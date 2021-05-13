Envanter Defteri Nedir Ve Ne İşe Yarar? Envanter Defteri Nasıl Tutulur Ve Nereden Alınır

Envanter defteri, ticari defter olarak kabul edilir. Bu deftere ait tüm detaylar, Türk Ticaret Kanunu’nun 64. Maddesinde Defter Tutma Yükümlülüğü başlığı altında düzenlenir.

Envanter Defteri Nedir?

Envanter defteri, ticari işletmenin açılışı sırasında ve açılıştan sonra her hesap döneminin sonunda alacakların, taşınmazların, nakit para, borçların tutarının ve borçlar ile tüm varlıkların değerlerinin tek tek kaydedilmesi ile oluşturulan ciltli ve sayfaları sayıları olan defterdir. Envanter defterinin tutulduğu hesap döneminin süresi, on iki ayı geçemez.

Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenen envanter; düzenli bir şekilde faaliyet gösteren bir işletmenin, her durumda ve faaliyetlerine uygun olan süre içinde hesap döneminin sonundan başlamak üzere üç ay içinde çıkarıldıktan sonra deftere kayıt yapılır.

Envanter Defteri Ne İşe Yarar?

Şirketinizin dünyada, ülkenize ve gelişen tüm standartlara ayak uyduracak şekilde büyümesini istiyorsanız hem kurumsal kaynak yönetimi yapmalı hem de kaynaklarınızı etkin bir şekilde planlamalısınız. Kurumsal kaynak yönetiminin en önemli özelliklerinden birisi ise, envanter takibi yapmanız gerekir.

Envanter takibi, hem stoklarınıza her zaman hakim olmanıza hem de ürün ve hizmetlerini takip etmenizi sağlar. Elinizdeki verilerin gerçek varlıklarınızın durumunun paralel olması, sürpriz harcamalardan ve planladığınızdan farklı giderlerden kaçınmanız için envanter takibi yapmak çok önemlidir.

Envanter, ticari yazılımlar için de tutulabilir. Envanter takip programları kullanarak dijital bir ekran üzerinden gerekli sayımlarınızı yapabilir ve firma ile ilgili tüm bilgilerinize internete giren tüm cihazlar aracılığı ile rahatlıkla erişebilirsiniz. Bu sayede daha doğru ve verimli satın alma işlemi yapabilir ve çalışanlarınızı da daha doğru bir şekilde yönlendirerek nakit ve vakitten tasarruf etme imkanı bulabilirsiniz.

Envanter Defteri Nasıl Tutulur ve Nereden Alınır?

Envanter defterinin, belli bir usule göre tutulması gerekir. Envanter defterinin tutulma şekli ise şu şekildedir;

Envanter defteri Türkçe dil ile tutulur ve kayıt yapılırken Türk para biriminin kullanılması gerekir.

Envanter defterinde Türkçe kaydı bulunması şartı ile yabancı bir dilde de kayıt tutulabilir.

Envanter defteri kayıtlarında kullanılan harfler, rakamlar, semboller ve kısaltmalar tekdüze şekilde olmalıdır ve duraksamaya da yer vermemesi gerekir.

Deftere yapılan kayıtlar doğru zamanda, eksiksiz ve düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

Defter doldurulurken kayıtlar arasında herhangi bir boşluk bırakılmaz ya da satır atlanmaz.

Ciltli defter kullandığı zaman sayfalar defterden koparılamaz.

Kaydı yapılan muhasebe düzenini, işlemlerin ve açıklığını bozmayacak zaman içinde, iş hacmi ve işlemlerin gereğine uygun bir şekilde kaydedilmesi gerekir. Yapılacak olan kayıtların on günden fazla geciktirilmemesi gerekir.

Kayıtlar devamlı olarak bordro, muhasebe fişleri ya da primanota gibi yetkili kişilerin paraf ve imzasını taşıyacak şekilde yürütülüyorsa deftere işlenmesi işlemlerin kaydı hükmündedir. Bu kayıtların deftere da deftere kırk beş günden daha geç işlenmesi mümkün değildir.

Envanter defteri üzerinde yapılan hatalar sadece muhasebe kaidelerine uygun bir şekilde düzeltilebilir.

Mevcut olan bir kayıt, önceki içeriği belirlenemezse hiçbir şekilde çizilemez ya da değiştirilemez.

Eski kayıtlar karalanamaz, kapatılamaz bir madde ya da araç ile silinemez. Tüm kayıtların okunabilir olması gerekir.

Kimlerin Envanter Defteri Tutması Zorunludur?

Envanter defteri, ticari işletmenin açılış tarihinde ya da açıldıktan sonraki her hesap dönemi sonunda borçlar, alacaklar, taşınmazlar gibi tüm borçların ve varlıkların tek tek kaydedilmesi ve kayıtların takip edilmesi zorunlu olan defterlerdir.

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