İmza Sirküsü Nedir Ve Nasıl Alınır? İmza Sirküsü Geçerlilik Süresi Ve Almak Gerekli Belgeler

İmza sirküsü çok fazla merak edilen ve çok fazla sayıda insanın araştırmakta olduğu önemli konular arasında kendisine yer bulmaktadır.

İmza Sirküsü Nedir ve Nasıl Alınır?

İmza sirküsü, bir firmanın yahut bir kurumun temsilcisinin imza atma yetkisi olduğu yönünde kendisine ait imza örneklerinin bulunduğu noter tarafından onaylanmış durumda olan resmi bir belgedir. Firma adına görev yapmakta olan temsilcinin sahip durumda olduğu sorumluluk alanı ve yetki sınırları noter tarafından onanarak resmiyet kazanmış olur.

İmza sirküsünde, yetkiliye ait olan nüfus bilgileri, kurumu temsil biçimi, yetki alanları, kurum içindeki unvanı, tüzel kişinin ise unvan, ticaret sicil numarası, adres ve imza örnekleri yer almaktadır.

İmza sirküleri vesilesiyle sahte imza kullanılmak suretiyle evrakta sahtecilik ve bundan kaynaklı bir şekilde olarak dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmektedir. Bu bakımdan imza sirküsü pek çok büyük fayda sağlamaktadır.

İmza sirküsü ile alakalı olarak pek çok insanın merak ettiği önemli konulardan biri imza sirküsü'nün nasıl alınacağı sorusunun yanıtı olmaktadır. İmza sülkürü almak son derece kolaydır. İmza sirküsü noterden, belli bir ücret karşılığından alınabilmekte olup son derece kısa bir sürede hazırlanmaktadır

İmza Sirküsü Geçerlilik Süresi ve Almak Gerekli Belgeler

İmza sirküsü ile merak edilen ve son derece önemli olan bir diğer konu ise imza sirküsü'nün geçerlilik süresi olmaktadır. Bu bakımdan pek çok insanın büyük bir ilgi ile araştırdığı konular arasında yerini almaktadır. İmza sirküsü süresi, firmalara ve şahıslara çok karmaşık gelmektedir. Ancak öyle sanıldığı kadar karmaşık ve anlaşılması zor bir şey değildir.

İmza sirküsü geçerlilik süresi, kurulan firmanın durumu yahut yetkili tayin edilen müdürün görev süresine veya yönetim kurulu görev süresi ile bağlantılı olarak ilişkilendirilmektedir. Bu konun daha iyi anlaşılması adına bir örnek verilmesi gerekirse; ticari firmalar ile imzalar firmayı temsil eden kişiye özel düzenlenmektedir. Bu durum da temelinde ilgili firmanın tescil ve ilan etmiş olduğu yönetim kurul kararına dayanmaktadır. Bu sayede yöneticinin görev süresinin sona ermesiyle de imza süresi de sona ermiş olmaktadır.

Limited şirket söz konusu olduğunda ise; böyle bir durumda süresiz olarak bile müdür atanabilir olduğu için imza süresi şirket müdürünün görevde kaldığı süre boyunca geçerli olmaktadır. Firma müdürünün görevinden ayrılması ile birlikte imza sirküsü geçerliliği de sona ermektedir.

Anonim şirketlerde ise; yönetim kurulu üç yılda bir seçilmektedir. Bunun anlamı üç yıl için seçilmiş durumda olan yönetim kurulunda yeniden yönetime seçilmemiş olan bir kişi söz konusu olması halinde o ilgili kişinin yetkisinin sona ermiş olduğu tarihte imza sirküsü geçerlilik süresi de sona ermektedir.

İmza sirküsü ile alakalı olarak çok fazla merak ettiği ve internette çok sıklıkla araştırdığı bir başka önemli konu da imza sirküsü almak için gerekliliği söz konusu olan belgelerin neler olduğudur. İmza sirküs'nün alınabilmesi için bazı belgelerin gerekliliği söz konusudur. İmza sirküsü için gerekli olan belgeler ise şunlardır;

- İmza sirküsünde adı geçecek durumda olan yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi,

- Kurumun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi

- Sirküde adı geçecek durumda olan kurumun vergi levhası. Burada belirtilen evrakların eksiksiz şekilde ibrazı imza sirküsü alımında gerekli olmaktadır.

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