Haftalık Çalışma Saati Maksimum Ne Kadar? Haftalık Çalışma Saati Hesaplama

Haftalık çalışma saati birçok sebebe etki eden bir faktördür. Öncelikle çalışan bireyler maaşlarını haftalık, aylık ya da günlük olarak alabilir. Alınan maaş nasıl alınırsa alınsın haftalık çalışma saati aylık çalışma saatini de belirler. Sağlıklı, düzenli, eksiksiz alınan maaşlar için haftalık olarak çalışma saatinin maksimum ne kadar olması gerektiği çok önemlidir.

Haftalık Çalışma Saati Maksimum Ne Kadar?

Haftalık çalışma saatini çalışan bireyler için 4857 sayılı çalışma kanununun 63. maddesi belirler. Bu maddeye göre resmi olarak haftalık çalışma saatinin en fazla ne kadar olabileceği zaten bellidir. Bu belirginlik hali hem iş yeri için hem de çalışan için olumlu bir özelliktir.

Kanuna göre haftalık çalışma en fazla 45 saat olacak şekilde belirlenmiştir. Bu demektir ki kanuna göre hiç bir çalışan 1 haftada 45 saatten fazla çalıştırılamaz.

Aksi olmayan durumlarda iş yerlerinde bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit olacak şekilde bölünebilmektedir. Bu durum da çalışanlara daha fazla kolaylık sağlayabilmektedir.

İşçiler çalışma süreleri ile ilgili kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. Oysaki çalışma kanunu net bir şekilde çalışma saatleri ile ilgili her bilgiyi ifade etmiştir.

Haftalık çalışma saatinin en fazla 45 saat olarak belirlendiği bilindiğine göre haftanın altı günü çalışılan bir iş yerinde günlük çalışma süresi de 7,5 saate denk gelmektedir. Böyle bir iş yerinde çalışan birey günde 7,5 saatten fazla çalışmamalıdır.

Devlette çalışma süreleri hesaplanırken ay günü 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Bu bilgiye göre de aylık çalışma saati bilinmek istendiğinde 30 x 7,5 olarak 225 saattir.

Haftalık Çalışma Saati Hesaplama

Haftalık çalışma saatinin en fazla 45 saat olabileceği kanun ile bildirilmiştir. Fakat bazı iş yerlerinde haftalık çalışma saati 45 saatten az da olabilir.

Haftalık çalışma saati hesaplanırken il önce günlük çalışma saati bilinmelidir. Genel olarak bakıldığında da birçok iş yeri haftanın son günü olan pazar günü çalışmamaktadır. Cumartesi çalışmanın devam ettirildiği düşünüldüğünde de 6 gün en fazla çalışma günü mevcuttur. Hesaplama da bu 6 gün de önemlidir.

Bu bilgiler doğrultusunda günlük çalışma saati belirlenirken haftalık çalışma saati 45 ya da daha az olacak şekilde en fazla 6 güne bölünür.

Haftalık çalışma saati hesaplarken 6 gün boyunca her güne özel çalışma saati toplanarak bir haftalık yani 6 günlük çalışma saati hesaplanmış olur.

Örneğin bir işçinin bir günde en fazla 7,5 saat çalışma süresi vardır. 7,5 saatten fazla günde çalışmaz. Çünkü bir günde 7,5 saatten fazla çalıştığında haftalık 45 saati geçmiş olur.

Bir günde 7,5 saatten daha az çalışan bireyler de olabilir. Günde 6 saat bir bireyin çalıştığı düşünüldüğünde pazar günü hariç 6 gün de baz alındığında haftalık çalışma sütresi 6 x 6 olacak şekilde 36 saattir. Bu süre haftalık en fazla çalışma süresi olan 45 saatten az bir süredir. Kanuna uygundur.

Bir kişinin de günde 7 saat çalıştığı düşünüldüğünde ve 6 gün çalıştığı bilindiğinde 7 x 6 olacak şekilde haftalık çalışma süresi de 42 saattir. Bu sürede 45 saatten az olduğu için iş kanununa uygun bir haftalık çalışma saatidir.

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