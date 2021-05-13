Finansal Kiralama (Leasing) Nedir? Finansal Kiralama Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ticari işletmeler ihtiyaçlarına göre kullanacakları aracı satın almak yerine kimi zaman kiralamayı tercih edebilir. Bu da, ülkemizde finansal kiralama ihtiyacını doğuruyor. Finansal kiralama (leasing) işleminin yürütülmesi için bazı prosedürlerin uygulanması gerekir. Bu prosedürler ile tarafların sorumlulukları ve hakları güvence altına alınmış olur.

Finansal Kiralama (Leasing) Nedir?

Yatırım aracı olarak kullanılacak olan bir malın sözleşme ile belirlenmiş olan süre içinde leasing şirketi tarafından belirlenmiş olan kira bedeli karşılığında kiracının kullanımına sunulmasına imkan sunan finansman yöntemine “Finansal kiralama” ismi verilir.

Finansal kiralama hizmeti, yatırım malı olarak işletmeler tarafından kullanılan bir aracın sözleşme süresince leasing şirketi tarafından belirlenmiş olan kira karşılığında kiracının kullanım hakkı elde etmesini sağlayan finansman yöntemidir. Bu yatırım araçları ise, endüstriyel makineler, inşaat makineleri, fabrikalar gibi araçlar olabilir.

Finansal kiralama yöntemi sayesinde firmalar, masraflarını minimuma indirir ve sermayelerinin yanında diğer ihtiyaçlarını da karşılama imkanı bulabilir. Aynı zamanda bu yöntem sayesinde işletmelere ait verimlilik ve kar oranlarının da arttırılması sağlanabilir. Finansal kiralama hizmeti ile sözleşme süresi boyunca aracın mülkiyeti leasing şirketinde, kullanım hakkı ise, kiracıya geçmiş olur.

Finansal Kiralama (Leasing) Nasıl Tutulur?

Finansal kiralama sözleşmesi bazı şartlara tabidir. Bu şartlar ise şu şekildedir;

Finansal kiralama sözleşmesi, kiralayan şirket ve kiracı arasında yapılan bir yazılı sözleşmedir. Sözleşmede taraflar, kiralanacak olan kefiller, mal, tarafların borç ve yükümlülükleri, kiranın bedeli gibi temel bilgilere yer verilir.

Sözleşmenin mutlaka noterde düzenlenmesi gerekir. Sözleşmeye konu olan mal taşınır bir mal ise, kiracıya ait ikametgah adresinin bulunduğu noter aracılığı ile özel sicile tescil ettirilir.

Finansal kiralama sözleşmesinin taraflarından birinin mutlaka anonim şirket olması gerekir.

Finansal kiralama sözleşmesinin en az 4 yıl süre ile yapılması gerekir.

Sözleşmenin süresi bittiği zaman kiralanan mal, kiracının sorumluluğundan çıkar ve kiracının malı kullanım hakkı biter.

Finansal kiralama şirketi, sözleşmeye konu olan malı kiralamadan önce mutlaka sigortalatmalıdır. Sigortası yapılan malın prim ödemelerinden ise, kiracı sorumlu tutulur.

Kiracı, sözleşmeye konu olan malı bir alt sözleşme ile bir başkasına kiralayamaz ya da herhangi bir şekilde kullanmasını sağlayamaz.

Kimler Finansal Kiralama Sözleşmesi (Leasing) Tutmak Zorundadır?

Ticari işletmeler, iş için kullanacakları bir malı satın almak yerine ihtiyaçlarını karşılamak için kiralama yoluna gidebilir. Finansal kiralama, diğer ismi ile leasing bu ihtiyacı karşılamak için görev yapar. Finansal kiralama yapabilmek için bazı prosedürleri yerine getirmek gerekir. Sözleşmenin taraflarından en az birisinin anonim şirket olması gerekir.

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesinde Kiralayanın Hakları ve Borçları Nelerdir?

Malı ya da aracı kiralayan taraf, malın sorumluluğunu kiracıya devretmiş olur. Malın, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde kiracıya devredilmesi gerekir.

Malı kiralayan, malın imalatçısı ya da satıcısı ile sözleşme yapmadığı için mal kiracıya teslim edilemediği durumda Borçlar Kanunu’nda yer alan borçların ödenmemesi durumunda karşı tarafın da haklarını düzenleyen ilgili hükümler uygulanır.

Sözleşmede belirtilmesi şartıyla, kiracıya malı satın alma hakkı verilebilir.

Kiralayan kişi sözleşmede herhangi bir ibare bulunmadığı durumda sözleşmeye konu olan malın mülkiyetini üçüncü kişilere devredemez.

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