Gdp Nedir? Gdp Açılımı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İngilizcesi Gross Domestic Product olan ve Türkçeye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla olarak çevrilen bu terim belirli periyotlar içerisinde ülkenin ne kadar katma değer ürettiğini gösteren ifadedir. Bilindiği üzere ülkeler ayakta kalabilmek için her yıl ürün ve hizmet bazında değer üretir. Bu üretim özel sektörden gelebileceği gibi devletin sahip olduğu kanallar aracılığı ile de yapılabilir. Ülkenin 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık gelişimini yakından takip edebilmek için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yöntemi kullanılır.

Gdp Nedir?

Gdp yani Gross Domestic Product diye tabir edilen ekonomi terimi bir takvim yılı içerisinde ülkelerin ne kadar katma değer ürettiklerini gösteren ifadedir. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilme, ekonomiyi canlı tutma ve diğer ülkelere kıyasla daha çok gelişen bir ülke inşa edebilmek için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oldukça önemlidir. Aynı zamanda ülkelerin büyüme oranını da gösteren bu ifade genellikle bir önceki dönem ile karşılaştırılarak ekonominin ne yönde seyrettiği tespit edilir.

Gelecek dönemde buna uygun ekonomi programları hazırlanarak daha sağlıklı işleyen sistemler inşa edilir.

Örnek olarak Gayri safi milli hasılası 2014 yılı için 14.195.0 olan Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında bu değer 14.533.2 olmuştur. Basit bir hesaplama yapılacak olsa;

14.195.0 / 14.533.2 = %1.02’lik bir büyüme olduğu gözlemlenebilir.

Gdp Açılımı Nedir?

Açılımı Gross Domestic Product olan ve Türkçe'ye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla olarak çevrilen bu ifade dünya genelinde kullanılan bir ekonomik terimdir. Politikacılara, yatırımcılara ve üreticilere ülke hakkında detaylı bilgi veren bu ifade farklı şekillerde de hayat bulabilir. Örnek olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ibaresi herhangi bir ülkenin amortisman giderleri eklendikten sonra elde edilen sunucu gösterir. Buradaki Gayri safi ifadesi Gross kelimesinden türetilmiştir olup brüt anlamını taşır. Domestic ise yerli anlamını taşıyıp hesaplama yapılan ülkeyi gösterir. Product yani hasıla da ürün ve hizmetlerin karşılığıdır.

Gdp Nasıl Hesaplanır?

Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı hesaplamak için kullanılabilecek birçok yöntem bulunur. Genellikle ülkeler daha kesin ve noktasal sonuçlar elde edebilmek için kendi ekonomilerine uygun olan yöntemi tercih eder. En çok kullanılan Gdp hesaplama yöntemi ise aşağıdaki gibidir;

Tüketim + Yatırım + Devletin harcamaları + ( ihracat ve ithalatın farkı )

Daha kesin hesaplama yöntemi olan Safi Yurtiçi Hasıla ülkenin sahip olduğu demirbaşların amortisman giderlerini içermez. Devletin harcamaları içerisinden düşürülen amortisman giderleri ile Safi Yurtiçi Harcama elde edilir.

Yurtiçi gelir olarak bilinen ve daha detaylı sonuçlar veren yöntem ise Safi Yurtiçi Hasıla kullanılarak hesaplanır. Dolaylı vergileri Safi Yurtiçi Hasıladan çıkardıktan sonra devletin yapmış olduğu sübvansiyonlar yani kişi ve kurumlara yapılan yardımlar eklenerek elde edilir. Elde edilen yurtiçi gelire ülkelerin dış dünya devletlerinden elde etmiş olduğu gelirler eklenirse milli gelir bulunur.

Bir ülkenin ekonomik gücünü doğrudan belirten Gayri Safi Yurtiçi Hasıla kişisel bazda değil genel olarak yapılan bir hesaplama yöntemidir. Eğer kişisel bazda hesaplamalar yapılmak isteniyorsa Milli gelir içerisine transfer gelirleri eklendikten sonra kurumlar vergisi, kurum karları ve sosyal ödenekler çıkarılarak kişisel bazdaki gelirler bulunur.

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