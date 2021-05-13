Findesk Risk Raporu Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Birçok kişi için ihtiyaçlarını karşılamak çoğu zaman oldukça zor olmaktadır. Maddi durumun yetmediği durumlarda ise başka kaynaklar deveye girer. İlk başvurulan yol ise kredi çekmektir. Kredi çektikten sonra tekrar paraya ihtiyaç duyulursa kredi kartlarından yararlanılır. Borç yapıldıkça takip etmesi zorlaşır ve bu durumlarda findeks risk raporundan yararlanılır.

Findeks Risk Raporu Nedir?

Findeks risk raporu, borcu olanların en çok yardımına koşan önemli bir rapordur. Bu rapor sayesinde ne kadar borcunuz olduğunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Findeks risk raporunda yazan bilgiler gerçek bilgilerdir ve sürekli olarak güncellenmektedir. Yani findeks risk raporunu almak istediğinizde en güncel borçlarınızı görebilirsiniz.

Findeks risk raporunda yer alan çok sayıda bilgi vardır. Bu bilgiler tek bir çatı altında toplandığı için tüm borç bilgilerinizi aynı anda öğrenme şansınız olur. Bu açıdan son derece yararlı bir rapor olduğunu söylemek mümkündür. Kişiye özel olan bu raporu kişisel bilgileriniz ile çalıştığınız bankaların birinden alabilirsiniz. Findeks risk raporunda hangi bankada borcunuz varsa eğer hepsine tek adımda ulaşabilirsiniz.

Findeks risk raporunda yer alan bilgiler:

- Kredi çekilen tutarlar,

- Kredi borçları,

- Kredi kartı borçları,

- Ödenen taksit bilgileri,

- Toplam borç bilgileri,

- Kredi çekmek için gerekli olan kredi notu,

- Çalışılan banka bilgileri,

- Gecikme olan borçlu aylar,

- Geçmiş borç ödeme bilgileri.

Findeks risk raporu içerisinde bulunan bilgiler çok sayıda bileşenden oluşmaktadır. Yani ihtiyacınız olan tüm bilgiler findeks risk raporunda yer almaktadır. Bundan dolayı pratik olan bir rapor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İhtiyacınız olan tüm borç bilgilerini tek bir çatı altında bulmak oldukça kolaylık sağlayan bir yöntemdir. Bu kolaylığı findeks risk raporu ile istediğiniz zaman bulabilirsiniz.

Findeks Risk Raporu Nasıl Hesaplanır?

Findeks risk raporu, kredi çekecek kişiler için oldukça önemlidir. Findeks risk raporunda yer alan notlar kredi çekileceği zaman banka tarafından kontrol edilir. Raporda yer alan bilgilere bakılarak kredi alıp alamayacağınız belirlenmektedir. Tabi, bazı durumlarda bankalar tarafından farklı kriterlere bakılabilir. Yani findeks risk raporunda yer alan notun iyi olduğu kişilerin kredi alma ihtimali yüksektir. Ancak, kesinlikle kredi çıkar demek yanlış olur. O yüzden findeks risk raporu, önemli bir kriter olarak karşımıza çıkar.

Findeks risk raporunda yer alan notun hesaplanması kişilerin borçları ve ödeme düzenleri baz alınarak hesaplanmaktadır. Raporda yer alan puan 1 ile 1900 arasında değişmektedir. Puanı düşük olan kişilere kredi çıkması çok zordur. Puanı 1500 ve üzeri olan kişilere kredi çıkması ise daha yüksek bir ihtimaldir. Puanlar en riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi olarak değişmektedir. Puanları iyi ve çok iyi seviyelerinde tutmak oldukça önemlidir.

Findeks risk raporunda puan hesaplanırken dikkate alınan kriterler:

- Borcun miktarı,

- Ödeme sıklığı,

- Ödemede gecikme olup olmadığı,

- Çalışılan banka sayısı,

- Toplam limit ve kullanılabilir limit miktarı,

- Kişinin finansal durumu.

Findeks risk raporu oldukça detaylı bir rapordur. Bu rapor ile aradığınız her borç detayına rahatça erişim şansı bulabilirsiniz. Bu raporun kolay ve anlaşıılır olması sayesinde istediğiniz birçok bilgiye rahatça ulaşabilirsiniz. Ekonomik durumunuzu en doğru ve en detaylı şekilde findeks risk raporu ile takip edebilirsiniz.

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