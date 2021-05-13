İcra Nedir Ve İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra ve icra takibi kavramları hukuki terimlerdir. Fakat hayatın tam ortasındaki meseleleri anlatan kavramlar olduğu için genellikle herkesin az ya da çok bilgi sahibi olduğu devletin icra organları eliyle yürütülen işlemlerin tamamını anlatır.

İcra Nedir?

Bir devletin egemenliğinin gereği ve doğal sonucu yargı erkidir. Yani ancak bağımsız ve egemen devletlerin bağımsız mahkemeleri yargı organları bulunur. İcra ile ilgili tüm kurum ve işleyiş de devletin egemenliğinin bir sonucudur.

İcra sözcüğü hukuki bir kavramdır. İcra sözcüğü Arapça kökenli bir sözcüktür. İcra kelimesinin sözlük anlamı ise " bir işi yerine getirme, yapma ya da yürütme ve uygulama" dır. İcra kavramının en geniş tanımı şöyledir: " Borçlunun alacaklıya ödemekle veya alacaklı için yerine getirmekle, yapmakla yükümlü bulunduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması durumunda, alacaklının başvurduğu adli kuruluş ve kuruluşun yaptığı görevdir. Devletin icra iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere mahkemelerin bulunduğu adliyelerde yeter sayıda icra daireleri ve ilgili icra müdürlükleri bulunur.

Alacaklı olan gerçek kişi ya da tüzel kişinin borçlusundan alacağını alamaması durumunda başvurabileceği yol "icra "yoludur. İcra, icra takibi yapan alacaklının borçlu olan kişi veya kurumdan alacağını almak için başlattığı hukuki işlemin adıdır.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Kişi ya da kurumların alacaklarının tahsilini devletin cebri icra gücü ile yani icra yoluyla tahsili için başvurdukları yola "icra yolu" denir. Bu sebeple de alacaklı kişi icra takibini başlatmak üzere ilgili yani yetkili ve görevli icra müdürlüğüne başvurur.

İcra takibi oldukça teknik bir konu olup bu süreçte bir hukuki yardım almak gerekebilir. Avukatlık hizmeti yapmak münferiden Avukatlara tanınmış bir hak olup icra takiplerini de yine Avukatlar başlatabilirler. Alacaklı kişi alacağının tahsili için icra müdürlüğüne başvurduğunda kendisine başvurusunu hazırlayarak getirmesi söylenir.

İcra hukuku denilen bu alanda çok çetrefilli süreçler ve uygulamalar bulunmaktadır. Fakat icrayı genel olarak iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar ilamlı icra ve ilamsız icra olmak üzere iki çeşittir:

İlamlı icra ise şu şekilde yapılır; alacaklı önce mahkemeye başvurur, başvuru konusu hakkında bir yargılamanın yapılmasını ve bunun neticesinde lehine bir ilam elde etmesi durumunda bu ilamın yerine getirilmesi yani icra edilmesi için icra dairesine başvurur. Bu şekilde yapılan icra takibine "ilamlı icra" adı verilir.

İlamsız icra yoluyla takip başlatmak ise çok daha farklı ve kendi içinde de çeşitlidir. Alacaklı yetkili icra müdürlüğüne "genel haciz yani ilamsız takip" için başvuruda bulunur. Alacaklının elinde bir belge, senet ya da alacağını ispatlayacağı bir başka unsurun bulunması aranmaz. Borçluya icra müdürlüğünce çıkarılan ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekir. Eğer borçlu ilamsız takibe süresi içerisinde itiraz etmezse takip kesinleşir.

Borçlu eğer gerçekten böyle bir borcun borçlusu değiş ise bu durum kendisi için çok ağır sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle icra müdürlüğünden gelecek her tebligat titizlikle takip edilmeli ve gereken itiraz ya da diğer işlemler süresi içerisinde yapılmalıdır. Takip kesinleştikten sonra borcunu rıza ile ödemeyen borçluya karşı haciz işlemlerine geçilir. Borçlunun menkul veya gayrimenkulleri haczedilerek alacaklının alacağı borçludan alınarak alacaklıya ödenir.

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