası, Fax ve Web Sitesi Bilgisi

- Meslek Gurubu

- Oda Kayıt Tarihi

- Sermaye

- Nace Kodu

İTO Firma Sorgulama Yöntemleri şunlardır:

- Oda Sicil Numarası İle Firma Sorgulama

- Ticaret Sicil Numarası İle Firma Sorgulama

- Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi ve Gerçek Kişi Öğrenme

- Nace Koduna Göre Firma Sorgulama

- Ticaret Unvanına Göre Firma Sorgulama

Firma Türü, Meslek Gurubu, Semt, Sermaye ve Tescil Tarihine Kapsamında Firma Sorgulama

Firma unvanı, işletmenin taşımakta olduğu adıdır. Örneğin: Huzur Cafe, Can Giyim vb. pek çok insan firma unvanının ne olduğunu ne yazık ki bilmemektedir. Eğer yeni bir firma unvanı alacak iseniz ve daha önce alacak olduğunuz unvanda bir firmanın mevcut durumda olup olmadığını sorgulamak istiyorsanız yukarıda verilen yöntemlerden yararlanabilirsiniz.

ITO Şirket ve Unvan Sorgulama

İTO açık anlamı doğrultusunda İstanbul Ticaret Odası’dır. Resmi bir kurum niteliğine sahip olan İTO’nun görevleri 5174 sayılı Kanun’da belirlenmiş haldedir. Bütün odalarda belge bedellerinin yanı sıra ücretler bu kurum tarafından belirlenmektedir.

İnternet üzerinden kolaylıkla ito.org.tr adresini ziyaret edebilir ve firma bilgileri kısıtlı olsa bile sorgulama sorunsuz ve kolay bir şekilde sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz mümkün olacak şekilde sistem hazırlanmış durumdadır. Sorgulama yapmak için ticaret unvanı yahut işletme adına sahip olmanız yeterli olmaktadır.

ITO yani İstanbul Ticaret Odası internet üzerinden çok çeşitli yöntemlerle şirket sorgulaması yapılabilmektedir. Bu kapsamda firmanızın unvanını sorgulamak istiyorsanız İstanbul Ticaret Odası üzerinde bulunan "Ticaret Unvanına Göre" seçeneğini seçerek firmanızın Ticaret Unvanı, Eski Unvanı ve İşletme Adı bilgileri girilerek "Ara" butonuna tıklanarak sorgulama işlemi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

Örneğin araştırma konusu olan firmayı kim kurdu? İlgili firma ne zaman kuruldu? Firmanın ortakları mevcut mu? Firmanın ortakları kimlerdir? Şeklindeki bilgilere kolaylıkla erişim sağlanması mümkün olmaktadır. Bu sayede firma ile alakalı olarak merak edilen bilgilere çok hızlı bir şekilde erişim sağlanabilmektedir.

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