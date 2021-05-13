Gelir Gider Tablosu Nedir Ve Nasıl Hazırlanır?

Gelir gider tablosu, bir işletmenin elde ettiği kar ve zararı belirleyen bir hesap tutanağıdır. İşletmelerin gelişim göstermesinde fazlasıyla önemlidir.

Gelir Gider Tablosu Nedir?

Gelir tablosu; bir işletmenin belirli bir aralıkta elde ettiği bütün gelir ve gider maliyetlerini hesaplayarak karını gösteren bir tablodur. Şirketlerin gelişim göstermelerinde ve büyümelerinde oldukça etkili bir şekilde kullanılan gider tablosu, rapor tipi gelir tablosu ve hesap tipi gelir tablosu olarak ikiye ayrılır. Hesap tipi gelir tablosu; sol tarafta giderlerin, sağ tarafta gelirlerin olduğu t tipi tablodur. Rapor tipi gelir tablosuysa, gelir ve giderlerin raporlanarak listelendiği tablodur. Her iki tablo tipi de işletmelerin gelişimi ve kar marjını hesaplamada oldukça önemlidir.

Gelir tablosu, belirli bir tarih aralığında işletme faaliyetlerine ait sonuçları özetleyen dinamik bir rapordur. Gelir tablosuna ait kalemler belirli gruplara ayrılabilir. Bu gruplar; net kar ya da net zarar, brüt satış karı ve faaliyet karı olarak sıralanabilir. Bir gelir tablosunda yer alan kalemlerin arasında hesaba geçirme olmaz. Tutarı bulunmayan kalemlerin gelir tablosuna yansıtılması gerekilmez. Tutarsız kalemlerin gelir tablosunda yer almaması gerekir.

Gelir Gider Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir tablosu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Bu hususlar arasında mali tablolar ilkelerinin esas alınması ilk sırada yer alır. Gelir tablosunda süreklilik gösteren, süreklilik göstermeyen ve esas faaliyetlerden elde edilen bütün gelirler gösterilir. Gelir tablosunun belirli ilkelere bağlı kalarak hazırlanmasının sebebi; satış maliyetlerinin, kar ve zarar hesaplarının, giderlerin ve gelirlerin sınıflanmış ve gerçeğe uygun halde gösterilmesini sağlamaktır.

Gelir tablosu hazırlarken şunlara dikkat edilmesi gerekir:

Gelir tablosunun mali tablolar ilkelerine uygun olması gereklidir.

İşletmelerin kıyaslama yaparken zamandan tasarruf sağlamak için gelir tablosunu anlam birliği çerçevesinde oluşturması gerekir.

Gelir tablosunda gelir ve giderlerin tümü süreklilik gösteren ya da göstermeyen şeklinde yazılır. Ayrıca tabloda olağan ve olağandışı gelir, gider, kar ve zarar bilgisi de bulunur.

Finansman giderleri için ayrı bir tablo düzenlenir.

Olağan ve olağandışı giderlerin hepsi ayrı ayrı belirtilir.

İşletmenin aynı yıl içindeki gelirleri 6 sayısıyla başlayan hesaplarda alacak kısmına, giderleri ise 7 sayısıyla başlayan hesaplarda gider kısmına yazılır.

Gelir tablosunda dönem sonuna ait envanter işlemleri yapılır ve satılan bütün mallar kaydedilir. Daha sonra gider hesapları yapılır. 6 sayısıyla başlayan gelir tablosundaki gider hesaplarına yansıtma hesaplarının kullanımı aktarılır. Daha sonra bu hesap kapatılır.

6 sayısıyla başlayan bütün gelir ve giderlere ait hesaplar kar ve zarar hesaplarına aktarılır. Sonrasında bu hesap kapatılır.

Gelir Tablosunda Neler Bulunur?

Bir gelir tablosunda olması gereken belli başlı bilgiler ve detaylar vardır. Gelir tablosunda yer alması gereken detaylar aşağıda sıralanmıştır:

Net satış bilgisi

Brüt satış bilgisi

Satışlara ait indirimler

Maliyet bilgisi

Faaliyetlere ait giderler

Faaliyetlerden elde edilen kar ya da zarar bilgisi

Diğer faaliyetlere ait olağan gelirler

Diğer faaliyetlere ait olağan giderler

Olağan kar ya da olağan zarar

Olağandışı gelir bilgisi

Olağandışı gider bilgisi

Finansmana ait giderler

Dönemsel kar ya da zarar

Vergi ödemeleri

Döneme ait ne kar ya da ne zarar

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