Findeks Kredi Notu Nedir? Ne İşe Yarar? Findeks Raporu Ücretli Mi?

Findeks kredi notu, daha önce alınan kredilere göre hesaplanır. Kişinin borç ödeme geçmişi düzenli olmuş ve kara listeye alınmamışsa kredi notu yüksek olması beklenebilir.

Findeks Kredi Notu Nedir?

Findeks kredi notu 1-1900 arasında değişebilen, kişinin daha önceki kredi durumlarının tümünü kapsayarak hesaplanan nottur. Önceki dönemlerde bireyin aldığı kredi kartları, kredili mevduat hesapları, ödeme sürekliliği gibi tüm durumlar göz önünde bulundurulup hesaplanır.

Findeks kredi notunun yüksek olması durumunda, kişi bankalara yapacağı kredi başvurularında istediği miktarlarda ihtiyaçlarını karşılayabilir. Notun düşük olması durumlarında kredi alınması daha zorlaşabilir. Not yükseldikçe risk düzeyi azaldığından, notun yüksek olması avantajdır.

Findeks Kredi Notu Ne İşe Yarar?

Türkiye'de bankalara kredi veya kredi kartı başvurusu yapabilmek için düzenli maaş, sigorta ve benzeri durumlara bakılır. Bunlarla birlikte bireyin kredi notunun yüksek olması kredi miktarının ne kadar olacağıyla doğrudan ilgilidir. Findeks kredi notu bankalara başvuru yapıldığında olumlu sonuç alınabilmesi için bakılan nottur.

Bankalardan kredi alabilmek için Findeks notu gereklidir. Findeks notu az riskliyse kredi alma olasılığı daha yüksek olur.

Findeks kredi notu, kredi alım miktarının hesaplanmasında etkilidir. Kredi notunun yüksek oluşu kadar alınan kredi miktarı da yükselir.

Findeks kredi notu, bankalar için risk belirleme alanıdır. Notun düşük olması riskin daha fazla olması anlamına gelir.

Findeks kredi notu kredi başvurusu yapmak için gereklidir. Daha önce herhangi bir kredi geçmişi olmayan kişilerin Findeks kredi notu hesaplanamaz.

Findeks Raporu Ücretli Mi?

Findeks kredi notu hesaplaması yapılması için kişinin Findeks sayfasına girmesi gerekir. Notun görüldüğü raporun hesaplanabilmesi için ilk hesaplama ücretsiz olarak belirlenmiştir. Kişi ilk defa Findeks kredi notu hesaplamasından faydalanıyorsa bu hizmet ücretsiz olarak sunulur.

Ancak sonrasındaki hesaplamalarda KDV ile birlikte 6.49 TL gibi ücretle Findeks kredi notu hesaplaması yapılabilir. Findeks kredi notu hesaplaması Findeks ana sayfasında olduğu gibi mobil operatörler aracılığıyla hesaplanabilir. Mobil operatörler aracılığıyla yapılan hesaplamalar vergiler dahil ortalama 15 TL'dir.

Findeks Kredi Notu Risk Seviyeleri Nelerdir?

Bankalara başvuru yapıldığında kişinin risk seviyesi Findeks kredi notunun seviyesine göre belirlenir. Kredi notu seviyeleri ise 5 farklı gurupta değerlendirilir.

Findeks kredi notu 0-699 arasında ise kişi en riskli gurupta yer alır. Bu risk gurubundan yapılan başvurular olumsuz sonuçlanabilir.

700-1099 arasında olan Findeks kredi notu orta riskli şeklinde değerlendirilir. Yapılan başvurular büyük olasılıkla reddedilir.

1100-1499 arasında bulunan kredi notları az riskli gurupta değerlendirilir. Kişinin tüm kredi dokümanları detaylı olarak incelenip kredi sonucu belirlenir.

Puanların 1500-1699 aralığında olması halinde kişi iyi kategorisinde değerlendirilir. Kişi gerekli diğer şartları yerine getiriyorsa kredi başvuruları büyük çoğunlukla olumlu sonuçlandırılır.

1700-1900 arasında olan Findeks kredi notları çok iyi kategorisinde değerlendirilir. Bu nota sahip olan kişilerin bankaya yaptığın başvuruların tamamı olumlu değerlendiriliyor denilebilir. Ancak diğer şartlar yerine getirilmezse bu gurupta yer alan kişilerin kredi başvurularının olumsuz sonuçlanma ihtimali vardır.

Kredi notu ne kadar düşükse risk aynı oranla yüksek olur. Yapılan değerlendirmeler kredi notunun seviyesine göre yapılır. Kredi notunun hesaplanması kişinin ödeme performansı, geçmişte aldığı kredi miktarları, kara listeye girip girmediği gibi pek çok faktör ele alınarak hesaplanır. Findeks raporu alındıktan sonra başvuru yapılması daha sağlıklı sonuç verebilir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara