Fatura Nedir Ve Nasıl Kesilir? Fatura Düzenleme Hakkında Bilgi

Fatura, satın alma işleminizi onaylayan bir belgedir. Ticaret şehri olarak bilinir. Belirli bir mal alımı karşılığında kanıt niteliği taşıyan bir belgedir. Aynı zamanda bu belge ürünün iadesine de eklenmelidir. Fatura olmaması durumunda para iadesi yapılmaz.

Fatura Nedir?

Fatura, sunulan mal ve hizmet karşılığında müşteriye teklif edilen fiyatın değeridir. Fatura ticari işletmelerin cirosunu etkileyen ticari bir belgedir.

Fatura Nasıl Bastırılır?

Fatura resmi bir belge olduğu için herkes istediği gibi alıp yazdıramaz. Maliye Bakanlığı tarafından Fatura basma hakkı belirli koşulları sağlayan matbaalara tanınır.

Fatura vergi numarası, Mersis numarası, banka hesap bilgileri ve sermaye gibi işletmeniz hakkında önemli bilgiler içerir. Fatura baskı aşamasında ihtiyaç duyduğu bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

KDV beyannamesinin tahakkuk fişi ya da yoklama tutanağı

Vergi levhası

Ticaret sicil gazetesi

İmza sirküleri

Kimler Fatura Kesebilir?

Ticari faaliyetlerde bulunanlar kimseler fatura kesmelidir. Fatura kesmesi gerekenler birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, gelirlerini basit bir şekilde belirleyen mükellefler ve hesap tutması gereken çiftçilerdir.

Fatura Nasıl Kesilir?

Fatura kesebilmek için faturaya belirli şeylerin dahil edilmesi gerekir. Bu, ihraççının unvanı, adres detayları, öncelikle vergi dairesi numarası ve mersis numarasıdır. Daha sonra müşterinin unvanını, adresini ve vergi dairesi numarasını bildirmek gerekir. Fatura tarihi, gönderi tarihi ve gönderi numarası doldurulmalıdır.

Ardından satılan mal veya ürünlerin adını, miktarını, birim fiyatını ve rotasını girersiniz. Toplam tutar, KDV tutarı ve toplam tutarın da sorunsuz ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Toplam miktar da sadece yazılı kısımda okunmalıdır. Bu şekilde fatura kesebilirsiniz.

Fatura Nasıl Düzenlenir ve Saklanır?

Fatura düzenlenmesi ve saklanmasına dikkat edilmesi gereken resmi bir evraktır.

Fatura oluşturulduktan ve gerekli bilgiler tamamlandıktan sonra kaşe, firmanızda ki yetkili bir kişi tarafından bastırılır ve imzalanır. Faturalar belirli bir sırada işlenir, uygun şekilde düzenlenir ve ihmal edilmez. Fatura kaybolursa vergi dairesine bildirilmelidir. Fatura kesilirken hata yapılması durumunda yanlış fatura atılmaz, tüm nüshaları "iptal" olarak kaydedilir ve fatura dosyasına kaydedilir.

Faturanın herhangi bir nedenle yırtılması veya parçalanması durumunda parçalar bantla birleştirilerek tüm nüshaları ile birlikte fatura dosyasında saklanır. Faturalar da diğer belgeler gibi vergi kanununa göre 5 yıl süreyle saklanıyor.

İşletmeniz büyüdükçe, işletmenizin yayınladığı faturaların sayısı artar ve zamanla tüm basılı faturaları takip etmek zorlaşabilir. E-Faturalar hizmetine geçerek, fiziksel faturaları koruma zahmetinden kurtulur ve tarafınızdan kesilen tüm faturaları istediğiniz zaman görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Basit bir ön gönderme programı ile faturaları arşivleme yükünü ortadan kaldırır ve zamandan tasarruf edersiniz.

Fatura Kaç Gün İçinde Kesilmelidir?

Fatura, ürün veya hizmetin tesliminden itibaren 7 gün içinde kesilmelidir. Bu 7 günlük süre ile başka bir aya geçerseniz, faturanın ilgili ayın KDV beyannamesine dahil edilmesi gerektiğinden o ay içinde düzenlenmesi gerekir. Ayrıca kesilen faturanın size aynı süre içerisinde ulaşması gerekmektedir. Size kesilen fatura yanlış ise belli bir süre içinde itiraz etmelisiniz.

Faturanın Fotokopisi Geçerli Sayılır mı?

Faturanın aslının olması önemlidir. Fatura ve proforma fatura kopyaları geçersizdir. Faturanın aslı, yani birinci nüshası kaybolursa, ikinci veya üçüncü nüsha fotokopisi çekilmeli ve yetkili bir kişi tarafından "Aslı gibi" imzalanmalıdır. Yurt dışından gelen faturanın aslı olup olmadığını dikkate almaz.

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