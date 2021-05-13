Genel Muhasebe Nedir Ve Ne İşe Yapar? Genel Muhasebenin Ön Muhasebeden Farkları

Genel Genel muhasebe işletmelerin tüm varlıklarını oluşturan bir bilgi sistemidir ve bu sistem olmazsa olmazlar arasında yer alır. Genel muhasebe, diğer bir adı ile de finansal muhasebe, işletmelerin kaynaklarını, gelir ve giderlerini ve varlıklarını koyan ve sınıflandıran muhasebe dalıdır.

Genel Muhasebe Nedir?

Genel muhasebe, muhasebenin tüm konularını içeren muhasebe anlayışıdır. Genel muhasebede asıl amaç para kazanma amacı olan ya da olmayan tüm kurumların gelir ve giderlerini takip etme ve raporlamalarını yapma imkanı sunan bir muhasebe anlayışıdır. Genel muhasebenin asıl amacı, işletmenin planlama yapmak ve parasal işlemlerini izlemektir.

Genel Muhasebe Nasıl Tutulur?

İşletmelerin sürekliliği için en önemli konulardan birisi muhasebedir. Finansal hareketin sınıflandırılması, belgelenmesi, özetlenmesi, kaydedilmesi ve raporlanması gibi çalışmaları içeren sistemli bilgiler bütünüdür. Muhasebeyi oluşturan başlıca bilgi sistemleri ise;

İşletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının oluşumu,

İşletmelerin yaptığı çeşitli işlemler sonucunda mevcut varlıklarda ve kaynaklarda yaşanan değişimler,

İşletmelere ait mali durumları açıklayan bilgilerin yer alması,

Varlık ve kaynakların kullanılma şekli,

Sağlanan bilgilerin gerekli kurumlara ya da kişilere iletilmesi ile oluşur.

Genel Muhasebe Ne İş Yapar?

Genel muhasebe pek çok işletme için hayati bir önem taşır. Bu nedenle genel muhasebe işlemleri muhasebe konusunda uzman birine emanet edilmelidir. Muhasebenin temeli olarak görülen genel muhasebe sektörel uygulamaları da içinde barındırır. Örneğin, inşaat muhasebesi, otel muhasebesi ya da banka muhasebesi gibidir. Muhasebe tüm kurumsal işleyişleri takip eden ve etkileyen işlemleri kapsar. Bu tarz işlemler, kesinlikle alanında uzman kişiler tarafından yürütülmelidir. Genel muhasebe kapsamına giren başlıca işlemler;

İşletmenin genel olarak finansal durumunun yakından takip edilmesi,

Defter kayıtlarının tutulması ve devlet kurumlarına beyanda bulunulması,

İşletmeye ait olan borçlar, varlıklar ve faturaların hem beyanının hem de takibinin yapılması,

Verilmesi gereken vergilerin hesaplanması ve beyan verilmesi gibi konular genel muhasebenin yerine getirmesi gereken en önemli işlemlerdir.

Genel Muhasebenin Ön Muhasebeden Farkları

Ön muhasebe, genel muhasebe için gerekli olan ilk evrakları hazırlar. Genel muhasebe devlet kurumlarını ilgilendiren beyanlarla ilgilenir.

Ön muhasebe işletmenin gelir ve gider takibi tahsilat ve ödeme yapılması ile ilgilenir. Genel muhasebe finansal tablolarla daha geniş ve kapsamlı takip yürütür.

Ön muhasebe fatura sınıflandırması ve kesimi ile ilgilenir. Genel muhasebe vergi takibinden ve vergilerin ödenmesinden sorumlu bir muhasebe anlayışıdır.

Ön muhasebe, genel muhasebe için bir basamak oluşturur.

Ön muhasebe şirketler için gerekli olan her türlü detayın kayıt altına alınmasını sağlar. Genel muhasebe ise, bu bilgilerin toplanarak değerlendirilmesini sağlar.

İyi bir ön muhasebe daha sonra yapılacak genel muhasebe işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırır.

Genel muhasebe ile toplanan veriler, giderler ve kazançlar vergilerin hesaplanması için devlet kurumlarına gönderilir.

Kimler Genel Muhasebe Yapmak Zorundadır?

İşletmeye ait hesaplar, genel borçlar, finansal belgeler ve vergi borçlarının takip edilmesi gerekir. Gelirin vergilendirilmesi için yapılacak olan tüm hesaplamalar da genel muhasebe kapsamına girer. Bu nedenle genel muhasebenin, işi iyi bilen muhasebeciler ya da mali müşavirler tarafından yürütülmesi gerekir. Muhasebe, kar amacı güden ve gütmeyen tüm işletmelerin tutması gereken bir sistemdir. Ama genelde muhasebe sistemi, kar amacı güden işletmeler için hayati önem taşır. Yapılan her işlem, muhasebe sistemi içine kaydedilmek zorundadır.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara