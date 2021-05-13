İrsaliyeli Fatura Nedir? İrsaliyeli Fatura Nasıl Kesilir Ve Düzenlenir

Fatura ve sevk irsaliyesi, satıcı firmanın ayrı ayrı hazırladığı belgelerdir. Ama bazı durumlarda bu iki belge birlikte hazırlanır. Bu iki belgenin birlikte hazırlanması gerektiği zaman sevk irsaliyeli fatura ortaya çıkar.

İrsaliyeli Fatura Nedir?

İrsaliyeli fatura, Bir ürünün alıcıdan satıcıya sevki yapıldığı sırada düzenlenen, fatura ile sevk irsaliyesinin birlikte hazırlanması zorunluluğunu ortadan kaldıran kıymetli evraka, irsaliyeli fatura denir. İrsaliyeli fatura olduğu zaman fatura ve sevk irsaliyesinin ayrıca düzenlenmesi gerekmez. Bu belgede, hem sevk irsaliyesinde yer alan bilgiler hem de faturada bulunması gereken tüm bilgiler yer almalıdır.

İrsaliyeli fatura, faturanın ve sevk irsaliyesinin aynı anda kesilmesinin gerekli olduğu durumlarda ayrı ayrı işlem yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu sayede hazırlanan irsaliyeli fatura sayesinde farklı iki belge düzenlemek yerine tek bir belge oluşturularak hem zamandan, hem de emek ve malzemeden tasarruf edebilirsiniz.

İrsaliyeli Fatura Nasıl Kesilir ve Düzenlenir?

İrsaliyeli fatura düzenleme sırasında faturada bulunması gereken bilgiler;

Hazırlanan faturanın irsaliyeli olduğuna dair ibare,

Maliye Bakanlığı klişesi ya da noter tasdiki,

Malın ya da hizmetin cinsi, miktarı, tutarı ya da fiyatı,

Malın kime ve nereye gönderildiği,

İrsaliyeli faturayı düzenleyen kişinin adı, iş adresi, ticari unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

Müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, hesap numarası ve varsa vergi dairesi,

İrsaliyeli faturanın düzenlendiği saat ve tarih,

İrsaliyeli faturaya ait müteselsil seri ve numarası,

İrsaliyeli faturayı düzenleyen kişinin imzası,

Katma Değer Vergisi tutarı ve oranı hakkında bilgiler,

İrsaliyeli faturanın basıldığı matbaa ile ilgili bilgiler bulunmalıdır.

İrsaliyeli Fatura Normal Fatura Yerine Geçer mi?

İrsaliyeli fatura, normal faturada bulunması gereken tüm bilgileri içeren kıymetli bir evraktır. Bunun yanında sevk irsaliyesinde yer alması gereken tüm bilgileri ve çeşitli ibareleri de içeren normal faturadan çok daha içerik bakımından zengin bir yapısı vardır. Bu nedenle, irsaliyeli fatura aynı zamanda normal fatura özelliğini taşımış olur. İrsaliyeli fatura düzenlerken bilgilerin eksiksiz olmasına dikkat etmeniz gerekir.

İrsaliyeli faturanın en az 3 nüsha olacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Eğer irsaliyeli faturayı düzenleyen kişi, faturayı 3 nüshadan az hazırlarsa irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır. Hazırlanan irsaliyeli faturanın iki nüshasının, malı taşıyan araçta bulunması gerekir. Gerekli denetimler yapılırken bu iki nüshanın birlikte görevlilere ibraz edilmesi gerekir.

Denetimden sorumlu eleman, faturanın kendisine ibraz edilen bir nüshasına adını, soy adını, faturanın hazırlandığı tarih ve unvanını yazdıktan sonra mühürleyip imzalayarak ilgili kişiye geri verilir. Faturanın diğer nüshası ise, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi’ne gönderilmek suretiyle defterdarlığa tevdi edilir.

Kimler İrsaliyeli Fatura Tutmak Zorundadır?

İrsaliyeli fatura kural olarak, fatura bulunsa da bulunmasa da mal harekatının sevk irsaliyesine bağlanması gerekir. Satılan malın teslim tarihinden sonra ya da malın teslim anında düzenlenmiş olsa da faturada irsaliye numarası ve malın teslim tarihi yer alır. Aynı zamanda sevk irsaliyesi de düzenlenir. İrsaliyeli faturada bulunması gereken tüm bilgiler doğru ve tam bir şekilde faturada yer almadığı takdirde irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

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